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Ekonomi
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'Emeklilere 14 bin lira verilecek'

2024-07-27 23:41:34
'Emeklilere 14 bin lira verilecek'

SGK Uzmanı Çetin Ateş, emekli maaşı için dikkat çeken bir açıklama yaptı. En düşük emekli maaşıyla ilgili rakam verdi.

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Foto - 'Emeklilere 14 bin lira verilecek'

En düşük aylığın 12 bin 500 liraya çekilse de birçok kesimin uzun süre bu maaşla idare edemeyeceğini söyleyen SGK Uzmanı Çetin Ateş, emekli aylıklarının çekileceği rakamı söyledi.

#2
Foto - 'Emeklilere 14 bin lira verilecek'

Ocak'ta kendini hissettirmeye başlayan kök aylık sorunu Temmuz ayında da devam etti.

#3
Foto - 'Emeklilere 14 bin lira verilecek'

Kök aylık konusu sürerken en düşük emekli maaşını 12 bin 500 TL oldu.

#4
Foto - 'Emeklilere 14 bin lira verilecek'

Ocak ve Temmuz zamlarında umduğunu bulamayan emekliye bir kötü haber de SGK Uzmanı Çetin Ateş'ten geldi.

#5
Foto - 'Emeklilere 14 bin lira verilecek'

Çetin Ateş, bir sonraki Ocak zammında emekliyi bekleyen en büyük gelişmeyi açıkladı.

#6
Foto - 'Emeklilere 14 bin lira verilecek'

Çetin Ateş, “Bana göre yıl sonuna kadar enflasyon yüzde 12 çıkabilir. 12 bin lira emekli aylığı alan bir kişinin emekli aylığı ise ancak 14 bin liraya çıkar." dedi.

#7
Foto - 'Emeklilere 14 bin lira verilecek'

Çetin Ateş Ocak 2024'de enflasyon farkının da yüzde 12 olacağını söyledi.

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