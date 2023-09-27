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Ekonomi
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Emekli zammında hesaplar değişti! Yeni formül ortaya çıktı: İşte detaylar…

2023-09-27 15:55:38
Emekli zammında hesaplar değişti! Yeni formül ortaya çıktı: İşte detaylar…

Milyonlarca emekli bekliyor. Emekli aylıklarına yapılacak zamda sistem değişiyor. Şu ana kadar var olan enflasyon verilerine göre zam alan emekli vatandaşların, artık bir sonraki yılda oluşması öngörülen enflasyon rakamlarına göre zam alması gündemde. Böylece maaşların enflasyon karşısında erimesinin de önüne geçilmiş olacak. Emekli maaş zammı için bakanlıklar bu hafta kritik bir toplantı gerçekleştirecek. Emekli maaşı ek zam için formülü ise Cevdet Yılmaz duyurdu. Zam haberi ile ilgili son dakika gelişmelerinin ayrıntıları...

#1
Foto - Emekli zammında hesaplar değişti! Yeni formül ortaya çıktı: İşte detaylar…

Emekliye zam takvimi belli oldu. 7 bin 500 TL olan en düşük emekli maaşı artacak. Cumhurbaşkanı Yardımcılığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı, Meclis’in açılacağı 1 Ekim öncesi emekli maaşı zammı düzenlemesi için çalışmalarda gaza basarken detaylar da yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başladı.

#2
Foto - Emekli zammında hesaplar değişti! Yeni formül ortaya çıktı: İşte detaylar…

Milyonlarca emekli gözünü Ankara’dan gelecek açıklamalara çevirirken bu hafta kritik bir toplantı gerçekleştirileceği öğrenildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek geçtiğimiz günlerde memur ve emeklinin zam hesabında sistemin değişeceğini, artışın hedef enflasyona göre yapılacağını duyurmuştu. Zam formülleri tartışılırken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan bir ipucu geldi.

#3
Foto - Emekli zammında hesaplar değişti! Yeni formül ortaya çıktı: İşte detaylar…

Yılmaz oransal artış ve refah payı açıklaması yaparken, yılbaşı itibarıyla memurların maaşlarında enflasyon oranına göre bir artış olacağını, bu artışın memur emeklilerine de yansıyacağını dile getirdi. Yılmaz, “İşçi emeklileri, Bağ-Kur emeklileri ve asgari emekli aylığı alanlara ilişkin oransal artışlar ve enflasyon farkı olacak.

#4
Foto - Emekli zammında hesaplar değişti! Yeni formül ortaya çıktı: İşte detaylar…

Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatıyla bu kesimlere dönük dengeleyici bir çalışmayı sürdürüyoruz. Çalışmayı yıl sonuna kadar tamamlayarak emeklimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Düşük alanları destekleyici mahiyette bir yaklaşımımız olacak” diye konuştu.

#5
Foto - Emekli zammında hesaplar değişti! Yeni formül ortaya çıktı: İşte detaylar…

Emekli zammına ilişkin son kulisler neler? Maaşlara zamlar ne zaman yansıyacak? Konuya ilişkin konuşan Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, emekliye yapılan zamların Ocak ve Temmuz ayları olmak üzere iki kere yapıldığını anımsatarak, ek bir zam için yasal düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

#6
Foto - Emekli zammında hesaplar değişti! Yeni formül ortaya çıktı: İşte detaylar…

“Yasal düzenleme olarak hızlıca çıkarılıyor ve emeklilerin maaş gününe yetiştiriliyor” diyen Erdem, “O yüzden de bir Meclis aşaması bunda kesinlikle olması lazım. Çalışma Bakanlığı ve Hazine Bakanlığı bürokratları zaten teknik çalışmayı bir süredir devam ettiriyorlardı. Bakanlar düzeyinde de bir toplantı olmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

#7
Foto - Emekli zammında hesaplar değişti! Yeni formül ortaya çıktı: İşte detaylar…

Seyyanen zam, oransal ilave refah payı ya da taban maaş düzenlemesi gibi 3 formülden birinin seçilerek Meclis’e iletilecek taslağın, Resmi Gazete’de yayımlanmasından sonra yürürlüğe gireceğini belirten Erdem, “Ama onun yürürlük tarihi de yine yasanın içinde yer alacak. Acaba Ocak ayından sonra mı olur daha önce mi olur onu da göreceğiz.

