  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Emekliler, memur ve asgari ücretliler aman dikkat: Zam için yeni tahmin! Refah payı ve kök ücret müjdesi

Arda Güler, nelere sebep oldu, dünya şaşırdı! Arda Güler kavgası ortalığı karıştıracak...

Siyonist İsrail ile gönül bağı kuran zevat: Siyonist İsrail'i savunacağınız kadar ülkenizi savunmadınız: Tarihe kara bir leke olarak geçeceksiniz

Çocukları vefatından sonra bakın ne yapıyor! Cüneyt Arkın bunlari görse kahrolordu

Türkiye'yi yakın takibe alan Bayern Münih şoka girebilir! Ortaya çıktı: Büyük endişe...

Hepsi birbirinden ilginç! Adını duymadığımız lezzetli ve tropik meyveler

Elli yılı aşkın geçmişe sahip! Yeni BMW 520d xDrive yetkili satıcılarda yerini aldı! 5 milyon 093 bin 800 TL başlıyor

Hangi ilaçlar diş çürüklerine yol açıyor?

Dedektif gibi iz sürdü! Halılarına kavuştu

Fiyatlar düşmeye devam ediyor! Gizliden gizliye neler olmuş neler! İkinci el otomobilde aman dikkat!
Ekonomi
23
Emekliler, memur ve asgari ücretliler aman dikkat: Zam için yeni tahmin! Refah payı ve kök ücret müjdesi

2023-10-16 17:05:23
Emekliler, memur ve asgari ücretliler aman dikkat: Zam için yeni tahmin! Refah payı ve kök ücret müjdesi

Emekli aylığı, memur maaşı ve asgari ücretli için zam oranları ortaya çıktı. Zam oranına göre en düşük maaşlar açıklandı. Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan geçtiğimiz haftalarda SSK ve Bağkur emeklilerine yüzde 38, memur ve memur emeklilerine ise yüzde 50’ye yakın artış yapılacağını söylemişti. Bakan Işıkhan hafta sonu yaptığı açıklamada ise, ”İnşallah yılbaşı itibarıyla da maaşlarda yapılacak iyileştirmelere dair yeniden bir durum değerlendirmesi yaparak gereken adımları atacağız” demişti. İşte olası zam oranına göre yeni asgari ücret, memur ve emekli maaşı...

#1
Foto - Emekliler, memur ve asgari ücretliler aman dikkat: Zam için yeni tahmin! Refah payı ve kök ücret müjdesi

Emekli aylığı, memur maaşı ve asgari ücretli için zam oranları ortaya çıktı. Zam oranına göre en düşük maaşlar aaçıklandı. Hükümet cephesinden yapılan son açıklamalarda yıl sonu işaret edildi. Bakan Işıkhan emekli ve memur maaşı için oran vermişti. Peki SSK, Bağkur ve memur emeklilerine ne kadar zam yapılacak? Asgari ücret için konuşulan zam ne?

#2
Foto - Emekliler, memur ve asgari ücretliler aman dikkat: Zam için yeni tahmin! Refah payı ve kök ücret müjdesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan geçtiğimiz haftalarda SSK ve Bağkur emeklilerine yüzde 38, memur ve memur emeklilerine ise yüzde 50’ye yakın artış yapılacağını söylemişti.

#3
Foto - Emekliler, memur ve asgari ücretliler aman dikkat: Zam için yeni tahmin! Refah payı ve kök ücret müjdesi

Bakan Işıkhan hafta sonu yaptığı açıklamada ise, ”İnşallah yılbaşı itibarıyla da maaşlarda yapılacak iyileştirmelere dair yeniden bir durum değerlendirmesi yaparak gereken adımları atacağız” dedi.

#4
Foto - Emekliler, memur ve asgari ücretliler aman dikkat: Zam için yeni tahmin! Refah payı ve kök ücret müjdesi

Öte yandan emeklilere Cumhuriyetin 100. yılı kapsamında tek seferlik 5 bin TL ikramiye verilecek. Peki yeni düzenleme ile birlikte emekliye ara zam ihtimali ortadan kalktı mı?

