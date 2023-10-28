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Ekonomi
22
Emekliler, EYT'liler dikkat! Düşük maaşlara ayar geliyor, SGK harekete geçti

2023-10-28 11:57:08
Emekliler, EYT'liler dikkat! Düşük maaşlara ayar geliyor, SGK harekete geçti

Emekli ve EYT'lileri kapsıyor. "Maaşım düşük" diyen EYT'lileri yakından ilgilendiriyor. Birçoğunun aklında, "acaba aylığım düşük mü bağlandı?" sorusu var. Peki gerçekten emekli aylığını düşük bulan EYT'liler ne yapacak? İşte detaylar..

#1
Foto - Emekliler, EYT'liler dikkat! Düşük maaşlara ayar geliyor, SGK harekete geçti

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) kapsamında emekli aylığı bağlama işlemleri devam ederken, henüz tamamlanmayan 200 bine yakın dosya bulunuyor.

#2
Foto - Emekliler, EYT'liler dikkat! Düşük maaşlara ayar geliyor, SGK harekete geçti

Milliyet'te yer alan habere göre; Sosyal Güvenlik Kurumu işlemlerin hızlı şekilde tamamlanması için yoğun bir mesai yürütüyor.

#3
Foto - Emekliler, EYT'liler dikkat! Düşük maaşlara ayar geliyor, SGK harekete geçti

Binlerce EYT'linin aklında ise "acaba aylığım düşük mü bağlandı?" sorusu var. Peki gerçekten emekli aylığını düşük bulan EYT'liler ne yapacak? İşte detaylar..

#4
Foto - Emekliler, EYT'liler dikkat! Düşük maaşlara ayar geliyor, SGK harekete geçti

Konuyla ilgili milliyet.com.tr'ye açıklamalarda bulunan Ekonomist Muhammet Bayram açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

#5
Foto - Emekliler, EYT'liler dikkat! Düşük maaşlara ayar geliyor, SGK harekete geçti

“Yoğun bir şekilde emeklilik dilekçeleri verilerek SGK’ya başvuru yapıldı. Burada memurdan kaynaklı, emeklilik işleri için verilen evraklar, bilgilerin yanlış olmasından kaynaklı bazı sorunlar ortaya çıktı.

#6
Foto - Emekliler, EYT'liler dikkat! Düşük maaşlara ayar geliyor, SGK harekete geçti

Bu sorunlarla birlikte bazı emeklilerimizin düşük de olsa maaşları daha az bir tutarda bağlanabildi.

#7
Foto - Emekliler, EYT'liler dikkat! Düşük maaşlara ayar geliyor, SGK harekete geçti

Eğer emeklilik aylığı düşük olan ve daha yüksek olması gerektiğini düşünen emekliler varsa SGK’ya dilekçe verebilir.

#8
Foto - Emekliler, EYT'liler dikkat! Düşük maaşlara ayar geliyor, SGK harekete geçti

Eğer düşük hesaplandığı ortaya çıkarsa eksik aldığı ay farkları mutlak suretle kendilerine iade edilir.

#9
Foto - Emekliler, EYT'liler dikkat! Düşük maaşlara ayar geliyor, SGK harekete geçti

Burada ilgilinin emeklilik dilekçesini verdiği aylık bağlama oranları, büyüme oranları ve enflasyon rakamları burada etkendir.

#10
Foto - Emekliler, EYT'liler dikkat! Düşük maaşlara ayar geliyor, SGK harekete geçti

O yüzden emekliler daha önce emeklilik aylığı bağlanan kişi ile kendi maaşını karşılaştırırsa emekliler burada bir yanılgıya düşebilirler.

#11
Foto - Emekliler, EYT'liler dikkat! Düşük maaşlara ayar geliyor, SGK harekete geçti

Ancak emekliler SGK’ya konuyla ilgili bir dilekçe verebilirler. Eğer hesaplama yanlışsa mutlak suretle emekliye fark geri ödenir.

#12
Foto - Emekliler, EYT'liler dikkat! Düşük maaşlara ayar geliyor, SGK harekete geçti

Eğer bir kişinin işe giriş tarihi 8 Eylül 1999 öncesi ise ve primini tamamlamadıysa mutlak suretle hakkı devam ediyor. Kanuni bir düzenleme oldu.

#13
Foto - Emekliler, EYT'liler dikkat! Düşük maaşlara ayar geliyor, SGK harekete geçti

8 Eylül 1999 öncesi işe girişi varsa yaş şartı ortadan kaldırıldı ve emekliliğin yolu açılmış oldu. Primi tamamlamayan emekliler çalışarak veya borçlanma yolu ile emekli olabilirler.

