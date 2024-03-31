Emeklilik yaşınız değişiyor hemen bakın! SSK 1995 öncesi 2008 arası ve sonrası için yeni yaş gün prim hesaplama tablosu

Bu geniş kapsamlı emeklilik sistemi değişikliği, emeklilik sürecinde önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor. Özellikle Bağ-Kur'lu vatandaşlar ve küçük esnaf, bu düzenlemeden önemli ölçüde faydalanacaklar. Daha düşük prim ödemeleri ve erken emeklilik imkanı, birçok kişinin yaşamında olumlu değişikliklere neden olacak.