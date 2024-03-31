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Emeklilik yaşınız değişiyor hemen bakın! SSK 1995 öncesi 2008 arası ve sonrası için yeni yaş gün prim hesaplama tablosu

2024-03-31 19:49:47
Emeklilik yaşınız değişiyor hemen bakın! SSK 1995 öncesi 2008 arası ve sonrası için yeni yaş gün prim hesaplama tablosu

Türkiye'de emeklilik sisteminde köklü değişiklikler getirecek olan yeni düzenleme, yaklaşık 1 milyon vatandaşın yaşamını doğrudan etkileyecek. Bu kapsamlı değişiklik, emeklilik tablosunu yeniden şekillendirecek ve özellikle Bağ-Kur'lu vatandaşlara erken emeklilik fırsatı sunacak. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Bağ-Kur arasındaki prim ödeme koşullarının eşitlenmesi, emeklilik için gereken prim gün sayısının azaltılmasını sağlayacak.

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Foto - Emeklilik yaşınız değişiyor hemen bakın! SSK 1995 öncesi 2008 arası ve sonrası için yeni yaş gün prim hesaplama tablosu

Bu geniş kapsamlı emeklilik sistemi değişikliği, emeklilik sürecinde önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor. Özellikle Bağ-Kur'lu vatandaşlar ve küçük esnaf, bu düzenlemeden önemli ölçüde faydalanacaklar. Daha düşük prim ödemeleri ve erken emeklilik imkanı, birçok kişinin yaşamında olumlu değişikliklere neden olacak.

#2
Foto - Emeklilik yaşınız değişiyor hemen bakın! SSK 1995 öncesi 2008 arası ve sonrası için yeni yaş gün prim hesaplama tablosu

PRİM GÜNÜNDE DÜŞÜŞ OLACAK Yeni düzenleme ile Bağ-Kur ve SSK primleri arasındaki fark ortadan kalkacak, 9 bin gün olan prim ödeme şartı 7.200 güne düşürülecek.

#3
Foto - Emeklilik yaşınız değişiyor hemen bakın! SSK 1995 öncesi 2008 arası ve sonrası için yeni yaş gün prim hesaplama tablosu

Bu önemli değişiklik, emeklilik için gereken prim gün sayısını azaltacak ve birçok vatandaş için daha erken emeklilik yolunu açacak.

#4
Foto - Emeklilik yaşınız değişiyor hemen bakın! SSK 1995 öncesi 2008 arası ve sonrası için yeni yaş gün prim hesaplama tablosu

Bağ-Kur'lu vatandaşlar, özellikle küçük esnaf, bu düzenlemeden en çok yararlanacak gruplar arasında yer alıyor.

#5
Foto - Emeklilik yaşınız değişiyor hemen bakın! SSK 1995 öncesi 2008 arası ve sonrası için yeni yaş gün prim hesaplama tablosu

Küçük esnaf ve Bağ-Kur'lu vatandaşlar, yeni düzenleme ile 5 yıl daha erken emeklilik şansına kavuşacak. Bu değişiklik, 1 milyondan fazla kişiyi etkileyerek, daha az prim ödeyerek emeklilik hakkı elde etme fırsatı sunacak.

#6
Foto - Emeklilik yaşınız değişiyor hemen bakın! SSK 1995 öncesi 2008 arası ve sonrası için yeni yaş gün prim hesaplama tablosu

Bağ-Kur'lular için prim günü şartı 9 binden 7200'e düşürülecek. Bu, Bağ-Kur'lu vatandaşların 1800 gün daha az prim ödeyerek, 5 yıl daha erken emekli olmalarını sağlayacak.

#7
Foto - Emeklilik yaşınız değişiyor hemen bakın! SSK 1995 öncesi 2008 arası ve sonrası için yeni yaş gün prim hesaplama tablosu

ESNAFLAR VE SGK'LI ÇALIŞANLAR ARASINDAKİ FARK KALKIYOR Yeni düzenleme ile esnafların ve SGK'lı çalışanların emeklilik için gereken prim gün sayısı eşitlenecek.

#8
Foto - Emeklilik yaşınız değişiyor hemen bakın! SSK 1995 öncesi 2008 arası ve sonrası için yeni yaş gün prim hesaplama tablosu

Esnaflar, artık 9 bin gün yerine, 7200 günle emeklilik hakkı elde edebilecek.

#9
Foto - Emeklilik yaşınız değişiyor hemen bakın! SSK 1995 öncesi 2008 arası ve sonrası için yeni yaş gün prim hesaplama tablosu

GİRİŞ TARİHİNE GÖRE DEĞİŞECEK EMEKLİLİK KOŞULLARI 2008'deki sosyal güvenlik reformu ile belirlenen emeklilik koşulları, Bağ-Kur'lular için daha ağır şartlar taşıyordu.

#10
Foto - Emeklilik yaşınız değişiyor hemen bakın! SSK 1995 öncesi 2008 arası ve sonrası için yeni yaş gün prim hesaplama tablosu

Ancak yeni düzenleme ile bu fark ortadan kalkıyor. Emeklilik için gereken prim gün sayısı ve yaş koşulları, Bağ-Kur'lular için de lehine değişecek.

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