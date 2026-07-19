Koşun kavga var! Acun Ilıcalı kavgaya karşılık verdi
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın locasını iptal ettiği belirtilen Acun Ilıcalı, konuya ilişkin sert bir açıklama yaptı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın locasını iptal ettiği belirtilen Acun Ilıcalı, konuya ilişkin sert bir açıklama yaptı.
Fenerbahçe’nin eski yöneticisi Acun Ilıcalı, Chobani Stadyumu’ndaki locasının iptal edilmesinin ardından yazılı açıklama yayımladı.
Ilıcalı, loca sözleşmesinin hiçbir hukuki gerekçe olmadan feshedildiğini belirterek, kulübe destek olmak amacıyla söz konusu locanın ücretini çok daha önce ödediğini ifade etti.
Acun Ilıcalı, açıklamasında Aziz Yıldırım yönetiminin kararına tepki gösterdi. Ilıcalı, “Kulübüme destek olmak amacıyla çok daha önceden ücretini ödediğim loca sözleşmem, hiçbir hukuki dayanağı olmaksızın haksız bir şekilde feshedildi” ifadelerini kullandı.
Açıklamasında Aziz Yıldırım’a yönelik eleştirilerde bulunan Ilıcalı, kararın şahsi hesaplaşma amacı taşıdığını savundu.
Ilıcalı, “Oturduğu koltuğun Fenerbahçe Başkanlık koltuğu olduğunu unutmaması gerekiyor” sözleriyle tepkisini dile getirdi.
Acun Ilıcalı, bundan sonraki süreçte hukuki yollara başvuracağını açıkladı.
Ilıcalı, kanuni haklarını kullanarak bu karara karşı mücadele edeceğini belirterek, “İlk hedefim, kin ve nefret dolu bu zihniyete bir adalet dersi vermek ve kulübümüzü hukuk çerçevesinde yönetmesini sağlamak olacaktır” dedi.
Aziz Yıldırım’ın yeniden başkanlığa seçilmesinin ardından Acun Ilıcalı’nın locasının iptal edilmesi, sarı-lacivertli camiada tartışma yarattı.
Ilıcalı’nın açıklamasıyla birlikte iki isim arasındaki gerilim yeniden gündemin ilk sıralarına taşındı.
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