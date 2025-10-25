  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Ekonomi
14
Yeniakit Publisher
Emekli zammı artışı için paylaşım: Ocak artışı 4 formül tek tek açıklandı: SSK, Bağkur, EYT'li ve 4C'li için yeni tablo bakın ne oldu

Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Emekli zammı artışı için paylaşım: Ocak artışı 4 formül tek tek açıklandı: SSK, Bağkur, EYT'li ve 4C'li için yeni tablo bakın ne oldu

Emekli, SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2026 yılına hangi maaşlarla gireceklerini merak ediyor. Merkez Bankası raporları ve geçtiğimiz günler, Yeni Orta Vadeli Program çerçevesinde yapılan paylaşıma göre ocak zammı için dört farklı senaryo masada. Yüzde 7,14 ile yüzde 11,3 arasında değişen oranlara göre en düşük emekli aylığının 18 bin liraya yaklaşması bekleniyor.

#1
Foto - Emekli zammı artışı için paylaşım: Ocak artışı 4 formül tek tek açıklandı: SSK, Bağkur, EYT'li ve 4C'li için yeni tablo bakın ne oldu

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 2026 yılına hangi maaşlarla gireceklerini merak ediyor. Merkez Bankası raporları ve Orta Vadeli Program çerçevesinde yapılan hesaplamalara göre ocak zammı için dört farklı senaryo masada. Yüzde 7,14 ile yüzde 11,3 arasında değişen oranlara göre en düşük emekli aylığının 18 bin liraya yaklaşması bekleniyor.

#2
Foto - Emekli zammı artışı için paylaşım: Ocak artışı 4 formül tek tek açıklandı: SSK, Bağkur, EYT'li ve 4C'li için yeni tablo bakın ne oldu

Emekliler için ocak zammı senaryoları belli oldu. Merkez Bankası verileri ve Orta Vadeli Program’a göre dört ihtimal masada. Yüzde 7,14 ile yüzde 11,3 arasında değişen artış oranları, maaşlarda binlerce liralık fark oluşturacak. Peki bu senaryolardan hangisi gerçekleşirse, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

#3
Foto - Emekli zammı artışı için paylaşım: Ocak artışı 4 formül tek tek açıklandı: SSK, Bağkur, EYT'li ve 4C'li için yeni tablo bakın ne oldu

Milyonlarca emekli, her yıl başında olduğu gibi 2026’ya yeni maaşlarla adım atacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıkları ve ek ödemeleri, 2025’in ikinci yarısında gerçekleşecek enflasyon oranı baz alınarak artırılacak.

#4
Foto - Emekli zammı artışı için paylaşım: Ocak artışı 4 formül tek tek açıklandı: SSK, Bağkur, EYT'li ve 4C'li için yeni tablo bakın ne oldu

Merkez Bankası, bu yılın üçüncü enflasyon raporunda 2025 sonu için yüzde 25 ile yüzde 29 arasında bir tahmin açıkladı.

#5
Foto - Emekli zammı artışı için paylaşım: Ocak artışı 4 formül tek tek açıklandı: SSK, Bağkur, EYT'li ve 4C'li için yeni tablo bakın ne oldu

Eğer yüzde 25’lik öngörü gerçekleşirse, 6 aylık enflasyon yüzde 7.14 olacak. Bu da maaşların aynı oranda artması anlamına geliyor. Taban maaşın 18 bin 86 liraya yükselmesi bekleniyor. Yüzde 29’luk üst bantta ise 6 aylık enflasyon yüzde 10.56’ya çıkıyor. Böylece en düşük maaş 18 bin 663 liraya ulaşacak.

#6
Foto - Emekli zammı artışı için paylaşım: Ocak artışı 4 formül tek tek açıklandı: SSK, Bağkur, EYT'li ve 4C'li için yeni tablo bakın ne oldu

Geçtiğimiz hafta açıklanan Orta Vadeli Program’da ise 2025 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28.5 olarak belirlendi. Bu oranın gerçekleşmesi halinde 6 aylık enflasyon yüzde 10.14 olacak. Böylece en düşük emekli aylığı 18 bin 592 liraya yükselecek. Merkez Bankası’nın Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’nde ise ekonomistlerin tahmini yüzde 29.86 olarak açıklandı. Bu oran gerçekleşirse zam oranı yüzde 11.3’e çıkacak. Böylece taban maaş 18 bin 788 liraya yükselecek.

