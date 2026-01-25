  • İSTANBUL
Ekonomi
16
Yeniakit Publisher
Emekliye 12 bin TL müjdesi! Olursa milyonlar bayram edecek
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Emekliye 12 bin TL müjdesi! Olursa milyonlar bayram edecek

2026 yılı Ramazan Bayramı yaklaşırken, milyonlarca emeklinin gözü kulağı bayram ikramiyelerine yapılacak zam oranına çevrildi. Ekonomi yönetiminin bütçe dengelerini koruyarak ikramiyeleri 5.000 TL ile 6.000 TL bandına çekmeyi tartıştığı ve yıllık toplam ödemenin 12.000 TL'yi bulabileceği iddia ediliyor. Uzmanlar, Mart ayında yapılacak ödemelerin piyasada ciddi bir nakit hareketi oluşturacağını ve emeklilerin alım gücüne nefes aldıracağını öngörüyor.

#1
Foto - Emekliye 12 bin TL müjdesi! Olursa milyonlar bayram edecek

Emekli vatandaşlarımızı yakından ilgilendiren gelişmelere bir yenisi daha eklendi.

#2
Foto - Emekliye 12 bin TL müjdesi! Olursa milyonlar bayram edecek

Maaş zamlarından sonra emekli vatandaşlarımızın yoğun şekilde araştırdığı konu hakkında kulislerde dikkat çeken konuşmalar var.

#3
Foto - Emekliye 12 bin TL müjdesi! Olursa milyonlar bayram edecek

Milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mensubunu ilgilendiren "Bayram İkramiyesi" için geri sayım, 2026'nın ilk aylarında başladı.

#4
Foto - Emekliye 12 bin TL müjdesi! Olursa milyonlar bayram edecek

Enflasyon karşısında alım gücü düşen emekliler, 3.000 TL seviyesinde kalan ikramiyenin güncellenmesini bekliyordu.

#5
Foto - Emekliye 12 bin TL müjdesi! Olursa milyonlar bayram edecek

Başkentten gelen son bilgiler, beklentileri karşılayacak bir artışın yolda olduğunu gösteriyor.

#6
Foto - Emekliye 12 bin TL müjdesi! Olursa milyonlar bayram edecek

Ekonomi yönetiminin, bütçe disiplinini bozmadan ancak emekliyi de enflasyona ezdirmeyecek bir formül üzerinde çalıştığı belirtiliyor. Kulislerde konuşulanlara göre masada iki güçlü senaryo var:

#7
Foto - Emekliye 12 bin TL müjdesi! Olursa milyonlar bayram edecek

Enflasyon Farkı Formülü: İkramiyelere, yıllık yeniden değerleme veya enflasyon oranında (yaklaşık yüzde 45-50 bandında) zam yapılması. Bu durumda ikramiyenin 4.500 TL seviyesine çıkması bekleniyor.

#8
Foto - Emekliye 12 bin TL müjdesi! Olursa milyonlar bayram edecek

Refah Payı Formülü (Ağırlıklı Senaryo): Seçimsiz geçen bir yıl olsa da, emeklinin talebini karşılamak adına "Psikolojik Sınır" hamlesi. Bu senaryoda yüzde 66 ile yüzde 100 arasında bir artışla rakamın düzlenmesi hedefleniyor.

#9
Foto - Emekliye 12 bin TL müjdesi! Olursa milyonlar bayram edecek

Ankara'daki güvenilir kaynaklardan edinilen bilgilere göre; hükümetin ajandasında "5.000 TL" rakamı öne çıkıyor.

#10
Foto - Emekliye 12 bin TL müjdesi! Olursa milyonlar bayram edecek

Eğer bu karar onaylanırsa, Ramazan ve Kurban Bayramı toplamında bir emeklinin cebine girecek yıllık ek ödeme 10.000 TL'yi bulacak.

#11
Foto - Emekliye 12 bin TL müjdesi! Olursa milyonlar bayram edecek

Daha iyimser bir senaryoda ise, Cumhuriyet'in 100. yılındaki jestlere benzer bir hamleyle rakamın 6.000 TL'ye çekilebileceği, ancak bunun bütçe dengelerine bağlı olduğu konuşuluyor.

#12
Foto - Emekliye 12 bin TL müjdesi! Olursa milyonlar bayram edecek

Geleneksel olarak bayramdan 1 hafta önce yapılan ödemelerin, 16-20 Mart 2026 tarihleri arasında emeklilerin hesaplarına (Tahsis numarasına göre) yatırılması planlanıyor.

#13
Foto - Emekliye 12 bin TL müjdesi! Olursa milyonlar bayram edecek

Uzmanlar, Mart ayında emeklilerin hem aylıklarını hem de zamlı ikramiyelerini alacak olmaları nedeniyle piyasada ciddi bir nakit hareketliliği yaşanacağını öngörüyor.

#14
Foto - Emekliye 12 bin TL müjdesi! Olursa milyonlar bayram edecek

Sosyal Güvenlik Uzmanları, "Ocak zammı kök maaşlarda eridi, bu yüzden ikramiye zammı bir tercih değil, zorunluluktur. Beklentimiz en az 5 bin lira olması yönünde" değerlendirmesinde bulunuyor. Emekli vatandaşlarla ilgili ne gelişmelerin yaşanacağı önümüzdeki günlerde belli olacak.

#15
Foto - Emekliye 12 bin TL müjdesi! Olursa milyonlar bayram edecek

Ancak özellikle Kurban fiyatlarındaki artış, emekli vatandaşları düşündürüyor. Emekli vatandaşlar, verilen ikramiyenin Kurban fiyatlarına yakın olmasını istiyor. Burada bütçe ile ilgili önemli detaylar da var. Yetkililer, bütçenin karşılayacağı oranda hareket etmek istiyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
