Emekli korgeneral Erdoğan Karakuş'tan olay sözler: Esenboğa’daki sistemler devre dışı bırakıldı Mossad...
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Emekli korgeneral Erdoğan Karakuş'tan olay sözler: Esenboğa’daki sistemler devre dışı bırakıldı Mossad...

Emekli Korgeneral Erdoğan Karakuş, gazeteci Uğur Mumcu'nun ölümüyle ilgili gündemi sarsacak açıklamalarda bulundu.

Gazeteci Uğur Mumcu suikastına ilişkin tartışmalar, emekli Hava Korgeneral Erdoğan Karakuş’un açıklamalarının yeniden gündeme gelmesiyle alevlendi.

Karakuş’un, suikastın 5 MOSSAD ajanı tarafından gerçekleştirildiği yönündeki iddiaları sosyal medyada geniş yankı buldu. Uğur Mumcu'nun ağabeyi Ceyhan Mumcu da suikasttın arkasında İsrail istihbaratının olma ihtimaline yakın olduğunu belirtti.

Bir televizyon programında konuşan Karakuş, saldırının planlı bir operasyon olduğunu belirterek, "Mersin’e geldiler, oradan Ankara’ya geçtiler ve bombalı saldırıyı gerçekleştirdiler. Ardından Esenboğa’dan hiçbir pasaport kontrolü yapılmadan çıkış yaptılar" dedi.

Karakuş, saldırganların Türkiye’den çıkış sürecinde bazı yapıların devreye girdiğini öne sürerek, "Esenboğa’daki sistemler bir süreliğine devre dışı bırakıldı. Bu süreçte güvenlikten kaçmalarına yardımcı olundu. Yardımcı olanlar FETÖ'cüler" ifadelerini kullandı. Ayrıca olayın kamuoyuna farklı şekilde yansıtılarak İran’ın suçlanmaya çalışıldığını savundu.

Aydınlık'a konuşan Uğur Mumcu’nun ağabeyi Ceyhan Mumcu ise olayın halen tam anlamıyla aydınlatılamadığını vurguladı. Mumcu, "Uğur’un öldürülmesinin ardından hem ben hem devlet uzun süre araştırma yaptık ancak net bir sonuca ulaşılamadı. Daha sonra bazı örgüt bağlantıları üzerinden isimler ortaya çıktı ama olay tam anlamıyla aydınlatılamadı" dedi.

Suikastın arka planına ilişkin görüşlerini paylaşan Ceyhan Mumcu, "Ben bu olayın hem Uğur Mumcu’yu ortadan kaldırmak hem de Türkiye’de İran karşıtı bir atmosfer oluşturmak amacı taşıdığını düşünüyorum" ifadelerini kullanarak o dönem bazı solcu gazeteci ve siyasetçinin İran karşıtı kampanya yürüttüğünü söyledi.

Mumcu, ayrıca dönemin Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan’ın cinayeti çözmeye yaklaştığını söylediğini ancak kısa süre sonra öldürüldüğünü hatırlattı. Suikastın arkasındaki aktörlere ilişkin tartışmaların yıllardır sürdüğünü belirten Ceyhan Mumcu, "Bana göre MOSSAD ihtimali daha mantıklı görünüyor" diyerek değerlendirmesini tamamladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Orhan

Paşa doğruları ifade etmiş. Sağ olsun.

Mustafa Kaya

KAMALİSTLER, CHP LİLER, ATATÜRKÇÜLER, SOLCULAR VE ÇAĞDÂŞÇILAR HEP MÜSLÜMANLARIN ÜZERİNE ATTILAR.. BUNLAR MOSSAD AJANLARI SİVAS MADIMAK KATLİAMİNİDA BUNLAR YAPTIRMIŞLARDIR. BUNDAN EMİNİM. BİR KUŞ ÖLSE AYAGİMA TAŞ ÇARPSA BUNUN ARKASINDA İSRAİL MOSSAD VAR DERİM
İran Türklerinden kritik uyarı! İran’ın Türkiye sınırındaki Türkleri temizlemek istiyorlar!
Gündem

İran Türklerinden kritik uyarı! İran’ın Türkiye sınırındaki Türkleri temizlemek istiyorlar!

Güney Azerbaycan Koordinasyon Platformu, ABD ve İsrail ittifakının, Güney Azerbaycan’ın batısındaki Türklere temizlemeyi amaçladığını duyurd..
110’dan fazla personel taşıyan uçak düştü
Dünya

110’dan fazla personel taşıyan uçak düştü

Güney Amerika ülkesi Kolombiya’da 110’dan fazla askeri personeli taşıyan nakliye uçağı düştü. Kaza, askeri destek uçağının kalkışından kısa ..
Ne olduysa son 24 saatte oldu! Suudi Arabistan'da hareketlilik
Dünya

Ne olduysa son 24 saatte oldu! Suudi Arabistan'da hareketlilik

Suudi Arabistan'a İran kaynaklı İHA ve füze saldırıları sürüyor. Riyad yönetimi; son 24 saatte hava sahasında 18 İHA ve 2 balistik füze düşü..
‘Türkler düzeni bozuyor’ yaygarası koparanlara ders olsun! Japonya’da siyasetçiye saldıran vandal bakın kim çıktı
Dünya

‘Türkler düzeni bozuyor’ yaygarası koparanlara ders olsun! Japonya’da siyasetçiye saldıran vandal bakın kim çıktı

Japonya’nın Saitama vilayetinde düzenlenen sözde Nevruz etkinliğinde, Japon siyasetçi Yusuke Kawai’ye yönelik gerçekleştirilen alçakça saldı..
Dehşet anları kamerada! Erol Köse'nin 16. kattan düştüğü o anlar ortaya çıktı!
Gündem

Dehşet anları kamerada! Erol Köse'nin 16. kattan düştüğü o anlar ortaya çıktı!

İstanbul Sarıyer'de lüks bir rezidansın 16. katından düşerek hayatını kaybeden ünlü yapımcı ve doktor Erol Köse'nin feci ölümüyle ilgili sar..
Kafirlerin kabusu oldu! Siyonist ve haçlı ittifakına füze yağmuru!
Gündem

Kafirlerin kabusu oldu! Siyonist ve haçlı ittifakına füze yağmuru!

İran Devrim Muhafızları Ordusu, işgalci İsrail ve bölgedeki hamisi ABD'ye karşı "Gerçek Vaad 4" operasyonunun 76'ncı dalgasını başlattığını ..
