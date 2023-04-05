Emekli ve memur zammı için ilk hesap geldi! Yüzde 25’i aştı

Emekli ve memur zammı Ocak ayında refah artışıyla yüzde 30 olarak belirlendi. En düşük emekli maaşı da yapılan düzenleme 2 kez zam alarak toplamda yüzde 114'ün üzerinde artış yaşadı ve 7500 TL oldu. Öte yandan emekliye zam ve memur maaşları için yapılacak artışları belirleyecek 3 veri açıklandı. 6 aylık enflasyon rakamları ile belirlenen Temmuz zammı için de ilk hesap belirdi. İşte hesaplanan rakamlara göre enflasyon farkı dahil SSK, Bağ-Kur, memur ve memur emeklisi 2023 Temmuz maaş zammı hesapları...