#8
Foto - Emekli zammında hesaplar değişti! Yeni formül ortaya çıktı: İşte detaylar…

Çünkü yapılan açıklamalar yıl sonuna kadar bu iş bitecek diye. Spesifik bir konu herkes için farklı hesap var. Bir bütçe çalışması yapılmak zorunda. Ama burada emeklilerin alım gücünü artırıcı özellikle de düşük maaş alanları yani 7.500 TL'lik taban maaşın altında alanları toparlayacak onların alım güçlerini artıracak bir çalışmayı göreceğiz” şeklinde konuştu.

#9
Foto - Emekli zammında hesaplar değişti! Yeni formül ortaya çıktı: İşte detaylar…

Erdem emekli zammı Ocak 2024 maaşları içinse, “Daha sonra da enflasyon açıklanacak 3 ocak tarihinde. Ona göre de emekliler rutin zamlarını alacaklar. Orada da bir refah payı geleceğini az çok tahmin ediyoruz. Zam oranının yüzde 50'lileri bulacağı söylendi. Dolayısıyla emeklilerin dar gelirlilerin ve memurların gelirlerini artırıcı bir çalışma yürüyor” dedi.

#10
Foto - Emekli zammında hesaplar değişti! Yeni formül ortaya çıktı: İşte detaylar…

Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal ise Hazine Bakanı Şimşek’in açıklamalarını anımsatarak, “Bunun üzerinden baktığımızda gerek memur maaşları, asgari ücret, emekli maaşları bütün bu maaşların belirlenmesindeki yöntem bu şekilde olacak. Şu an itibariyle görünen bu” dedi.

#11
Foto - Emekli zammında hesaplar değişti! Yeni formül ortaya çıktı: İşte detaylar…

Vatan'a göre; “Yani 2023 Nisan ayında yapılan en düşük emekli maaşının 5.500 TL'den 7.500 TL'ye çıkma uygulaması biliyorsunuz 7.500 üzerindeki maaşlarda herhangi bir artış yapılmamıştı, 7.500'den belki 10 bin TL'ye Ekim ayı itibariyle bir yükseliş bekliyorum. Daha sonrasında da Ocak ayında zaten bütün maaşlara bütün emekli maaşlarına normal zam yapılacak” diyen uzman isim şunları kaydetti:

#12
Foto - Emekli zammında hesaplar değişti! Yeni formül ortaya çıktı: İşte detaylar…

“Hedeflenen enflasyon yüzde 35'ten başladık 58'e yükselttik, 65 ve şu anda da 67.22'ye kadar yükseldi hedeflenen enflasyon. Gerçekleşen enflasyon şu anda 38.21. Bu rakamları hesap ettiğimizde yüzde 30'a yakın bir fark oluşuyor ikinci altı ayda. Bunun üzerinde memurlarda toplu sözleşmeden gelen farkı koyuyoruz.

#13
Foto - Emekli zammında hesaplar değişti! Yeni formül ortaya çıktı: İşte detaylar…

Emeklilerde de aynı şekilde refah payını koyuyoruz. Bu şekilde hesap ettiğimizde yaklaşık 9 bin 500 TL + refah payı şeklinde en düşük SSK + Bağ-Kur emeklisinin artışı olacak. Ama tabii Ekim’de bir ara zam olmazsa.” En düşük emekli maaşı için tahminini açıklayan Bal, “10 binin biraz üzerine çıkarılacak diye düşünüyoruz en düşük maaşının. Ama tabii bunun Hazine yardımı ile seyyanen mi yoksa kök ücrete zam şeklinde mi olacağını detayları ilerleyen günlerde göreceğiz. En düşük emekli maaşı için tahminini açıklayan Bal, “10 binin biraz üzerine çıkarılacak diye düşünüyoruz en düşük maaşının. Ama tabii bunun Hazine yardımı ile seyyanen mi yoksa kök ücrete zam şeklinde mi olacağını detayları ilerleyen günlerde göreceğiz. Ama Ekim’de açıklamalardan anladığımız mutlaka en düşük maaşlarda bir düzenleme olacak. 9 bin 876 lira en düşük memur emekli maaşı. Orada da 12-13 bin seviyesine çıkarmak için bir çalışma olacağını düşünüyoruz. Meclis açıldığında zaten bunlar gündeme gelecek. Kanun marifetiyle yapılması gereken işler olduğu için” dedi.

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