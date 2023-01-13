Emekli tümamiral Türk yetkililere seslendi: Orada 550 yıllık doğalgaz rezervi var

Yaptığı hesaplamalara göre Türkiye’nin adalar denizindeki kıyı uzunluğunun 3.200 km, Yunanistan’ın ise 2.700 km olduğunu söyleyen Yaycı, “Yunanistan kendisinin bir takım ada devleti olarak kabul edilmesini, en dıştaki adalardan sınır çizilmesini ve adalar denizinin ana karasına bağlı bir iç deniz olmasını istiyor. Sevilla haritası denilen haritası da buna göre hazırlanmış. Ayağımızı denize dahi sokamıyoruz, çünkü karasuyu bile vermiyorlar. Mavi vatanda ana karamızın 462 bin km yani ana karamızın 0,6 katını istiyoruz. Bu yüzden bize ‘neo-Osmanlıcı, genişlemeci ve emperyalist’ diyorlar. Yunanistan ana karasının 12 katını istiyor, yani bizim 22 katımızı istiyor. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi 30 katını istiyor. Onlar neo-Bizansçı, emperyalist, yayılmacı, genişlemeci değil; Türkiye yayılmacı-genişlemeci, olacak iş değil. Yunanistan, Doğu Akdeniz’de ve adalar denizinde bu şekliyle muhatap alınmamalıdır, çünkü Endonezya ve Japonya gibi bir adalar devleti değildir. Dışişleri Bakanı televizyonlarda diyor ki; ‘Biz 2.280 km kıyı uzunluğuyla bize bu kadar yer reva görülmesi yanlış.’ Hâlbuki deniz hukuku açısından şunu dememiz gerekir; Yunanistan, Doğu Akdeniz’de muhatap değildir, çünkü takımada devleti değildir” dedi.