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Ekonomi
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Emekliliği 2 yaş geriye çekme hakkı tanınıyor! 6 yıla kadar da uzatılabilecek! Şartlar belli oldu

2022-05-07 10:15:18
Emekliliği 2 yaş geriye çekme hakkı tanınıyor! 6 yıla kadar da uzatılabilecek! Şartlar belli oldu

Ülkemizde çalışma hayatını sürdüren milyonlarca kişi erken emeklilik sağlayan şartları öğrenmek istiyor. Çalışma hayatında en merak edilen soruların başında emeklilik şartları yer alıyor. Bilindiği üzere ülkemizde emeklilik için 3 temel şart aranıyor. Sigortalılık süresi, yaş şartı ve prim günü tamamlandığı gün Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) dilekçe vererek emekli olabiliyorsunuz. Ancak 2 koşulda erken emekli olma imkanı da sunuluyor. Konu hakkında merak edilen tüm bilgileri çalışanlar için derledik.

#1
Foto - Emekliliği 2 yaş geriye çekme hakkı tanınıyor. 6 yıla kadar da uzatılabilecek. Şartlar belli oldu. Günümüzde farklı meslek gruplarında çalışan milyonlarca kişi emeklilik için gün saymaya devam ediyor. Özellikle erken emeklilik vatandaşların sıkça araştırdığı konulardan birisi. Bazı durumlarda emeklilik yaşı geri çekmek mümkün olabiliyor. Kadınlar çocuk durumundan 2 yıldan 6 yıla erken emekli olabiliyor. Öte yandan erkekler için de askerlik borçlanması ile erken emeklilik imkanı doğuyor.

Emekliliği 2 yaş geriye çekme hakkı tanınıyor. 6 yıla kadar da uzatılabilecek. Şartlar belli oldu. Günümüzde farklı meslek gruplarında çalışan milyonlarca kişi emeklilik için gün saymaya devam ediyor. Özellikle erken emeklilik vatandaşların sıkça araştırdığı konulardan birisi. Bazı durumlarda emeklilik yaşı geri çekmek mümkün olabiliyor. Kadınlar çocuk durumundan 2 yıldan 6 yıla erken emekli olabiliyor. Öte yandan erkekler için de askerlik borçlanması ile erken emeklilik imkanı doğuyor.

#2
Foto - EN AZ 1, EN ÇOK 6 YIL KAZANDIRIYOR Kadın çalışanların bir çoğu doğum yaptıktan sonra çocuklarının bakımı için iş hayatından uzak kalıyor. Böylece hem emeklilikleri gecikiyor hem de prim gün sayıları azalıyor. Bu mağduriyeti gidermek için yasalarımız kadınlar için doğum borçlanması hakkı tanıyor. Anneler bu sayede 3 çocuğa kadar borçlanarak prim kazanabiliyor. Özellikle 1 çocuk için 2 yıllık prim kazanılması ile 6 yıllık avantaj da elde ediliyor.

EN AZ 1, EN ÇOK 6 YIL KAZANDIRIYOR Kadın çalışanların bir çoğu doğum yaptıktan sonra çocuklarının bakımı için iş hayatından uzak kalıyor. Böylece hem emeklilikleri gecikiyor hem de prim gün sayıları azalıyor. Bu mağduriyeti gidermek için yasalarımız kadınlar için doğum borçlanması hakkı tanıyor. Anneler bu sayede 3 çocuğa kadar borçlanarak prim kazanabiliyor. Özellikle 1 çocuk için 2 yıllık prim kazanılması ile 6 yıllık avantaj da elde ediliyor.

#3
Foto - Hangi kurumdan olursa olsun bütün kadın çalışanlar, yani SSK'lı olanlar, kendi işini yapan Bağ-Kurlular ve memur olan anneler doğum borçlanması yapabiliyor. İsteğe bağlı sigorta ödeyerek Bağ-Kur'lu olanlar da doğum borçlanması yapabilir.

Hangi kurumdan olursa olsun bütün kadın çalışanlar, yani SSK'lı olanlar, kendi işini yapan Bağ-Kurlular ve memur olan anneler doğum borçlanması yapabiliyor. İsteğe bağlı sigorta ödeyerek Bağ-Kur'lu olanlar da doğum borçlanması yapabilir.

#4
Foto - ASKERLİK HİZMETİ EMEKLİLİĞİ ÖNE ÇEKİYOR Askerlik sigorta başlangıç tarihinden önce yapıldıysa sigorta başlangıç tarihi öne çekilir. Borçlanan kişinin prim ödeme gün sayısını artırır. Emekli olmak için gereken sigortalılık süresi, yaş şartını sağlayan ancak çalıştığı günler emekli olmasına yetmeyen askerlik borçlanması ile emekli olabilir.

ASKERLİK HİZMETİ EMEKLİLİĞİ ÖNE ÇEKİYOR Askerlik sigorta başlangıç tarihinden önce yapıldıysa sigorta başlangıç tarihi öne çekilir. Borçlanan kişinin prim ödeme gün sayısını artırır. Emekli olmak için gereken sigortalılık süresi, yaş şartını sağlayan ancak çalıştığı günler emekli olmasına yetmeyen askerlik borçlanması ile emekli olabilir.

#5
Foto - Örneğin emekli olmasına 5 ay kalan bir erkek sigortalı, 5 aylık bu süreyi borçlanarak emekliliğe hak kazanabilir. İlk kez sigortalı olduğu tarihten sonra askerlik borçlanması olanlarda emeklilik öne çekilmez.

Örneğin emekli olmasına 5 ay kalan bir erkek sigortalı, 5 aylık bu süreyi borçlanarak emekliliğe hak kazanabilir. İlk kez sigortalı olduğu tarihten sonra askerlik borçlanması olanlarda emeklilik öne çekilmez.

#6
Foto - O SÜREYE DİKKAT! Sigortalı çalışmadan önce askerliğini yapanlar prim günü eksik olmasa da borçlanmaya giderek erken emekliliğe hak kazanabilir. Bazı durumlarda bir günlük borçlanma emeklilik tarihini 1 yıl öne çekebilir.

O SÜREYE DİKKAT! Sigortalı çalışmadan önce askerliğini yapanlar prim günü eksik olmasa da borçlanmaya giderek erken emekliliğe hak kazanabilir. Bazı durumlarda bir günlük borçlanma emeklilik tarihini 1 yıl öne çekebilir.

#7
Foto - Eğitim döneminde yapılan stajlar emekliliğe esas olan uzun vadeli sigorta primi olarak ödenmiyor. Bu nedenli sigorta başlangıcı kabul edilmiyor. Ancak doğum borçlanmasında başlangıç olarak kabul ediliyor. Staj sonrası doğum yapan kadın çalışanlar, tescil şartını yerine getirmiş kabul ediliyor.

Eğitim döneminde yapılan stajlar emekliliğe esas olan uzun vadeli sigorta primi olarak ödenmiyor. Bu nedenli sigorta başlangıcı kabul edilmiyor. Ancak doğum borçlanmasında başlangıç olarak kabul ediliyor. Staj sonrası doğum yapan kadın çalışanlar, tescil şartını yerine getirmiş kabul ediliyor.

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