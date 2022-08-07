2022-08-07 07:21:30 Emeklilikte yaşa takılanlar için flaş gelişme! Formül belli oldu, prim ve yaş...
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi ile ilgili son dakika gelişmesi. EYT'de milyonların beklediği adımlar atılıyor. EYT düzenlemesinde geri sayım başladı. Yaklaşık 6 milyon EYT'liyi ilgilendiren yasa önümüzdeki günlerde Meclis’te olacak. Hükümet, 3600 ek göstergenin ardından emeklilikte yaşa takılanlar için çalışmaları hızlandırdı. Çözüm formüllerinde dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Çalışma Grubunun masasındaki EYT formülleri netleşti. Peki, emekli aylığı nasıl hesaplanacak? Masadaki formüller hangileri? İşte EYT ile ilgili son dakika gelişmelerinin ayrıntıları...