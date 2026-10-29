Emekliler kalıcı çözüm istiyor!

"ADİL VE KALICI ADIMLAR ATILMALI" Çalışkan “Yapılacak artışlar çok çalışanın, çok prim ödeyenin ve uzun yıllar hizmet edenin hakkını gözeten adil bir sistem üzerine inşa edilmeli. Büyüyen ve gelişen Türkiye’nin millî gelir artışından emeklilerimize de hak ettikleri refah payı verilmeli, artışlar doğrudan kök aylıklara yansıtılmalıdır. Oluşan beklentinin adil ve kalıcı adımlarla karşılanmasını bekliyoruz” dedi. Özellikle 2000’li yıllarda emekli olan ve çalışma hayatı boyunca yüksek prim ödeyen kişilerin aylıklarının zaman içinde eridiğini belirten Çalışkan, 25-30 yıl çalışan, 9 bin, 10 bin ve 11 bin gün prim ödeyen emeklilerin beklentilerinin karşılanması gerektiğini ifade etti.