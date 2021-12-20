2021-12-20 15:37:26 Emekli işadamı tarlada hazine buldu! Paha biçilemiyor
Kiliseye ait bir arazide metal dedektörü ile dolaşan emekli işadamı dev bir hazine buldu.
Kiliseye ait bir arazide metal dedektörü ile dolaşan emekli işadamı dev bir hazine buldu.
Yaklaşık bin yıl önce gömüldüğü batı İskoçya'daki sürülmüş bir tarladan 2014 yılında çıkarıldı. İlk ortaya çıkarıldığında gösterişsiz ve değersiz görülüyordu.
Şimdiyse olağanüstü bir hazine ortaya çıktı! 8. yüzyılın sonları ya da 9. yüzyılın başlarında, en iyi ortaçağ ustası tarafından en hassas altın iplikle sarılmış muhteşem bir Roma kaya kristali kavanoz.
2017 yılında İskoçya Ulusal Müzeleri tarafından satın alınan obje, İngiltere veya İrlanda'da şimdiye kadar bulunan en nadir ve benzersiz Viking çağı nesnelerinin zengin koleksiyonu Galloway Definesi'nin bir parçasıydı.
MS 900 civarında gömüldüğü tahmin edilen hazine, Anglo-Sakson krallıklarından, İrlanda'dan ve Asya'dan yaklaşık 100 eser içeriyordu. Hazine, İskoçya'nın güneybatısındaki Kirkcudbrightshire'da kiliseye ait bir arazide metal dedektörüyle dolaşan emekli işadamı Derek McLennan tarafından gün ışığına çıkarıldı.
Gerçek değerini gizleyen buruşuk bir kese içinde gizlendiği için uzmanlar başlangıçta kavanozun değerinden habersizdi. Koruyucu kese o kadar sertleşmişti ki, kavanoz kazıdan çıkarılan hazinenin diğer parçaları arasında dikkat çekmedi.
Kesenin orijinalinde ipek astarlı deri olması, içeriğinin önemini yansıtıyor. Yaklaşık 5 cm boyundaki kavanozun, dini törenlerde kullanılmış parfüm ya da değerli sıvılar içerdiği düşünüyor.
Erken Ortaçağ ve Viking koleksiyonlarının baş küratörü Dr Martin Goldberg, kaya kristali oymacılığının aslında Roma'ya ait olması ve altın sarılı bir kavanoza dönüştürüldüğünü, bunun da istisnai bi durum olduğunu söyledi.
Antik dünyada şeffaflığı ve yarı saydamlığı nedeniyle büyük değer verilen malzemelerden biri olarak anılan obje, saflıkla ilişkilendiriliyor.
British Museum'da Britanya, Tarih Öncesi ve Avrupa'nın eski bekçisi olan Dr Leslie Webster, 600 yaşında olduğu tahmin edilen kavanozla ilgili olarak, "Kaya kristali kendi içinde olağandışıdır." ifadelerini kullandı.
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