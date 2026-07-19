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Koşun kavga var! Acun Ilıcalı kavgaya karşılık verdi

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Koşun kavga var! Acun Ilıcalı kavgaya karşılık verdi

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın locasını iptal ettiği belirtilen Acun Ilıcalı, konuya ilişkin sert bir açıklama yaptı.

#1
Foto - Koşun kavga var! Acun Ilıcalı kavgaya karşılık verdi

Fenerbahçe’nin eski yöneticisi Acun Ilıcalı, Chobani Stadyumu’ndaki locasının iptal edilmesinin ardından yazılı açıklama yayımladı.

#2
Foto - Koşun kavga var! Acun Ilıcalı kavgaya karşılık verdi

Ilıcalı, loca sözleşmesinin hiçbir hukuki gerekçe olmadan feshedildiğini belirterek, kulübe destek olmak amacıyla söz konusu locanın ücretini çok daha önce ödediğini ifade etti.

#3
Foto - Koşun kavga var! Acun Ilıcalı kavgaya karşılık verdi

Acun Ilıcalı, açıklamasında Aziz Yıldırım yönetiminin kararına tepki gösterdi. Ilıcalı, “Kulübüme destek olmak amacıyla çok daha önceden ücretini ödediğim loca sözleşmem, hiçbir hukuki dayanağı olmaksızın haksız bir şekilde feshedildi” ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Koşun kavga var! Acun Ilıcalı kavgaya karşılık verdi

Açıklamasında Aziz Yıldırım’a yönelik eleştirilerde bulunan Ilıcalı, kararın şahsi hesaplaşma amacı taşıdığını savundu.

#5
Foto - Koşun kavga var! Acun Ilıcalı kavgaya karşılık verdi

Ilıcalı, “Oturduğu koltuğun Fenerbahçe Başkanlık koltuğu olduğunu unutmaması gerekiyor” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

#6
Foto - Koşun kavga var! Acun Ilıcalı kavgaya karşılık verdi

Acun Ilıcalı, bundan sonraki süreçte hukuki yollara başvuracağını açıkladı.

#7
Foto - Koşun kavga var! Acun Ilıcalı kavgaya karşılık verdi

Ilıcalı, kanuni haklarını kullanarak bu karara karşı mücadele edeceğini belirterek, “İlk hedefim, kin ve nefret dolu bu zihniyete bir adalet dersi vermek ve kulübümüzü hukuk çerçevesinde yönetmesini sağlamak olacaktır” dedi.

#8
Foto - Koşun kavga var! Acun Ilıcalı kavgaya karşılık verdi

Aziz Yıldırım’ın yeniden başkanlığa seçilmesinin ardından Acun Ilıcalı’nın locasının iptal edilmesi, sarı-lacivertli camiada tartışma yarattı.

#9
Foto - Koşun kavga var! Acun Ilıcalı kavgaya karşılık verdi

Ilıcalı’nın açıklamasıyla birlikte iki isim arasındaki gerilim yeniden gündemin ilk sıralarına taşındı.

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