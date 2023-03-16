Emeklilikten sonra hobisini mesleğine dönüştürdü

Tabi 'Kemençe olsun, sazı ilk önce yapayım' dedim. Öğrendikten sonra başarılı oldum ve bilen kişilere yaptığım işleri gösterdikten sonra onlar tarafından da devam etmem istendi. Bağlamanın ardından kemençe de yapmaya başladım, bağlamada da çok güzel yaptığımı devam etmem gerektiği söylendi. Tabi zamanla profesyonelleşerek bu işi yapmaya devam ettim. Bazen yurtdışından da işlerime talep geliyor. Yabancı bir arkadaşımız yaptığım kemençeyi beğenip ülkesine götürdü. Yakın tarihte yine birkaç kemençe daha gidebilir yurtdışına. Babamda saz ve kemençe yapardı, bende heves edip bu işe yöneldim ve öğrendim.