#5
Foto - Emekliler, memur ve asgari ücretliler aman dikkat: Zam için yeni tahmin! Refah payı ve kök ücret müjdesi

Milliyet'in haberine göre; Hükümet cephesinden yapılan son açıklamalar sonrasında memur, emekli ve asgari ücretliye ne kadar zam yapılacak? Konuyla ilgili beklentilerini açıklayan Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, en düşük emekli maaşına ilişkin tahmini rakam verdi. İşte detaylar...

#6
Foto - Emekliler, memur ve asgari ücretliler aman dikkat: Zam için yeni tahmin! Refah payı ve kök ücret müjdesi

“En son açıklandığı üzere emeklilere tek sefere mahsus 5 bin TL ikramiye verilecek. Kasım ayının 15’ine kadar hesaplara yatacak, çalışmayan emeklilere verilecek ikramiyenin 60 milyar TL’den fazla bir maliyeti söz konusu. Bu emeklilere kısa süreli bir nefes aldıracaktır.

#7
Foto - Emekliler, memur ve asgari ücretliler aman dikkat: Zam için yeni tahmin! Refah payı ve kök ücret müjdesi

Esnaflara yönelik prim gün sayısının düşürülmesi hazırlığı, tüm emeklilerin kök maaşlarının artırılması ve kademeli bir şekilde zam yapılması için sene başında daha fazla oransal zamdan faydalanılması adına düzenlemeler yapılacak.

#8
Foto - Emekliler, memur ve asgari ücretliler aman dikkat: Zam için yeni tahmin! Refah payı ve kök ücret müjdesi

Bakan Işıkhan SSK ve Bağkur emeklilerine yüzde 38, memur ve memur emeklilerine yüzde 50’ye yakın zam yapılacağını söyledi. Bu aslında son 6 aylık enflasyon farkını işaret ediyor. Şu anda açıklanan ilk üç aylık (temmuz, ağustos, eylül) enflasyon yüzde 25.11 olarak gerçekleşti, bu kümülatif bir artıştır. Ekim, kasım ve aralık ayı enflasyonları geldiğinde yüzde 38’ler civarında bir artış olacağını Bakan Işıkhan tahmin etti.

#9
Foto - Emekliler, memur ve asgari ücretliler aman dikkat: Zam için yeni tahmin! Refah payı ve kök ücret müjdesi

SSK ve Bağkur emeklileri sadece enflasyon farkını alıyor, memur ve memur emeklileri ise enflasyon farkı artı toplu sözleşmeden kaynaklı zam alıyor. Haziran ayında yüzde 6’lık toplu sözleşme zammı yapılmıştı. Sene başında yüzde 15’lik bir toplu sözleşme zammı yapıldı. Yüzde 38 ile yüzde 50 arasında 9 puanlık bir fark bulunuyor.

#10
Foto - Emekliler, memur ve asgari ücretliler aman dikkat: Zam için yeni tahmin! Refah payı ve kök ücret müjdesi

Ancak burada son yıllarda yapılan zamlarda gördüğümüz üzere hem emeklilere hem de memur ve memur emeklilerine birbirine yakın zam yapıldı. Son zamda yüzde 25 tüm emekli kesime uygulandı. Memur, memur emeklisi, SSK ve Bağkur emeklilerine sene başında yapılacak zammın yüzde 50 oranında olacağını düşünüyorum. SSK ve Bağkur emeklileri için bu zam refah payını içeren bir düzenleme olacaktır.

#11
Foto - Emekliler, memur ve asgari ücretliler aman dikkat: Zam için yeni tahmin! Refah payı ve kök ücret müjdesi

En düşük memur emeklisi maaşı 9 bin 876 TL civarında bu zamla 15 bin TL’ye yakın bir emekli maaşı olacağını düşünüyoruz. Memur maaşı ise 22 bin TL seviyesinde, artışla birlikte 33 bin TL’ler seviyesine çıkacağını düşünüyoruz.

