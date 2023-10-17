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Ekonomi
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Emekli ve memura zam müjdesi! Talimat verildi, oranlar ortaya çıktı: Bu sorunun cevabını yanıtladılar

2023-10-17 22:49:27
Emekli ve memura zam müjdesi! Talimat verildi, oranlar ortaya çıktı: Bu sorunun cevabını yanıtladılar

Emekliye zam ve en düşük emekli maaşı için yıl başında düzenleme yapılacak. Cumhubaşkanı Erdoğan, Bakan Mehmet Şimşek ve Bakan Vedat Işıkhan'a emekli zammı için 'Kimse enflasyona ezdirilmeyecek' parolasıyla talimatını verdi. OVP'de hedeflerin belli olması ve mali disiplinde yol haritasının çizilmesiyle ilk adım emeklileri rahatlatan 5.000 TL emekli ikramiyesi oldu. Sıra emekli zammı ve en düşük emekli maaşı için yapılacak düzenlemelere geldi. Öte yandan emekli ve memur maaşı için olası zam oranları ortaya çıktı. İşte emekli ve memur maaşıyla ilgili merak edilen tüm detaylar...

#1
Foto - Emekli ve memura zam müjdesi! Talimat verildi, oranlar ortaya çıktı: Bu sorunun cevabını yanıtladılar

Emekli maaşı zammı için kapsamlı düzenlemeler yıl başında yapılacak. Emekliye zam ve en düşük emekli maaşı artışlarıyla milyonların geliri artacak. Orta Vadeli Plan'ın (OVP) belli olması ve mali disiplinde yol haritasının çizilmesi sonrası ilk adım 5000 TL Cumhuriyet ikramiyesi oldu. 15 milyonu aşkın emekliyi ilgilendiriyor.

#2
Foto - Emekli ve memura zam müjdesi! Talimat verildi, oranlar ortaya çıktı: Bu sorunun cevabını yanıtladılar

TBMM'de yeni yasama döneminin başlamasıyla ekonomi gündemi hareketlendi. Ekim ayının ilk Kabine Toplantısı sonrası, emekliye 5000 TL ikramiye müjdesini Erdoğan verdi.

#3
Foto - Emekli ve memura zam müjdesi! Talimat verildi, oranlar ortaya çıktı: Bu sorunun cevabını yanıtladılar

Sabah’a göre; Emeklileri rahatlatacak ilk düzenleme için bütçe sonuna kadar zorlandı. Cumhuriyet ikramiyesi 12,2 milyon çalışmayan emekliyi ilgilendiriyor. Düzenlemenin maliyeti ise 61 milyar TL oldu.

#4
Foto - Emekli ve memura zam müjdesi! Talimat verildi, oranlar ortaya çıktı: Bu sorunun cevabını yanıtladılar

5000 TL emekli ikramiyesi Kasım ayının ilk yarısında hesaplarda olacak. Erdoğan, emeklilerle ilgili durumun yılbaşında tekrar gözden geçirileceğini de sözlerine ekledi.

#5
Foto - Emekli ve memura zam müjdesi! Talimat verildi, oranlar ortaya çıktı: Bu sorunun cevabını yanıtladılar

Emekli ikramiyesi Meclis Genel Kurulu'nda oylanacak. Resmi Gazete'de yayımlanacak.Kasım ayının ilk yarısında emekli ikramiyesi hesaplarda olacak. Ocak ayında emekli maaşı zammı yeniden değerlendirilecek

#6
Foto - Emekli ve memura zam müjdesi! Talimat verildi, oranlar ortaya çıktı: Bu sorunun cevabını yanıtladılar

NOT: 5.000 TL emekli ikramiyesi Kasım ayının ilk yarısında sigorta tahsis numarasının son hanesine göre emeklilere ödenecek.

#7
Foto - Emekli ve memura zam müjdesi! Talimat verildi, oranlar ortaya çıktı: Bu sorunun cevabını yanıtladılar

Öte yandan 2024 yıl başında uygulanacak maaş zammı düzenlemeleri için geri sayım başladı. Erdoğan, bütçe çalışmalarının meyveleri alındıkça milyonların refah düzeyini artıracak adımları atacaklarını açıkladı.

#8
Foto - Emekli ve memura zam müjdesi! Talimat verildi, oranlar ortaya çıktı: Bu sorunun cevabını yanıtladılar

Asgari ücret ve emekli zammı düzenlemeleri hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kimsenin enflasyona ezdirilmeyeceğini belirtti.

#9
Foto - Emekli ve memura zam müjdesi! Talimat verildi, oranlar ortaya çıktı: Bu sorunun cevabını yanıtladılar

Erdoğan, "Enflasyonun üstesinden gelecek bir program uyguluyoruz. Hükümet olarak aldığımız tedbirlerin etkisini görmeye başladık, millet destek verdikçe süreç hızlanacaktır. Hem çalışanlarımızın hem emeklilerimiz için gerekli düzenlemeleri yılbaşında yapacağız" dedi.

#10
Foto - Emekli ve memura zam müjdesi! Talimat verildi, oranlar ortaya çıktı: Bu sorunun cevabını yanıtladılar

Emekli zammı için bir açıklama da Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten geldi. Şimşek, "Emeklilerimiz, memurumuz, işçimiz, bütün çalışanlarımız için sözümüz var enflasyona ezdirmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

#11
Foto - Emekli ve memura zam müjdesi! Talimat verildi, oranlar ortaya çıktı: Bu sorunun cevabını yanıtladılar

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek refah artışı için yol haritasını çizdi. Öncelikle mali disiplin için adımlar atan Şimşek, enflasyonu düşürmeyi en öncelikli gündemi haline getirdi.

