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Ekonomi
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Emeklilikte yeni sistem geliyor! İkinci emeklilik hakkı! Yaş sınırı düşüyor! Peki bu sistem nasıl uygulanacak? Kimler yararlanabilecek?

2023-09-08 11:33:56
Emeklilikte yeni sistem geliyor! İkinci emeklilik hakkı! Yaş sınırı düşüyor! Peki bu sistem nasıl uygulanacak? Kimler yararlanabilecek?

Türkiye'de bir süredir gündemde olan ikinci emeklilik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Orta Vadeli Program'a (OVP) da girdi. Orta Vadeli Program'da yer alan ikinci basamak emeklilik ile çalışanlar çifte maaş alacak. Kıdem tazminatı garanti olacak, ikinci emeklilikte yaş düşecek. Peki bu sistem nasıl uygulanacak ve kimler yararlanabilecek? İşte detaylar...

#1
Foto - Emeklilikte yeni sistem geliyor! İkinci emeklilik hakkı! Yaş sınırı düşüyor! Peki bu sistem nasıl uygulanacak? Kimler yararlanabilecek?

Türkiye'de bir süre önce de gündeme gelen ikinci emeklilik dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Orta Vadeli Program'a (OVP) da girdi. İkinci basamak emeklilik olarak yer alan sistem tamamlayıcı emeklilik olarak uygulanıyor. 

#2
Foto - Emeklilikte yeni sistem geliyor! İkinci emeklilik hakkı! Yaş sınırı düşüyor! Peki bu sistem nasıl uygulanacak? Kimler yararlanabilecek?

Türkiye'de bir süredir uygulanan Otomatik Katılımlı BES ile devreye alınan ikinci emeklilik sistemi daha da geliştirilecek.

#3
Foto - Emeklilikte yeni sistem geliyor! İkinci emeklilik hakkı! Yaş sınırı düşüyor! Peki bu sistem nasıl uygulanacak? Kimler yararlanabilecek?

Yeni emeklilik sistemi ile ilgili konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "İşverenin katkısı olduğu yeni bir bireysel emeklilik modeli öngörüyoruz. Amaç sistemde kalış süresini ve fon tutarını artırmak" dedi.

#4
Foto - Emeklilikte yeni sistem geliyor! İkinci emeklilik hakkı! Yaş sınırı düşüyor! Peki bu sistem nasıl uygulanacak? Kimler yararlanabilecek?

Dünyada çeşitli yöntemlerle uygulanan tamamlayıcı emeklilik sistemi çalışanların emekli olduklarında gelirlerinin düşmemesi ve yaşam standartlarının değişmemesini amaçlıyor. Bu sayede emeklilik döneminde kamudan sağlanan gelirin dışında bir maaş daha elde ediliyor.Söz konusu sistemin devreye girmesi için 2024 yılı ile birlikte yasal düzenleme yapılması bekleniyor. Yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte çalışanlar açısından yeni bir dönemin kapıları da aralanmış olacak.

#5
Foto - Emeklilikte yeni sistem geliyor! İkinci emeklilik hakkı! Yaş sınırı düşüyor! Peki bu sistem nasıl uygulanacak? Kimler yararlanabilecek?

Sabah'tan Faruk Erdem'in haberine göre; Bugün uygulanan otomatik katılım ile Bireysel Emeklilik Sistemi'nde çalışanların ücretlerinden her ay en az yüzde 3 kesinti yapılarak primler biriktiriliyor. Ancak sistem zorunlu değil. Çalışanlar isterlerse sistemden ayrılıyor. Bu sistem ile çalışanlar 10 yıl prim ödüyor ve 55 yaşında emekli olabiliyor. 10 yıl ve 55 yaşın sonunda hak sahipleri isterlerse toplu para isterlerse belirleyecekleri süre kadar (ömür boyu da seçilebilir) emekli maaşı alabiliyor. Yeni getirilecek sistem bunu bir adım daha öteye taşıyacak.

