Emekliye 12 bin TL müjdesi! Olursa milyonlar bayram edecek
2026 yılı Ramazan Bayramı yaklaşırken, milyonlarca emeklinin gözü kulağı bayram ikramiyelerine yapılacak zam oranına çevrildi. Ekonomi yönetiminin bütçe dengelerini koruyarak ikramiyeleri 5.000 TL ile 6.000 TL bandına çekmeyi tartıştığı ve yıllık toplam ödemenin 12.000 TL'yi bulabileceği iddia ediliyor. Uzmanlar, Mart ayında yapılacak ödemelerin piyasada ciddi bir nakit hareketi oluşturacağını ve emeklilerin alım gücüne nefes aldıracağını öngörüyor.