#12
Foto - Emekli ve memura zam müjdesi! Talimat verildi, oranlar ortaya çıktı: Bu sorunun cevabını yanıtladılar

Bakan Şimşek, kalıcı alım gücü artışlarının sadece düşük enflasyon sayesinde olabileceğini ifade etti ve yol haritasını çizdi:

#13
Foto - Emekli ve memura zam müjdesi! Talimat verildi, oranlar ortaya çıktı: Bu sorunun cevabını yanıtladılar

Enflasyonun altında kalmayacak asgari ücret, emekli zammı ve memur maaş düzenlemeleriyle önce vatandaşın alım gücü artırılacak

#14
Foto - Emekli ve memura zam müjdesi! Talimat verildi, oranlar ortaya çıktı: Bu sorunun cevabını yanıtladılar

Sıkı para politikaları ve koordineli maliye politikaları ile enflasyonun beli kırılarak artan alım gücü korunacakİhracata destek politikaları sürecek ve böyle enflasyon düşerken hem de ekonomik büyümedeki ivme korunacak

#15
Foto - Emekli ve memura zam müjdesi! Talimat verildi, oranlar ortaya çıktı: Bu sorunun cevabını yanıtladılar

Merkez Bankası Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre 2023 yıl sonu enflasyon rakamlarının yüzde 67,22 olması bekleniyor. Bu beklentiye göre Tüketi Fiyatları Endeksi 1886,99 seviyesine yükselecek. Yine bu rakamlara göre:

#16
Foto - Emekli ve memura zam müjdesi! Talimat verildi, oranlar ortaya çıktı: Bu sorunun cevabını yanıtladılar

6 aylık enflasyon beklentisi yüzde 39,61 Refah payı hariç SSK, Bağ-Kur emekli zammı yüzde 39,61 Ocak 2024'te toplu sözleşme zammı yüzde 15

#17
Foto - Emekli ve memura zam müjdesi! Talimat verildi, oranlar ortaya çıktı: Bu sorunun cevabını yanıtladılar

Memur enflasyon farkı yüzde 31,70 Memur zammı ise yüzde 51,46 Nisan ayından bu yana enflasyon artışı yüzde 45,14 olarak hesaplandı. (En düşük emekli maaşı son olarak Nisan 2023'te artırıldı)

#18
Foto - Emekli ve memura zam müjdesi! Talimat verildi, oranlar ortaya çıktı: Bu sorunun cevabını yanıtladılar

Bilindiği üzere SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları her yıl Ocak ve Temmuz döneminde olmak üzere 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alıyor. Bu oran doğrudan kök maaşlara yansıyor.

#19
Foto - Emekli ve memura zam müjdesi! Talimat verildi, oranlar ortaya çıktı: Bu sorunun cevabını yanıtladılar

Merkez Bankası'nın anketine göre hesaplanan rakamlar refah payı hariç SSK, Bağ-Kur emekli zammının yüzde 39,61 olacağını gösterdi. Bu rakam 6 ayda bir zam alan emeklilerin Ocak zammı olarak hesaplandı. Aynı dönem memur zammı toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı ile beraber yüzde 51,46 olarak hesaplandı. Memur zammı, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları için de önemli bir referans olarak kayıtlara geçecek.

#20
Foto - Emekli ve memura zam müjdesi! Talimat verildi, oranlar ortaya çıktı: Bu sorunun cevabını yanıtladılar

Örneğin; 10.000 TL kök maaşı olan bir vatandaşın maaşı refah payı hariç yüzde 39,61'lik zam rakamlarına göre 13.961 TL'ye yükselecek.

#21
Foto - Emekli ve memura zam müjdesi! Talimat verildi, oranlar ortaya çıktı: Bu sorunun cevabını yanıtladılar

Bu rakama yüzde 4'lük ek ödeme ilave edilecek ve emekli vatandaş hesabında 14.519 TL'yi görecek.

#22
Foto - Emekli ve memura zam müjdesi! Talimat verildi, oranlar ortaya çıktı: Bu sorunun cevabını yanıtladılar

Ayrıca bu dönem memur zam oranı emekli maaşları için de önemli bir referans değer olacak. Ocak zammı için 5-10 puanlık bir refah payı da masada olacak.

#23
Foto - Emekli ve memura zam müjdesi! Talimat verildi, oranlar ortaya çıktı: Bu sorunun cevabını yanıtladılar

Eğer emekliye de memura benzer bir zam söz konusu olursa

#24
Foto - Emekli ve memura zam müjdesi! Talimat verildi, oranlar ortaya çıktı: Bu sorunun cevabını yanıtladılar

10.000 TL kök maaşı olan bir emeklinin maaşı 15.146 TL'ye yükselecek.

#25
Foto - Emekli ve memura zam müjdesi! Talimat verildi, oranlar ortaya çıktı: Bu sorunun cevabını yanıtladılar

Yüzde 4'lük ek ödeme ile beraber yeni rakam 15.752 TL'yi bulacak.

#26
Foto - Emekli ve memura zam müjdesi! Talimat verildi, oranlar ortaya çıktı: Bu sorunun cevabını yanıtladılar

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN 11 BİN TL FORMÜLÜ Temmuz-Aralık 2022 döneminde 3.500 TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı,

#27
Foto - Emekli ve memura zam müjdesi! Talimat verildi, oranlar ortaya çıktı: Bu sorunun cevabını yanıtladılar

Ocak 2023 döneminde önce 5.500 TL'ye ardından Nisan ayında 7.500 TL'ye yükseltildi.

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