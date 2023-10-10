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Ekonomi
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Emeklilere verilen 5 bin lirayla ilgili Cem Küçük'ten flaş çıkış: Onlar haklılar

2023-10-10 12:20:12
Emeklilere verilen 5 bin lirayla ilgili Cem Küçük'ten flaş çıkış: Onlar haklılar

Gazeteci Cem Küçük, emeklilere verilecek olan 5 bin liralık ikramiye müjdesine ilişkin konuştu.

#1
Foto - Emeklilere verilen 5 bin lirayla ilgili Cem Küçük'ten flaş çıkış: Onlar haklılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yapmayı kararlaştırdık. Hem emekli olup hem de fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimizi bu düzenlemenin dışında bırakıyoruz." dedi.

#2
Foto - Emeklilere verilen 5 bin lirayla ilgili Cem Küçük'ten flaş çıkış: Onlar haklılar

Vatandaşlara verdikleri tüm sözlerin takipçisi olduklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimize verdiğimiz, çalışanlarımızı ve emeklerimizi enflasyona ezdirmeme, refah kayıplarını telafi etme sözümüzü yerine getirmek için de bugüne kadar pek çok düzenleme yaptık." dedi.

#3
Foto - Emeklilere verilen 5 bin lirayla ilgili Cem Küçük'ten flaş çıkış: Onlar haklılar

Enflasyonun hala yüksek oranlarda seyretmesinin çabalarını sekteye uğrattığının farkında olduklarını bildiren Erdoğan, şunları kaydetti:

#4
Foto - Emeklilere verilen 5 bin lirayla ilgili Cem Küçük'ten flaş çıkış: Onlar haklılar

"Bilhassa emeklilerimizin yaşadığı sıkıntıları çok iyi biliyorum. Bunun için bakanlarımıza yeni hazırlıklar yapmaları noktasında gerekli talimatları vermiştim. Kabine toplantımızda yaptığımız kapsamlı değerlendirmelerin ardından emeklilerimizi rahatlatacak yeni bir karar aldık. Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yapmayı kararlaştırdık. Hem emekli olup hem de fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimizi bu düzenlemenin dışında bırakıyoruz. Bütçemize toplam maliyeti 61 milyar lirayı geçen bu ödemeler kasım ayının ilk yarısı itibariyle emeklilerimizin hesabına yatırılmış olacaktır. Yılbaşında emeklilerin durumunu tekrar gözden geçirecek, inşallah o zaman da her türlü fedakarlığı sergileyeceğiz.12,2 milyon emeklimizi doğrudan etkileyen, aldığımız bu kararın hayırlı olmasını diliyorum."

#5
Foto - Emeklilere verilen 5 bin lirayla ilgili Cem Küçük'ten flaş çıkış: Onlar haklılar

Cem Küçük de TGRT Haber’de ekrana gelen “Günaydın Türkiye” canlı yayınındaki haber sunumunda bu durumu değerlendirdi.

#6
Foto - Emeklilere verilen 5 bin lirayla ilgili Cem Küçük'ten flaş çıkış: Onlar haklılar

Cem Küçük yaptığı açıklamada, "Çalışan emekliler buna dahil değil. Hala çalışanlar ve EYT’liler bundan faydalanamayacak. Az maaş alanlar da bir düzenleme bekliyordu. Ama olmadı.

#7
Foto - Emeklilere verilen 5 bin lirayla ilgili Cem Küçük'ten flaş çıkış: Onlar haklılar

Bu son hamle ikna edici olur mu, çok da değil. İnsanların memnun olmadığını belirtelim. Bir defaya mahsus Kasım ayında hesaplarına geçecek şekilde olacağını söyledi Erdoğan.

#8
Foto - Emeklilere verilen 5 bin lirayla ilgili Cem Küçük'ten flaş çıkış: Onlar haklılar

Emekliler bu durumdan çok memnun değil ve haklı olduklarının da altını çizelim.

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