2023-10-16 17:05:23 Emekliler, memur ve asgari ücretliler aman dikkat: Zam için yeni tahmin! Refah payı ve kök ücret müjdesi
Emekli aylığı, memur maaşı ve asgari ücretli için zam oranları ortaya çıktı. Zam oranına göre en düşük maaşlar açıklandı. Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan geçtiğimiz haftalarda SSK ve Bağkur emeklilerine yüzde 38, memur ve memur emeklilerine ise yüzde 50’ye yakın artış yapılacağını söylemişti. Bakan Işıkhan hafta sonu yaptığı açıklamada ise, ”İnşallah yılbaşı itibarıyla da maaşlarda yapılacak iyileştirmelere dair yeniden bir durum değerlendirmesi yaparak gereken adımları atacağız” demişti. İşte olası zam oranına göre yeni asgari ücret, memur ve emekli maaşı...