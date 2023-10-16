Emekliler, memur ve asgari ücretliler aman dikkat: Zam için yeni tahmin! Refah payı ve kök ücret müjdesi

TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre Temmuz'da enflasyon yüzde 9,62, Ağustos'ta 9,09 ve Eylül ayında ise yüzde 4,75 oldu. Tüm bunlarla beraber 3 aylık enflasyon rakamı da yüzde 25,11 olarak kayıtlara geçti.Eylül ayı enflasyon rakamları sonrası refah payı hariç 3 aylık emekli ve memur zam oranı netleşti. Hesaplarımıza göre; 6 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 25,11, enflasyon farkı dahil 3 aylık memur zammı ise yüzde 35,73 oldu. Haziran ayında 1351,59 olan Tüketici Fiyat Endeksi Eylül ayında 1691,04'e yükseldi. 3 aylık enflasyon oranı yüzde 25,11,Refah payı hariç 3 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 25,11, 3 aylık memur enflasyon farkı yüzde 18, Memur toplu sözleşme zammı yüzde 15,3 aylık memur zammı yüzde 35,73 oldu. Merkez Bankası'nın Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre yıl sonu enflasyon rakamlarının yüzde 67,22 olması bekleniyor.Buna göre 2023 yılının 2. yarısı için enflasyon oranı yüzde 39,61 olarak hesaplandı. Yani bu rakam SSK ve Bağ-Kur emeklileri için refah payı hariç Ocak zammı olarak beklentilere girmiş oldu.