#14
Foto - Emekliler, EYT'liler dikkat! Düşük maaşlara ayar geliyor, SGK harekete geçti

5 bin TL ikramiye var emeklilere verilecek. Bu kasım ayının 15’ine kadar ilgili hesaplara yatacaktır. Mutlak suretle bu ödemelerin zamanında emeklilere yatırılacağını düşünüyorum.”

#15
Foto - Emekliler, EYT'liler dikkat! Düşük maaşlara ayar geliyor, SGK harekete geçti

Çalışanların büyük kısmı belli bir süre çalıştıktan sonra ne zaman emekli olacaklarını araştırmaya başlıyor ve erken emekliliğin yollarını arıyor. Bazı mesleklerde ise erken emeklilik hakkı bulunuyor. 45 yaşında dahi emekliliğe imkan sağlayan meslekler bulunuyor. İşte erken emeklilik hakkı ile ilgili merak edilen ayrıntılar...

#16
Foto - Emekliler, EYT'liler dikkat! Düşük maaşlara ayar geliyor, SGK harekete geçti

Pek çok çalışan erken emeklilik ile ilgili detayları merak ediyor. Kimileri ‘Bu haktan nasıl yararlanırız?’ diye soruyor, kimileri yıpranma hakkının emekli maaşına etkisini merak ediyor. Fiili hizmet süresi zammı ile erken emeklilik mümkün. Öyle ki, bazı mesleklerde çalışanlar 45 yaşında bile emekli olabilir. Yıpranma hakkının emekliliğe etkisi konusunda tüm merak edilenleri Hürriyet'ten Noyan Doğan bugünkü köşesine taşıdı.

#17
Foto - Emekliler, EYT'liler dikkat! Düşük maaşlara ayar geliyor, SGK harekete geçti

Halk arasında yıpranma hakkı olarak da bilinen fiili hizmet süresi zammı ile ağır ve yıpratıcı işlerde çalışanlara erken emeklilik hakkı tanınıyor.

#18
Foto - Emekliler, EYT'liler dikkat! Düşük maaşlara ayar geliyor, SGK harekete geçti

Her 360 günlük çalışma karşılığında ilave gün veriliyor. İlave hizmet süresi en fazla 5 yıl veriliyor ve verilen bu ilave sürenin en fazla 3 yıla kadar olmak üzere yarısı emeklilik için tabi olunan yaştan indiriliyor. Bu süreler için emekli ikramiyesi de ödeniyor.

#19
Foto - Emekliler, EYT'liler dikkat! Düşük maaşlara ayar geliyor, SGK harekete geçti

Yer altı işlerinde çalışanlar için süre sınırlaması uygulanmıyor. Türk Silahlı Kuvvetler ve Emniyet Genel Müdürlü personeli için 8 yıla kadar fiili hizmet süresi zammı verilebiliyor.

#20
Foto - Emekliler, EYT'liler dikkat! Düşük maaşlara ayar geliyor, SGK harekete geçti

3- Kimler yararlanabilir? 4/A statüsünde yani işçi statüsünde çalışanlar ile 4/C, memur statüsünde çalışanlar yararlanabilir.

#21
Foto - Emekliler, EYT'liler dikkat! Düşük maaşlara ayar geliyor, SGK harekete geçti

Yıpranma hakkından yararlanarak erken emekliliğe hak kazanacak meslekler listesini SGK yayınlıyor. Bu kapsamda 45 meslek kolunda çalışanlar erken emekli olabiliyor. Bu mesleklerin arasında; yeraltı maden işlerinde, demir-çelik fabrikalarında, asit üretimi yapan yerlerde, Türk Silahlı Kuvvetlerinde, Sahil Güvenlik Komutanlığında, emniyette, MİT’te, ceza infaz kurumlarında, basın yayın mesleğinde, su altında, çimento fabrikalarında, termik santrallerde, sağlık alanında, cam işlerinde çalışanlar yer alıyor. Bu işlerde çalışanlar erken emekli olabiliyor. Kurşun, arsenik, cam işlerinde çalışanlar için süre 60 gün. Basın kartı yönetmeliğine göre basın kartı sahibi olmak suretiyle fiilen çalışanlar için süre 90 gün. Emniyet ve polis mesleğinde, MİT’te çalışanlar için eklenecek süre 90 gün. Çalışılan her 360 gün için 60 gün eklenecekse çalışılan gün sayısını 0.17 ile, 90 gün eklenecekse çalışılan toplam gün sayısını 0.25 ile, 180 gün eklenecekse çalışılan gün sayısını 0.50 ile çarpıp, fiili hizmet süresi zammı bulunabilir. Örneğin, çalışma gününüz 7000 gün ise bunu 0.25 ile çarptığınızda (90 gün eklenecekler için) çıkan 1750 günü çalışma sürenizin üzerine ekleyeceksiniz. Bu süreyi yaştan da indirebilirsiniz.

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