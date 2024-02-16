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Ekonomi
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Emekli bayram ikramiyesine yüzde 50 zam Meclis'te! Kimler alacak, EYT'lilere de zam var mı? Dul ve yetimlere ne kadar ödenecek?

2024-02-16 16:51:19
Emekli bayram ikramiyesine yüzde 50 zam Meclis'te! Kimler alacak, EYT'lilere de zam var mı? Dul ve yetimlere ne kadar ödenecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin bayram ikramiyesinin 3 bin TL'ye yükseltildiğini müjdeledi. Erdoğan'ın müjdesinin hemen ardından AK Parti, emekli bayram ikramiyesinin 2 bin liradan 3 bin liraya yükseltilmesine ilişkin teklifi Meclis'e sundu. Hangi emekliler ikramiye alacak: EYT'liler de 3 bin TL bayram ikramiyesi alabilecek mi? Dul ve yetimler ne kadar bayram ikramiyesi alacak? İşte cevapları...

#1
Foto - Emekli bayram ikramiyesine yüzde 50 zam Meclis'te! Kimler alacak, EYT'lilere de zam var mı? Dul ve yetimlere ne kadar ödenecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Emekliler Yılı kapsamında yeni müjdeyi Ordu'daki miting alanından verdi. Erdoğan, 2 bin TL olan emeklilerin bayram ikramiyesinin yüzde 50 zamla 3 bin TL'ye çıkarıldığını duyurdu. Erdoğan'ın açıklamasından kısa süre sonra AK Parti, bayram ikramiyesi teklifini Meclis'e sundu. 

#2
Foto - Emekli bayram ikramiyesine yüzde 50 zam Meclis'te! Kimler alacak, EYT'lilere de zam var mı? Dul ve yetimlere ne kadar ödenecek?

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, emekli ikramiyelerini 3 bin liraya çıkaran düzenlemenin Meclis Başkanlığı'na sundukları 8. Yargı Paketi'nin içinde yer aldığını açıkladı. Paketin kısa sürede Meclis'ten geçerek yasalaşması ve emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyesini 3 bin TL olarak almalarının sağlanması bekleniyor. 

#3
Foto - Emekli bayram ikramiyesine yüzde 50 zam Meclis'te! Kimler alacak, EYT'lilere de zam var mı? Dul ve yetimlere ne kadar ödenecek?

Maaşını tam olarak hak eden tüm emekliler 3 bin lira oranında emekli ikramiyesini alacak. Bunun dışında dul ve yetimlere ise hak ediş oranları kadar emekli ikramiyesi ödenecek.

#4
Foto - Emekli bayram ikramiyesine yüzde 50 zam Meclis'te! Kimler alacak, EYT'lilere de zam var mı? Dul ve yetimlere ne kadar ödenecek?

Buna göre emekli maaşının yüzde 75'ini hak eden dul ve yetimlere 2250 lira, yüzde 50'sini hak edenlere 1500 lira, yüzde 25'ini hak edenlere ise 750 lira ödeme yapılacak.

#5
Foto - Emekli bayram ikramiyesine yüzde 50 zam Meclis'te! Kimler alacak, EYT'lilere de zam var mı? Dul ve yetimlere ne kadar ödenecek?

Emekli olan herkes bayram ikramiyesi zammından yararlanacak. EYT'den emekli olan, eski emekli ya da ikramiye ödemesi öncesinde emeklilik için dilekçesini veren emekliler de 3 bin liralık ikramiyeden faydalanacak.

#6
Foto - Emekli bayram ikramiyesine yüzde 50 zam Meclis'te! Kimler alacak, EYT'lilere de zam var mı? Dul ve yetimlere ne kadar ödenecek?

Ramazan Bayramı'nın arefe günü 9 Nisan'da başlıyor. 10-11-12 Nisan 2024 tarihleri Ramazan Bayramı tarihleri olduğu için 9 Nisan 2024 tarihinden önce ilk bayram ikramiyesinin ödenmesi gerekiyor.

#7
Foto - Emekli bayram ikramiyesine yüzde 50 zam Meclis'te! Kimler alacak, EYT'lilere de zam var mı? Dul ve yetimlere ne kadar ödenecek?

Kurban Bayramı'nın arefesi 15 Haziran 2024 günü oluyor. 16-17-18-19 Haziran 2024 tarihleri de Kurban Bayramı olarak ülkemizde kutlanacak. Böylece Kurban Bayramı ikramiyesi de 15 Haziran 2024 tarihinden önce ödenmesi gerekecek.

#8
Foto - Emekli bayram ikramiyesine yüzde 50 zam Meclis'te! Kimler alacak, EYT'lilere de zam var mı? Dul ve yetimlere ne kadar ödenecek?

#9
Foto - Emekli bayram ikramiyesine yüzde 50 zam Meclis'te! Kimler alacak, EYT'lilere de zam var mı? Dul ve yetimlere ne kadar ödenecek?

#10
Foto - Emekli bayram ikramiyesine yüzde 50 zam Meclis'te! Kimler alacak, EYT'lilere de zam var mı? Dul ve yetimlere ne kadar ödenecek?

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