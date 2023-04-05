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Ekonomi
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Emekli ve memur zammı için ilk hesap geldi! Yüzde 25’i aştı

2023-04-05 11:43:11
Emekli ve memur zammı için ilk hesap geldi! Yüzde 25’i aştı

Emekli ve memur zammı Ocak ayında refah artışıyla yüzde 30 olarak belirlendi. En düşük emekli maaşı da yapılan düzenleme 2 kez zam alarak toplamda yüzde 114'ün üzerinde artış yaşadı ve 7500 TL oldu. Öte yandan emekliye zam ve memur maaşları için yapılacak artışları belirleyecek 3 veri açıklandı. 6 aylık enflasyon rakamları ile belirlenen Temmuz zammı için de ilk hesap belirdi. İşte hesaplanan rakamlara göre enflasyon farkı dahil SSK, Bağ-Kur, memur ve memur emeklisi 2023 Temmuz maaş zammı hesapları...

#1
Foto - Emekli ve memur zammı için ilk hesap geldi! Yüzde 25’i aştı

EMEKLİ VE MEMUR TEMMUZ ZAMMI İÇİN İLK HESAP TÜİK'in Mart ayı enflasyon rakamlarını açıklaması sonrası 3 aylık enflasyon oranı belli oldu. Bununla beraber emekli ve memur Temmuz zammı için belirleyici olacak 6 aylık enflasyon için ilk hesap belirdi.

#2
Foto - Emekli ve memur zammı için ilk hesap geldi! Yüzde 25’i aştı

• SSK ve Bağ-Kur emekli Temmuz zammı • Memur enflasyon farkı hesabı • Memur ve memur emeklisi zammı • En düşük emekli ve memur maaşı hesabı • Sosyal yardım ödemeleri (65 aylığı, engelli aylığı vs...) hesabı Hesaplanan 6 aylık rakamlara göre Temmuz zammı ne kadar oldu? İşte detaylar...

#3
Foto - Emekli ve memur zammı için ilk hesap geldi! Yüzde 25’i aştı

BAŞKAN ERDOĞAN TALİMATI VERDİ: EMEKLİ VE MEMUR İÇİN GELİRLER ARTACAK Sosyal devlet anlayışıyla hareket eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'Vatandaşlar enflasyona ezdirilmeyecek' parolası doğrultusunda hükümete talimatını verdi. İlk düzenlemeler en düşük emekli maaşı ve bayram ikramiyeleri için oldu.

#4
Foto - Emekli ve memur zammı için ilk hesap geldi! Yüzde 25’i aştı

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 2023'TE YÜZDE 114 ARTTI Ocak öncesi 3.500 TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı, yıl başında 5.500 TL'ye ardından geçtiğimiz günlerde yapılan düzeltmeyle 7.500 TL'ye yükseldi. En düşük emekli maaşındaki artış enflasyon rakamlarının çok üzerinde yüzde 114'ü aşmış oldu. Bunun yanında AK Parti döneminde uygulamaya konulan emekli ikramiyesi yüzde 82 artışla 2.000 TL olarak belirlendi. Böylece 15 milyonu aşkın emekliye Ramazan ve Kurban Bayramı önce olmak üzere toplamda 4.000 TL ek ödeme yapılacak.

#5
Foto - Emekli ve memur zammı için ilk hesap geldi! Yüzde 25’i aştı

TÜM ÇALIŞANLAR İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ: MAAŞLARA VERGİ AYARI GELİYOR Enflasyonun sabit gelirliler üzerindeki tahribatını ortadan kaldırmak için Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'na taslak çalışma yapması önünde talimatını verdi.

#6
Foto - Emekli ve memur zammı için ilk hesap geldi! Yüzde 25’i aştı

Yapılacak yeni düzenleme ile beraber ücretler üzerindeki vergiler yeniden belirlenerek çalışanların gelirlerini artırıcı uygulamalar hayata geçirilecek. Burada hem işçi tarafını temsilen TÜRK-İŞ ve işveren tarafını temsilen TİSK'in de görüşleri alınıyor.

