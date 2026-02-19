Emeklilere önce kötü haberi verdi! Sonra '5500 lira olabilir' dedi

Gündemde bir diğer başlığın emekli aylığı hesaplama sisteminde değişiklik yapılabileceği yönündeki tartışmalar olduğundan bahseden Erdursun, "Eğer yalnızca hesaplama yöntemi değiştirilirse, bu düzenleme bundan sonra emekli olacakları kapsar. Mevcut emeklilerin aylıkları değişmez. Mevcut emeklilerin etkilenebilmesi için ayrıca bir intibak düzenlemesi gerekir. Bu da ciddi maliyet anlamına gelir. Dolayısıyla kısa vadede kapsamlı bir intibak düzenlemesi beklentisi düşük görünüyor" diyerek emeklilere kötü haberi verdi.