Emekli hayvanlar böyle dinleniyor

Bizler bu bütünlüğü sağlamak adına böyle bir yer hazırladık. Burada amacımız buranın bir pilot bölge olması. Türkiye’de birçok büyükşehirde bir rehabilitasyon merkezi olduğunda böyle bir yer sağlamalarını istiyoruz. Çünkü en az kedi köpekler kadar yük hayvanları da büyük mağduriyetler yaşıyor. O yüzden bizler bu mağduriyetlerin gitmesi adına birçok belediyeye bu öneride bulunuyoruz” şeklinde konuştu.