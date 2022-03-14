2022-03-14 13:09:11 Emekli bayram ikramiyesi kime verilecek? Kimler bayram ikramiyesi alacak?
Emekli bayram ikramiyesi alacaklar Ramazan ve Kurban Bayram’ında ikramiyelerini almakta. 2018’den itibaren 1000 TL olarak ödenem bayram ikramiyesi geçen yıl Kurban Bayramı’nda 1100 TL olarak ödenmeye başlandı. Asgari ücrete yapılan zam sonrası emeki bayram ikramiyelerinde de bin TL’lik artış bekleniyor. Bayram ikramiyesi emekli, yetim, dul ve şehit yakınlarının yanında belirlenen hak sahiplerine ödenmekte. SGK’dan emekli ikramiye konusunda önemli bir karar aldı. Peki kamudan ihraç edilenlerden kimler emekli ikramiyesi alabilecek? Ölenlerin hak sahiplerine ikramiye ödenecek mi? 1999 sonrasında çalışmaya başlayanlar ikramiye alabilecek mi? Kimlere emekli ikramiyesi verilecek? Kimler emekli ikramiyesi alamaz?