#12
Foto - Emekliler, memur ve asgari ücretliler aman dikkat: Zam için yeni tahmin! Refah payı ve kök ücret müjdesi

En düşük emekli maaşı şu an itibarıyla 7500 TL seviyesinde, ara zam yapılsaydı 10 bin TL seviyesine çıkması gerektiğinden bahsetmiştik. Yeni yılda yapılacak olan zamla 11 bin 250 TL ile 12.500 TL arasında en düşük emekli maaşının olacağını tahmin ediyoruz.

#13
Foto - Emekliler, memur ve asgari ücretliler aman dikkat: Zam için yeni tahmin! Refah payı ve kök ücret müjdesi

Bu yapılırken kök maaşın en düşük emekli maaşı seviyesine getirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Kök maaşa bir zam yapılmazsa emekliler burada oransal zamdan faydalanmıyorlar. Ara zamda 6 bin TL ve altında olan kök maaş sahipleri zam alamadı.

#14
Foto - Emekliler, memur ve asgari ücretliler aman dikkat: Zam için yeni tahmin! Refah payı ve kök ücret müjdesi

2025 sonu itibarıyla da tek haneli enflasyon hedefi olduğu için emeklilerimizin kök maaşının en düşük maaş seviyesine taşınması gerekiyor. Eğer bu yapılırsa emekliler her oransal zamdan mutlak suretle daha fazla faydalanacaklardır.

#15
Foto - Emekliler, memur ve asgari ücretliler aman dikkat: Zam için yeni tahmin! Refah payı ve kök ücret müjdesi

Asgari ücrete zam konusu sadece enflasyon farkından ibaret değil, masada birden fazla veri var. TÜİK’in verileri, kamu kurumlarının verileri, gelişmişlik endeksleri ve diğer hususlar da asgari ücret tespit komisyonunda tartışılıyor. Komisyon karar verdikten sonra kamu kurumu ile istişare ediyor. Karar memur, emeklileri ve özel sektör çalışanlarını da etkileyecek. Yani toplumun tüm kesimlerindeki çalışanları etkileyecek. Asgari ücretin minimum 15 bin TL seviyesine çıkacağını düşünüyorum. Bu da yüzde 40’lar seviyesinde bir artışa tekabül ediyor. Burada enflasyon seviyesi dikkate alınacaktır.”

#16
Foto - Emekliler, memur ve asgari ücretliler aman dikkat: Zam için yeni tahmin! Refah payı ve kök ücret müjdesi

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TARİHİ AÇKILADI Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli ve memur maaşlarıyla ilgili konuşarak, "İnşallah bu yıl sonuna doğru emekli memurlarımızın maaşlarıyla ilgili bakanlığımız çalışma yapıyor. İlk kabineden sonra müjdemizi emekli memurlara açıklayacağız." dedi.

#17
Foto - Emekliler, memur ve asgari ücretliler aman dikkat: Zam için yeni tahmin! Refah payı ve kök ücret müjdesi

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ARTACAK Aralık 2022'de 3.500 TL olarak uygulanan taban emekli maaşı, Ocak ayında önce 5.500 TL ardından Nisan 2023'te 7.500 TL'ye yükseltildi. Bu 6 aylık dilimde toplam artış yüzde 114'ü aştı.

#18
Foto - Emekliler, memur ve asgari ücretliler aman dikkat: Zam için yeni tahmin! Refah payı ve kök ücret müjdesi

EMEKLİ ZAMMI TAKVİMİ NETLEŞTİ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanacak. Ocak ayı başında 6 aylık enflasyon rakamlarının kesinleşmesi sonrası emekli maaşları yeniden artacak

#19
Foto - Emekliler, memur ve asgari ücretliler aman dikkat: Zam için yeni tahmin! Refah payı ve kök ücret müjdesi

Her emeklinin maaşı kendi emeklilik koşullarına göre belirleniyor ve bir kök aylık hesaplanıyor. Bu rakama yüzde 4'lük ek ödeme ekleniyor.

#20
Foto - Emekliler, memur ve asgari ücretliler aman dikkat: Zam için yeni tahmin! Refah payı ve kök ücret müjdesi

Eğer bu maaş yasal olarak belirlenen taban aylığın altında ise Hazine desteği ile emekli maaşı 7.500 TL'ye tamamlanıyor. Emekli taban aylığının ara zam ile aratmasıyla beraber Hazine desteği de yükselmiş olacak.

