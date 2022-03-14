Emekli bayram ikramiyesi kime verilecek? Kimler bayram ikramiyesi alacak?

ONLAR ŞİMDİLİK İKRAMİYE ALAMAYACAK Emeklilik için gerekli hizmet süresini tamamlayamayanlar eksik prim günlerle yaştan emekli edilebiliyor. Bu kapsamda, en az 15 yıl hizmet ve 61 yaş ile emekli aylığı bağlanan; ilk defa 8 Eylül 1999 tarihinden sonra göreve başlayıp da en az 25 yıl hizmet ve kadın ise 58, erkek ise 60 yaş üzerinden 4/1-c kapsamında yaşlılık veya malullük aylığı bağlananlar ile 4/1-a ve 4/1-b kapsamında aylık bağlananlar emekli ikramiyesi alamayacaklar. Bu durumdaki kişiler tarafından açılmış davalar devam ediyor. Bu davalarla ilgili çıkacak Danıştay içtihatlarına bakılarak ileride yeni bir düzenleme yapılabilecek. Peki emekli bayram ikramiyesi kime verilecek?