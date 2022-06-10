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Emekli Tümamiral Cihat Yaycı: Din kılıfı içerisinde bir terör ve casusluk örgütüdür!

2022-06-10 18:47:11
Emekli Tümamiral Cihat Yaycı: Din kılıfı içerisinde bir terör ve casusluk örgütüdür!

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından ’FETÖ ve 15 Temmuz Hain Darbe Girişimi’ Konferansı ERÜ Kültür Sitesi’nde düzenlendi. Konferans, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

#1
Foto - Konferansın açılış konuşmasını yapan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış,

Konferansın açılış konuşmasını yapan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, "15 Temmuz 2016’da, ülkemiz hain bir darbe girişimiyle karşı karşıya kalmış ve ülkemizin hemen hemen her kurumuna sızmış FETÖ mensubu teröristlere, o gece milletimiz, unutamayacakları bir ders vermiştir. Çanakkale ruhunun adeta yeniden canlandığı ve aziz Türk milletinin bir kahramanlık destanından birisi olan 15 Temmuz, Türk Milleti’nin tarihi boyunca iç ve dış düşmanlara ve hainlere hiçbir zaman boyun eğmediğinin ve hiçbir zaman da eğmeyeceğinin göstergesi olmuştur. O gece vatanı ve bayrağı için tekbirler ile tankların önünde bedenlerini siper eden Aziz Türk Milleti, terör örgütlerine hiçbir zaman başarılı olamayacaklarını ve menfur emellerini asla ve asla ulaşamayacaklarını şanlı tarihi boyunca olduğu gibi yine göstermiştir." dedi.

#2
Foto - Çalış konuşmasının devamında,

Çalış konuşmasının devamında, "Ülkemiz üzerinde oyun oynamaya çalışan hainler iyi bilmelidirler ki; Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde emin adımlar ile yürüdüğümüz Büyük Türkiye hedefimizden biz asla alıkoyamayacaklardır. Yıllar geçse de Aziz Türk Milleti tarihi boyunca yapılan hain saldırıları ve 15 Temmuz gecesini yaşatan hainler ile yaşananları asla unutmayacak ve unutturmayacaktır" ifadelerini kullandı.

#3
Foto - Salonu dolduran katılımcılara 15 Temmuz’a nasıl gelindiğini, 15 Temmuz’dan sonra neler yapıldığını ve yapılması gerekenleri anlatan Emekli Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, FETÖ’nün bir terör ve casusluk örgütü olduğunu anlattı. Yaycı,

Salonu dolduran katılımcılara 15 Temmuz’a nasıl gelindiğini, 15 Temmuz’dan sonra neler yapıldığını ve yapılması gerekenleri anlatan Emekli Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, FETÖ’nün bir terör ve casusluk örgütü olduğunu anlattı. Yaycı, "Bu, öyle melun bir örgüt ki, öyle müthiş bir algı operasyonu yapıyor ki bu darbeyi onlar yapmadı da biz yaptık! Sanırsınız ki onlar bu işin içinde hiç yoktu da onlara kumpas kuruldu. Zaten ’onlara kumpas kuruldu’ demek varlığının itirafı demektir. Demek ki ’onlar’ diye bir grup var. Kendilerini savunmaları kendilerini ele veriyor." şeklinde konuştu.

#4
Foto - Yaycı konuşmasını şu şekilde sürdürdü: Biliyorsunuz Türk Milleti; milli manevi duygulara çok saygı duyar ve onun peşinde de ölüme gider. Bu hassasiyeti bilen Türkiye’yi bölmek, parçalamak isteyen güçler bunu sürekli kullanırlar. Bu örgüt bu şekilde kullanıyor. Hangi duyguları kullanıyor? Dini duyguları kullanıyor. Din kılıfı içerisinde bu bir terör ve casusluk örgütüdür. Diyeceksiniz ki; ’15 Temmuz’da mı terör örgütü oldu?’ Bunlar İstanbul’da Moda önlerinde gemilerin toplarıyla ateş ettiler. Hiç kimse söylemiyor bunu. Bize en son toplarıyla ateş eden İngilizlerdi, yıl 1919. Kendi gemimizin toplarıyla bu millete Moda’da ateş ettiler. Bunu herkesin bilmesi lazım. Ama gaspı da içeren terör örgütü bundan çok seneler önce o niteliği kazanmıştı. Gazetesini almazsan, çocuklarınızı onun okullarına gönderip para vermezsen, himmet vermezsen, sen bakkalsan bakkalına maliyeciler üşüşür. Sen, onların istediği gibi hareket etmezsen sana kan kustururlar. Bu gasp, terör, korku değil mi? Bunların hepsi yaşandı.

Yaycı konuşmasını şu şekilde sürdürdü: Biliyorsunuz Türk Milleti; milli manevi duygulara çok saygı duyar ve onun peşinde de ölüme gider. Bu hassasiyeti bilen Türkiye’yi bölmek, parçalamak isteyen güçler bunu sürekli kullanırlar. Bu örgüt bu şekilde kullanıyor. Hangi duyguları kullanıyor? Dini duyguları kullanıyor. Din kılıfı içerisinde bu bir terör ve casusluk örgütüdür. Diyeceksiniz ki; ’15 Temmuz’da mı terör örgütü oldu?’ Bunlar İstanbul’da Moda önlerinde gemilerin toplarıyla ateş ettiler. Hiç kimse söylemiyor bunu. Bize en son toplarıyla ateş eden İngilizlerdi, yıl 1919. Kendi gemimizin toplarıyla bu millete Moda’da ateş ettiler. Bunu herkesin bilmesi lazım. Ama gaspı da içeren terör örgütü bundan çok seneler önce o niteliği kazanmıştı. Gazetesini almazsan, çocuklarınızı onun okullarına gönderip para vermezsen, himmet vermezsen, sen bakkalsan bakkalına maliyeciler üşüşür. Sen, onların istediği gibi hareket etmezsen sana kan kustururlar. Bu gasp, terör, korku değil mi? Bunların hepsi yaşandı.

#5
Foto - Konferansa katılanlara ERÜ tarafından Türk Bayrağı hediye edilirken, konferansın sonunda Yaycı soruları cevapladı.

Konferansa katılanlara ERÜ tarafından Türk Bayrağı hediye edilirken, konferansın sonunda Yaycı soruları cevapladı.

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