#6
Foto - Emeklilikte yeni sistem geliyor! İkinci emeklilik hakkı! Yaş sınırı düşüyor! Peki bu sistem nasıl uygulanacak? Kimler yararlanabilecek?

Çalışanlardan kesilen primlere işverenler de prim ekleyecek. Böylece birikim daha artacak, işverenler sigorta primi öder gibi her ay çalışanın hesabına para aktaracak. Sistem zorunlu olacağı için hem çalışan hem de işveren için bağlayıcı olacak.

#7
Foto - Emeklilikte yeni sistem geliyor! İkinci emeklilik hakkı! Yaş sınırı düşüyor! Peki bu sistem nasıl uygulanacak? Kimler yararlanabilecek?

Sistem işverenlerin de katkısını öngördüğü için kıdem tazminatı ile birleştirilecek. Böylece kurulacak kıdem tazminatı fonu benzeri bir yapı ile işverenler işten ayrılırken değil her ay çalışana tazminatına karşılık ödeme yapmış olacak. Birikimler belli şartlar dışında kullanılamayacak, çalışan iş değiştirse bile birikimini yeni işyerine taşıyabilecek. Çalışanlar ev alma, evlilik, hastalık gibi bazı sebeplerle bu birikimlerinin bir kısmını kullanabilecek.

#8
Foto - Emeklilikte yeni sistem geliyor! İkinci emeklilik hakkı! Yaş sınırı düşüyor! Peki bu sistem nasıl uygulanacak? Kimler yararlanabilecek?

Bu noktada belli bir süredir çalışan vatandaşlar yeni emeklilik ve tazminat sistemi yürürlüğe girdikten sonra biriken tazminatlarını bu hesaplarına aktarabilecek. Bu sayede işten ayrılırken tazminat alıp almayacağı garanti olmayan mevcut çalışanlar yeni bir birikim sahibi olacak ve kıdem tazminatlarına güvence gelecek.

#9
Foto - Emeklilikte yeni sistem geliyor! İkinci emeklilik hakkı! Yaş sınırı düşüyor! Peki bu sistem nasıl uygulanacak? Kimler yararlanabilecek?

Bu noktada belli bir süredir çalışan vatandaşlar yeni emeklilik ve tazminat sistemi yürürlüğe girdikten sonra biriken tazminatlarını bu hesaplarına aktarabilecek. Bu sayede işten ayrılırken tazminat alıp almayacağı garanti olmayan mevcut çalışanlar yeni bir birikim sahibi olacak ve kıdem tazminatlarına güvence gelecek.

#10
Foto - Emeklilikte yeni sistem geliyor! İkinci emeklilik hakkı! Yaş sınırı düşüyor! Peki bu sistem nasıl uygulanacak? Kimler yararlanabilecek?

Şu anda uygulanan sistemde BES ile emeklilik yaşı 55 olarak uygulanıyor. Yeni tamamlayıcı emeklilik sisteminde bu şartın değiştirilmesi de söz konusu olabilecek. Üzerinde çalışılan formüller arasında 60 yaş da bulunuyor. Ancak kesin karar yasal düzenleme sırasında verilecek.

#11
Foto - Emeklilikte yeni sistem geliyor! İkinci emeklilik hakkı! Yaş sınırı düşüyor! Peki bu sistem nasıl uygulanacak? Kimler yararlanabilecek?

Tamamlayıcı emeklilik sistemine giren çalışanların SGK primleri kesilmeyecek. İşveren yine şu andaki sistemde olduğu gibi SGK'ya prim ödeyecek ayrıca çalışanın hesabına tamamlayıcı emeklilik primi ve tazminat ödemesi olarak para aktaracak. Böylece SGK emeklilik hakkı devam edecek ve yeni sistem ile ikinci bir emeklilik sağlanacak. Böylece çalışanlar hem SGK'dan emekli maaşı alacak hem de yeni sistemde biriken paralarını toplu olarak ya da maaş olarak alabilecek.

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