2024-03-31 19:49:47 Emeklilik yaşınız değişiyor hemen bakın! SSK 1995 öncesi 2008 arası ve sonrası için yeni yaş gün prim hesaplama tablosu
Türkiye'de emeklilik sisteminde köklü değişiklikler getirecek olan yeni düzenleme, yaklaşık 1 milyon vatandaşın yaşamını doğrudan etkileyecek. Bu kapsamlı değişiklik, emeklilik tablosunu yeniden şekillendirecek ve özellikle Bağ-Kur'lu vatandaşlara erken emeklilik fırsatı sunacak. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Bağ-Kur arasındaki prim ödeme koşullarının eşitlenmesi, emeklilik için gereken prim gün sayısının azaltılmasını sağlayacak.