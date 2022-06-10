Emekli Tümamiral Cihat Yaycı: Din kılıfı içerisinde bir terör ve casusluk örgütüdür!

Yaycı konuşmasını şu şekilde sürdürdü: Biliyorsunuz Türk Milleti; milli manevi duygulara çok saygı duyar ve onun peşinde de ölüme gider. Bu hassasiyeti bilen Türkiye’yi bölmek, parçalamak isteyen güçler bunu sürekli kullanırlar. Bu örgüt bu şekilde kullanıyor. Hangi duyguları kullanıyor? Dini duyguları kullanıyor. Din kılıfı içerisinde bu bir terör ve casusluk örgütüdür. Diyeceksiniz ki; ’15 Temmuz’da mı terör örgütü oldu?’ Bunlar İstanbul’da Moda önlerinde gemilerin toplarıyla ateş ettiler. Hiç kimse söylemiyor bunu. Bize en son toplarıyla ateş eden İngilizlerdi, yıl 1919. Kendi gemimizin toplarıyla bu millete Moda’da ateş ettiler. Bunu herkesin bilmesi lazım. Ama gaspı da içeren terör örgütü bundan çok seneler önce o niteliği kazanmıştı. Gazetesini almazsan, çocuklarınızı onun okullarına gönderip para vermezsen, himmet vermezsen, sen bakkalsan bakkalına maliyeciler üşüşür. Sen, onların istediği gibi hareket etmezsen sana kan kustururlar. Bu gasp, terör, korku değil mi? Bunların hepsi yaşandı.