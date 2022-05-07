2022-05-07 10:15:18 Emekliliği 2 yaş geriye çekme hakkı tanınıyor! 6 yıla kadar da uzatılabilecek! Şartlar belli oldu
Ülkemizde çalışma hayatını sürdüren milyonlarca kişi erken emeklilik sağlayan şartları öğrenmek istiyor. Çalışma hayatında en merak edilen soruların başında emeklilik şartları yer alıyor. Bilindiği üzere ülkemizde emeklilik için 3 temel şart aranıyor. Sigortalılık süresi, yaş şartı ve prim günü tamamlandığı gün Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) dilekçe vererek emekli olabiliyorsunuz. Ancak 2 koşulda erken emekli olma imkanı da sunuluyor. Konu hakkında merak edilen tüm bilgileri çalışanlar için derledik.