Emekli ve memura zam müjdesi! Talimat verildi, oranlar ortaya çıktı: Bu sorunun cevabını yanıtladılar

Emekliye zam ve en düşük emekli maaşı için yıl başında düzenleme yapılacak. Cumhubaşkanı Erdoğan, Bakan Mehmet Şimşek ve Bakan Vedat Işıkhan'a emekli zammı için 'Kimse enflasyona ezdirilmeyecek' parolasıyla talimatını verdi. OVP'de hedeflerin belli olması ve mali disiplinde yol haritasının çizilmesiyle ilk adım emeklileri rahatlatan 5.000 TL emekli ikramiyesi oldu. Sıra emekli zammı ve en düşük emekli maaşı için yapılacak düzenlemelere geldi. Öte yandan emekli ve memur maaşı için olası zam oranları ortaya çıktı. İşte emekli ve memur maaşıyla ilgili merak edilen tüm detaylar...