#7
Foto - Emekli ve memur zammı için ilk hesap geldi! Yüzde 25’i aştı

TEMMUZ'DA ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM GELİYOR Asgari ücret Ocak 2023 dönemin yüzde 54'ün üzerinde rekor artışla net 8 bin 506 TL brüt ise 10 bin 8 TL oldu. Asgari ücret dönemin kur düzeyi ile 455 dolar seviyesine çıkarak çifte rekor kırdı. Emekliye zam düzenlemesi sonrası 'Asgari ücrete zam olacak mı' sorusu merak ediliyordu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan asgari ücrete ara zam için Temmuz ayını işaret etti.

#8
Foto - Emekli ve memur zammı için ilk hesap geldi! Yüzde 25’i aştı

MART AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI: 14 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ OLDU Emekli ve memur maaşları başta olmak üzere birçok kalemde belirleyici olacak Mart ayı enflasyon rakamları belli oldu. TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre enflasyon oranı Mart ayında aylık bazda yüzde 2,29, yıllık bazda ise yüzde 50,51 olarak kayıtlara geçti. Yıllık rakamlar son 14 ayın en düşük seviyesi olarak dikkat çekti.

#9
Foto - Emekli ve memur zammı için ilk hesap geldi! Yüzde 25’i aştı

Ocak ayında enflasyon yüzde 6,65, Şubat ayında yüzde 3,15 ve Mart ayında ise yüzde 1,0229 olarak kayıtlara geçti. Son açıklanan bu rakamla beraber 3 aylık emekli ve memur zammı da kesinleşti.

#10
Foto - Emekli ve memur zammı için ilk hesap geldi! Yüzde 25’i aştı

EMEKLİ VE MEMUR 3 AYLIK ZAM ORANI KESİNLEŞTİ Mart ayı enflasyon rakamları sonrası 3 aylık emekli ve memur zam oranı netleşti. Hesaplarımıza göre; 3 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 12,52, memur enflasyon farkı yüzde 4,52, 3 aylık memur zam oranı da yüzde 6 toplu sözleşme zammı ile yüzde 10,52 oldu.

#11
Foto - Emekli ve memur zammı için ilk hesap geldi! Yüzde 25’i aştı

EMEKLİ VE MEMUR 3 AYLIK ZAM ORANI KESİNLEŞTİ Mart ayı enflasyon rakamları sonrası 3 aylık emekli ve memur zam oranı netleşti. Hesaplarımıza göre; 3 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 12,52, memur enflasyon farkı yüzde 4,52, 3 aylık memur zam oranı da yüzde 6 toplu sözleşme zammı ile yüzde 10,52 oldu.

#12
Foto - Emekli ve memur zammı için ilk hesap geldi! Yüzde 25’i aştı

6 AYLIK EMEKLİ ZAMMI İÇİN 3 ENFLASYON VERİSİ KALDI SSK ve Bağ-Kur emekli zammı Nisan, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon oranı açıklaması sonrası kesinlik kazanacak. Emekli maaşları Ocak ve Temmuz dönemi olmak üzere her yıl 2 defa 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alıyor.

#13
Foto - Emekli ve memur zammı için ilk hesap geldi! Yüzde 25’i aştı

MEMUR ZAM ORANI ENFLASYON FARKI VE TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI İLE BELİRLENİYOR Memur ve memur emeklisi enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı toplamı kadar yılda 2 kez zam alıyor. Enflasyon farkı, bir önceki dönemde verilen toplu sözleşme zammı üzerinde 6 aylık enflasyon kadar oluyor.

#14
Foto - Emekli ve memur zammı için ilk hesap geldi! Yüzde 25’i aştı

İşte zam hesaplamaları...

#15
Foto - Emekli ve memur zammı için ilk hesap geldi! Yüzde 25’i aştı

İşte zam hesaplamaları...

#16
Foto - Emekli ve memur zammı için ilk hesap geldi! Yüzde 25’i aştı

İşte zam hesaplamaları...

#17
Foto - Emekli ve memur zammı için ilk hesap geldi! Yüzde 25’i aştı

İşte zam hesaplamaları...

#18
Foto - Emekli ve memur zammı için ilk hesap geldi! Yüzde 25’i aştı

İşte zam hesaplamaları...

#19
Foto - Emekli ve memur zammı için ilk hesap geldi! Yüzde 25’i aştı

İşte zam hesaplamaları...

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