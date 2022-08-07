Emeklilikte yaşa takılanlar için flaş gelişme! Formül belli oldu, prim ve yaş...

AVRUPA MODELİ Bazı Avrupa ülkelerinde uygulanan kesintili emeklilik modeli de tartışılan seçenekler arasında. Bu formülde, emeklilik için kaç yıl kaldıysa her yıl için belli oranda aylıktan kesinti yapılıyor. Daha az maaşla daha erken emeklilik ortaya çıkıyor. Yine Avrupa'da uygulanan bir formül de geçici kesintili emeklilik. Buna göre, sigortalı belli bir kesintiyle erken emekli oluyor. Ancak yasanın söylediği yaşa gelip emeklilik şartları oluşunca kesinti ortadan kalkıyor Bizde de bu modellerin uygulanıp uygulanmayacağı çalışmalar sonucunda belli olacak.