2024-02-16 16:51:19 Emekli bayram ikramiyesine yüzde 50 zam Meclis'te! Kimler alacak, EYT'lilere de zam var mı? Dul ve yetimlere ne kadar ödenecek?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin bayram ikramiyesinin 3 bin TL'ye yükseltildiğini müjdeledi. Erdoğan'ın müjdesinin hemen ardından AK Parti, emekli bayram ikramiyesinin 2 bin liradan 3 bin liraya yükseltilmesine ilişkin teklifi Meclis'e sundu. Hangi emekliler ikramiye alacak: EYT'liler de 3 bin TL bayram ikramiyesi alabilecek mi? Dul ve yetimler ne kadar bayram ikramiyesi alacak? İşte cevapları...