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Yaşam
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Emeklilikten sonra hobisini mesleğine dönüştürdü

2023-03-16 10:15:01
Emeklilikten sonra hobisini mesleğine dönüştürdü

Rize'de yaşayan Lokman Biber, emekli olduktan sonra hobisini yeni mesleği haline getirdi.

#1
Foto - Emeklilikten sonra hobisini mesleğine dönüştürdü

18 yaşlarında babasının kemençe ve saz üretimi yaparken onu izleyerek enstrüman yapma işini seven Lokman Biber, gençlik yıllarında başladığı müzik hayatında ilk önce müzik aletlerini düğünlerde çalmaya başladı.

#2
Foto - Emeklilikten sonra hobisini mesleğine dönüştürdü

Daha sonrasında babasından ve büyüklerinden izleyerek öğrendiği kemençe ve saz yapımında kendini geliştirerek ustalaştı. Biber, çay eksperliği işinden emekli olduktan sonra hobi olarak yaptığı işini mesleği haline getirdi. Şu anda yaptığı kemençe ve sazlar herkes tarafından beğeniliyor. El emeği olan enstrümanları yurt dışından da talep görüyor.

#3
Foto - Emeklilikten sonra hobisini mesleğine dönüştürdü

Lokman Biber, saz olsun, kemençe olsun müzik enstüramanlarının nasıl yapıldığını öğrenmek istediğini belirterek "Yetişmiş insanlara bakarak saz ve kemençe hevesimi aldım ve nasıl yapılacağını öğrenmeye çalıştım.

#4
Foto - Emeklilikten sonra hobisini mesleğine dönüştürdü

Tabi 'Kemençe olsun, sazı ilk önce yapayım' dedim. Öğrendikten sonra başarılı oldum ve bilen kişilere yaptığım işleri gösterdikten sonra onlar tarafından da devam etmem istendi. Bağlamanın ardından kemençe de yapmaya başladım, bağlamada da çok güzel yaptığımı devam etmem gerektiği söylendi. Tabi zamanla profesyonelleşerek bu işi yapmaya devam ettim. Bazen yurtdışından da işlerime talep geliyor. Yabancı bir arkadaşımız yaptığım kemençeyi beğenip ülkesine götürdü. Yakın tarihte yine birkaç kemençe daha gidebilir yurtdışına. Babamda saz ve kemençe yapardı, bende heves edip bu işe yöneldim ve öğrendim.

#5
Foto - Emeklilikten sonra hobisini mesleğine dönüştürdü

Saz ve kemençe çalmayı da bu tecrübelerim ile geliştirdim. Emekli olduktan sonra müzik kariyerimi yaptım. Eskiden düğünlerde saz çalıyordum. Kemençe ve bağlama çalarak ilerlettim bu işi. Şu anda da keman, gitar, bağlama gibi farklı enstrümanlar yapıyorum” ifadelerini kullandı.

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