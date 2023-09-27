2023-09-27 15:55:38 Emekli zammında hesaplar değişti! Yeni formül ortaya çıktı: İşte detaylar…
Milyonlarca emekli bekliyor. Emekli aylıklarına yapılacak zamda sistem değişiyor. Şu ana kadar var olan enflasyon verilerine göre zam alan emekli vatandaşların, artık bir sonraki yılda oluşması öngörülen enflasyon rakamlarına göre zam alması gündemde. Böylece maaşların enflasyon karşısında erimesinin de önüne geçilmiş olacak. Emekli maaş zammı için bakanlıklar bu hafta kritik bir toplantı gerçekleştirecek. Emekli maaşı ek zam için formülü ise Cevdet Yılmaz duyurdu. Zam haberi ile ilgili son dakika gelişmelerinin ayrıntıları...