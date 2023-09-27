Emekli zammında hesaplar değişti! Yeni formül ortaya çıktı: İşte detaylar…

Emeklilerde de aynı şekilde refah payını koyuyoruz. Bu şekilde hesap ettiğimizde yaklaşık 9 bin 500 TL + refah payı şeklinde en düşük SSK + Bağ-Kur emeklisinin artışı olacak. Ama tabii Ekim’de bir ara zam olmazsa.” En düşük emekli maaşı için tahminini açıklayan Bal, “10 binin biraz üzerine çıkarılacak diye düşünüyoruz en düşük maaşının. Ama tabii bunun Hazine yardımı ile seyyanen mi yoksa kök ücrete zam şeklinde mi olacağını detayları ilerleyen günlerde göreceğiz. En düşük emekli maaşı için tahminini açıklayan Bal, “10 binin biraz üzerine çıkarılacak diye düşünüyoruz en düşük maaşının. Ama tabii bunun Hazine yardımı ile seyyanen mi yoksa kök ücrete zam şeklinde mi olacağını detayları ilerleyen günlerde göreceğiz. Ama Ekim’de açıklamalardan anladığımız mutlaka en düşük maaşlarda bir düzenleme olacak. 9 bin 876 lira en düşük memur emekli maaşı. Orada da 12-13 bin seviyesine çıkarmak için bir çalışma olacağını düşünüyoruz. Meclis açıldığında zaten bunlar gündeme gelecek. Kanun marifetiyle yapılması gereken işler olduğu için” dedi.