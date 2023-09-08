2023-09-08 11:33:56 Emeklilikte yeni sistem geliyor! İkinci emeklilik hakkı! Yaş sınırı düşüyor! Peki bu sistem nasıl uygulanacak? Kimler yararlanabilecek?
Türkiye'de bir süredir gündemde olan ikinci emeklilik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Orta Vadeli Program'a (OVP) da girdi. Orta Vadeli Program'da yer alan ikinci basamak emeklilik ile çalışanlar çifte maaş alacak. Kıdem tazminatı garanti olacak, ikinci emeklilikte yaş düşecek. Peki bu sistem nasıl uygulanacak ve kimler yararlanabilecek? İşte detaylar...