#21
Foto - Emekliler, memur ve asgari ücretliler aman dikkat: Zam için yeni tahmin! Refah payı ve kök ücret müjdesi

Emekli ve memur maaşları başta olmak üzere birçok kalemde belirleyici olacak Eylül ayı enflasyon rakamları belli oldu.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon oranı Eylül ayında aylık bazda yüzde 4,75, yıllık bazda ise yüzde 61,53 olarak gerçekleşti.

#22
Foto - Emekliler, memur ve asgari ücretliler aman dikkat: Zam için yeni tahmin! Refah payı ve kök ücret müjdesi

TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre Temmuz'da enflasyon yüzde 9,62, Ağustos'ta 9,09 ve Eylül ayında ise yüzde 4,75 oldu. Tüm bunlarla beraber 3 aylık enflasyon rakamı da yüzde 25,11 olarak kayıtlara geçti.Eylül ayı enflasyon rakamları sonrası refah payı hariç 3 aylık emekli ve memur zam oranı netleşti. Hesaplarımıza göre; 6 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 25,11, enflasyon farkı dahil 3 aylık memur zammı ise yüzde 35,73 oldu. Haziran ayında 1351,59 olan Tüketici Fiyat Endeksi Eylül ayında 1691,04'e yükseldi. 3 aylık enflasyon oranı yüzde 25,11,Refah payı hariç 3 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 25,11, 3 aylık memur enflasyon farkı yüzde 18, Memur toplu sözleşme zammı yüzde 15,3 aylık memur zammı yüzde 35,73 oldu. Merkez Bankası'nın Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre yıl sonu enflasyon rakamlarının yüzde 67,22 olması bekleniyor.Buna göre 2023 yılının 2. yarısı için enflasyon oranı yüzde 39,61 olarak hesaplandı. Yani bu rakam SSK ve Bağ-Kur emeklileri için refah payı hariç Ocak zammı olarak beklentilere girmiş oldu.

Türk tarım devi satıldı! Hisselerinin tamamını aldılar
Ekonomi

Türk tarım devi satıldı! Hisselerinin tamamını aldılar

Alarko Holding bağlı ortaklığı Alarko Tarım, , Alziraat Jeotermal Tarım Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin satın alındığını KAP'a bil..
Ünlü Yahudi yazar yaşananların sorumlusunu açıkladı
Dünya

Ünlü Yahudi yazar yaşananların sorumlusunu açıkladı

Washington Post için bir yazı kaleme alan Yahudi kökenli yazar Yuval Noah Harari, başta Netanyahu yönetimi olmak üzere İsrail’in politikasın..
Boris Johnson'dan itiraf: Büyük babam Türkiye'de bu yüzden iflas etti

Boris Johnson'dan itiraf: Büyük babam Türkiye'de bu yüzden iflas etti
Gazze hastanelerinde 24 saat yetecek yakıt var
Dünya

Gazze hastanelerinde 24 saat yetecek yakıt var

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Gazze Şeridi'nde tüm hastanelerdeki yakıt rezervlerinin sadece 24 saat içinde tü..
Bu da oldu! Avrupa ülkesi hurda almak için Türkiye'nin kapısını çaldı... Tonlarca alacaklar
Ekonomi

Bu da oldu! Avrupa ülkesi hurda almak için Türkiye'nin kapısını çaldı... Tonlarca alacaklar

Avrupa ülkesi Çekya, ilginç bir ithalat adımı için Türkiye'nin kapısını çaldı. Çekya, Türkiye'den hurda tedarik edecek.
Akit o pskiyatrı buldu! İftiranın mimarı ifşa oldu
Gündem

Akit o pskiyatrı buldu! İftiranın mimarı ifşa oldu

Akit, hafızlık icazet merasiminde giydiği beyaz kıyafetini “gerçek gelinlikmiş” gibi çarpıtan ve 6 yaşında evlendirildiği yalanını uydurarak..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23