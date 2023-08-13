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Yaşam
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Emekli hayvanlar böyle dinleniyor

2023-08-13 13:34:12
Emekli hayvanlar böyle dinleniyor

Türkiye’nin birçok noktasında insanlara hizmet eden hayvanlar, Bursa’daki Emekli Hayvanlar Çiftliği’nde emekliliğinin tadını çıkarıyor.

#1
Foto - Emekli hayvanlar böyle dinleniyor

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) ve Her Eve Bir Pati Derneği (HEPAD) tarafından Bursa’da kurulan Emekli Hayvanlar Çiftliği’ndeki yardıma muhtaç hayvanlar, kalan günlerini huzur içerisinde geçiriyor. Yıllarca Mardin’de çöp taşıyan eşek, yangın bölgesinden kurtarılan tavuk ve daha birçok mağduriyet yaşamış hayvanların emekliliğe ayrıldığı çiftlikteki hayvanlar, veteriner hekimler tarafından tedavileri yapılarak bebek gibi bakılıyor. Kanadı ampütasyona uğradığı için bu yıl göç yoluna çıkamayan leylek ise emekliliğe ayrılarak çiftlikte dinleniyor.

#2
Foto - Emekli hayvanlar böyle dinleniyor

Yaşadığı çeşitli mağduriyetlerden dolayı Emekli Hayvanlar Çiftliği’ne getirilen hayvanların hayatının geri kalan kısmını emekli olarak geçireceğini söyleyen HAYTAP Bursa Temsilcisi Emre Demir, “Emekli Hayvanlar Çiftliğimizde afet bölgelerinden gelen birçok hayvan var. Yıllarca insanoğluna hizmet etmiş ama ne yazık ki vazgeçilmiş eşek dostumuz, göç yolunda kanadı ampütasyona uğramış uçamayan leylek, deprem bölgesinde zarar görmüş keçi olmak üzere birden fazla dostumuzu burada misafir ediyoruz. Bizim için hayvanlar sadece kedi ve köpekten ibaret değil, tamamını oluşturmakta.

#3
Foto - Emekli hayvanlar böyle dinleniyor

Bizler bu bütünlüğü sağlamak adına böyle bir yer hazırladık. Burada amacımız buranın bir pilot bölge olması. Türkiye’de birçok büyükşehirde bir rehabilitasyon merkezi olduğunda böyle bir yer sağlamalarını istiyoruz. Çünkü en az kedi köpekler kadar yük hayvanları da büyük mağduriyetler yaşıyor. O yüzden bizler bu mağduriyetlerin gitmesi adına birçok belediyeye bu öneride bulunuyoruz” şeklinde konuştu.

#4
Foto - Emekli hayvanlar böyle dinleniyor

Emekli Hayvanlar Çiftliği’nde yaşayan her hayvanın bir hikayesi olduğunu söyleyen Demir, “Buraya gelen birçok dostumuzun ayrı ayrı hikayeleri var. Tavuk yangın zamanında gelmişti, ciddi derecede yanıkları vardı ve zamanla iyileşti.

#5
Foto - Emekli hayvanlar böyle dinleniyor

Buzağımız ne yazık ki 3 bacaklı. Kazımızın ayağı kırıktı, ayağına platin takıldı ve zamanla yürümeye başladı. Kolayı seçmek yerine her zaman zoru başarmaya çalışıyoruz. Gerçekten burada çok büyük bir emek var. Buraya gelen her dostumuzun ayrı bir hikayesi var. Görme engelli eşeğimizden tutun, yangın zamanı gelen koyunlar var. Mardin’de yıllarca çöp taşıtılmış mağdur eşek dostumuz.

#6
Foto - Emekli hayvanlar böyle dinleniyor

Bizler bu hayvanların hakları için elimizden geleni yapıyoruz. Böyle yerlerin çoğalması lazım, büyükşehir belediyelerimizin bu anlamda bir yer yapması lazım. İnanıyoruz ki bu şekilde olduğunda mağduriyetler daha da azalır. Bizler şehirde yaşadığımız için kırsaldaki mağduriyet yaşayan hayvanlarımızın durumlarını bilmiyoruz. Sahibi vefat eden eşek kimse tarafından istenmiyor ve bir şekilde kırsala bırakılıyor, zamanla da yabani hayvanların saldırısına uğruyor.

#7
Foto - Emekli hayvanlar böyle dinleniyor

Buradaki dostlarımız veteriner hekimlerimizin belirlediği bir düzende besleniyor. Her hayvanın belli ölçekte belli mama grupları var. Burası bağışlarla ayakta duruyor. Burayı bu şekilde yönetiyoruz” dedi.

#8
Foto - Emekli hayvanlar böyle dinleniyor

#9
Foto - Emekli hayvanlar böyle dinleniyor

#10
Foto - Emekli hayvanlar böyle dinleniyor

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