#7
Foto - Emekli zammı artışı için paylaşım: Ocak artışı 4 formül tek tek açıklandı: SSK, Bağkur, EYT'li ve 4C'li için yeni tablo bakın ne oldu

İşte emekliye Ocak zammı için 4 ihtimalli zam tablosu: Mevcut maaş 16.881 TL: %7.14 zamlı: 18.086 TL .56 zamlı: 18.663 TL .14 zamlı: 18.592 TL .3 zamlı: 18.788 TL

#8
Foto - Emekli zammı artışı için paylaşım: Ocak artışı 4 formül tek tek açıklandı: SSK, Bağkur, EYT'li ve 4C'li için yeni tablo bakın ne oldu

Mevcut maaş 17.000 TL: %7.14 zamlı: 18.213 TL .56 zamlı: 18.795 TL .14 zamlı: 18.723 TL .3 zamlı: 18.921 TL

#9
Foto - Emekli zammı artışı için paylaşım: Ocak artışı 4 formül tek tek açıklandı: SSK, Bağkur, EYT'li ve 4C'li için yeni tablo bakın ne oldu

Mevcut maaş 20.000 TL: %7.14 zamlı: 21.428 TL .56 zamlı: 22.112 TL .14 zamlı: 22.028 TL .3 zamlı: 22.260 TL

#10
Foto - Emekli zammı artışı için paylaşım: Ocak artışı 4 formül tek tek açıklandı: SSK, Bağkur, EYT'li ve 4C'li için yeni tablo bakın ne oldu

Mevcut maaş 25.000 TL %7.14 zamlı: 26.785 TL .56 zamlı: 27.640 TL .14 zamlı: 27.535 TL .3 zamlı: 27.825 TL

#11
Foto - Emekli zammı artışı için paylaşım: Ocak artışı 4 formül tek tek açıklandı: SSK, Bağkur, EYT'li ve 4C'li için yeni tablo bakın ne oldu

Mevcut maaş 30.000 TL %7.14 zamlı: 32.142 TL .56 zamlı: 33.168 TL .14 zamlı: 33.042 TL .3 zamlı: 33.390 TL

#12
Foto - Emekli zammı artışı için paylaşım: Ocak artışı 4 formül tek tek açıklandı: SSK, Bağkur, EYT'li ve 4C'li için yeni tablo bakın ne oldu

Mevcut maaş 40.000 TL: %7.14 zamlı: 42.856 TL .56 zamlı: 44.224 TL .14 zamlı: 44.056 TL .3 zamlı: 44.520 TL

#13
Foto - Emekli zammı artışı için paylaşım: Ocak artışı 4 formül tek tek açıklandı: SSK, Bağkur, EYT'li ve 4C'li için yeni tablo bakın ne oldu

Mevcut maaş 50.000 TL: %7.14 zamlı: 53.570 TL .56 zamlı: 55.280 TL .14 zamlı: 55.070 TL .3 zamlı: 55.650 TL

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
"Biz de Türkiye'den satın almak istiyoruz"
Gündem

"Biz de Türkiye'den satın almak istiyoruz"

Karpowership, yüzer enerji santrali "Powership" projesiyle Afrika'da 8 ülkenin elektrik ihtiyacını karşılıyor. Şirketin, ek finansman gerekm..
TELE1'e kayyım atandı! Mansur Yavaş sosyal medyadan kayyım atanmasına tepki
Aktüel

TELE1'e kayyım atandı! Mansur Yavaş sosyal medyadan kayyım atanmasına tepki

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, TELE1 kanalına TMSF'nin kayyum olarak atandığını duyurdu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş,..
Sıcak saatler yaşanıyor! Savaş uçakları, hava sahasını ihlal etti
Dünya

Sıcak saatler yaşanıyor! Savaş uçakları, hava sahasını ihlal etti

Rusya'ya ait savaş uçaklarının Litvanya hava sahasını ihlal ettiği açıklandı.
Türkiye’den vatandaşlara uyarı: Zorunlu olmadıkça gitmeyin
Gündem

Türkiye’den vatandaşlara uyarı: Zorunlu olmadıkça gitmeyin

Dışişleri Bakanlığı, Mali’deki güvenlik durumu, ülkede yaşanan son gelişmelerle ilgili uyarıda bulundu.
Çikolata ve reçelle suikast girişimi! Son 1 ayda üç suikastten kurtuldu
Gündem

Çikolata ve reçelle suikast girişimi! Son 1 ayda üç suikastten kurtuldu

Ekvador Cumhurbaşkanı Daniel Noboa, son bir ayda bir değil, iki değil, tam üç olası suikast girişiminden sağ çıktığını söyledi...
Mutlak butlan talebi reddedilmişti… Kılıçdaroğlu cephesi harekete geçti
Siyaset

Mutlak butlan talebi reddedilmişti… Kılıçdaroğlu cephesi harekete geçti

Bugün mahkemenin mutlak butlan kararını reddetmesi üzerinde Kılıçdaroğlu cephesi istinafa gitmeye hazırlanıyor. Açıklama, Kılıçdaroğlu’nun y..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23