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Ekonomi
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Emekli aylıklarına ve memur maaşlarına büyük zam 4 aylık enflasyon farkı kesinleşti, tabloya bak, yeni maaşını öğren

2023-11-05 12:21:18
Emekli aylıklarına ve memur maaşlarına büyük zam 4 aylık enflasyon farkı kesinleşti, tabloya bak, yeni maaşını öğren

#1
Foto - Emekli aylıklarına ve memur maaşlarına büyük zam 4 aylık enflasyon farkı kesinleşti, tabloya bak, yeni maaşını öğren

Emekli ve memur zammı için 4 aylık fark refah payı hariç belli oldu. TÜİK Ekim ayı enflasyon oranı için açıklamada bulundu. 'Emekliye zam ve memur zammı ne kadar olacak' sorusu en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Ocak zammı ile emekli maaşı ve memur maaşları zammı başta olmak üzere bütün kalemlerde ödemeler artacak. TÜİK'in Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla 4 aylık fark kesinleşti. Böylece meslek meslek emekli maaşı ve memur maaşları tablosu da netleşti. İşte yeni maaş tablosu...

#2
Foto - Emekli aylıklarına ve memur maaşlarına büyük zam 4 aylık enflasyon farkı kesinleşti, tabloya bak, yeni maaşını öğren

Ekim ayı enflasyon rakamları sonrası refah payı hariç 4 aylık emekli ve memur zam oranı netleşmesiyle Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başuzmanı İsa Karakaş, “SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yıl sonu itibarıyla yüzde 37,75’lik zam söz konusu oldu. Memur ve memur emeklileri içinse bu oran 49,96 olarak gerçekleşecek” dedi.

#3
Foto - Emekli aylıklarına ve memur maaşlarına büyük zam 4 aylık enflasyon farkı kesinleşti, tabloya bak, yeni maaşını öğren

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Emekli ve memur maaşları başta olmak üzere birçok konuda belirleyici olan ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon oranı ekimde aylık bazda yüzde 3,43, yıllık bazda ise yüzde 61,36 olarak gerçekleşti.

#4
Foto - Emekli aylıklarına ve memur maaşlarına büyük zam 4 aylık enflasyon farkı kesinleşti, tabloya bak, yeni maaşını öğren

TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre 4 aylık enflasyon rakamı da yüzde 29,40 olarak kayıtlara geçti. Ekim ayı enflasyon rakamları sonrası refah payı hariç 4 aylık emekli ve memur zam oranı da böylece netleşmiş oldu. Buna göre 4 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 29,40, enflasyon farkı dahil 4 aylık memur zammı ise yüzde 40,39 oldu

#5
Foto - Emekli aylıklarına ve memur maaşlarına büyük zam 4 aylık enflasyon farkı kesinleşti, tabloya bak, yeni maaşını öğren

Sosyal Güvenlik Kurumu Başuzmanı İsa Karakaş, TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamlarını değerlendirerek SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin alacağı zamlar hakkında açıklamalarda bulundu.

#6
Foto - Emekli aylıklarına ve memur maaşlarına büyük zam 4 aylık enflasyon farkı kesinleşti, tabloya bak, yeni maaşını öğren

Ekim ayı itibarıyla TÜİK enflasyon oranları açıklanmasıyla, emekliler ve memurlar için 4 aylık enflasyon toplamı netleştiğini söyleyen Karakaş, “Refah payı hariç sadece ekim ayını baz aldığımızda kümülatif olarak SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 29,40 oranında bir zam geleceği kesinleşti.

#7
Foto - Emekli aylıklarına ve memur maaşlarına büyük zam 4 aylık enflasyon farkı kesinleşti, tabloya bak, yeni maaşını öğren

Memur ve memur emeklilerine de baktığımız zaman yüzde 15’lik toplu sözleşme oranı olduğu için daha yüksek bir zam geleceğini görüyoruz. Dolayısıyla yüzde 40,39’luk zam oranı şimdiden hem memurların hem de hem de memur emeklilerinin cebinde” ifadelerini kullandı.

#8
Foto - Emekli aylıklarına ve memur maaşlarına büyük zam 4 aylık enflasyon farkı kesinleşti, tabloya bak, yeni maaşını öğren

“Yıl sonu en yüksek enflasyon beklentilerine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 37,75 zam gelecek” Karakaş, Orta Vadeli Program’da (OVP) yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 65 olduğunu, Merkez Bankası’nın da doğrultuda en yüksek beklentiyi yüzde 68, en düşük beklentiyi de yüzde 65 olarak açıkladığını belirtti.

#9
Foto - Emekli aylıklarına ve memur maaşlarına büyük zam 4 aylık enflasyon farkı kesinleşti, tabloya bak, yeni maaşını öğren

Yıl sonu için emeklilere gelecek muhtemel zam oranlarına enflasyon beklentilerine belirleneceğini hatırlatan Karakaş, “Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yılsonu itibarıyla yüzde 37,75’lik zam söz konusu oldu. Memur ve memur emeklileri içinse bu oran 49,96 olarak gerçekleşecek.

#10
Foto - Emekli aylıklarına ve memur maaşlarına büyük zam 4 aylık enflasyon farkı kesinleşti, tabloya bak, yeni maaşını öğren

Eğer Merkez Bankasının beklenti anketlerindeki en yüksek sonuç gerçekleşirse yani yüzde 68’lik bir enflasyon gerçekleşirse bu durumda emeklilerin alacağı zam daha yüksek olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 40,30 zam alacak, memur ve memur emeklileri de yüzde 52, 20 oranında zam alacak” diye konuştu.

#11
Foto - Emekli aylıklarına ve memur maaşlarına büyük zam 4 aylık enflasyon farkı kesinleşti, tabloya bak, yeni maaşını öğren

-Emeklilerinin zam oranları sadece enflasyon oranıyla belli olmadığını da sözlerine ekleyen Karakaş, enflasyon oranlarının yanı sıra refah payının verilmesinin de söz konusu olduğu söyledi. Geçen sene aynı dönemde yapılan refah payını hatırlatan Karakaş, geçen yıl aralık ayı itibarıyla baz alınan 6 aylık enflasyonun yüzde 15,4 oranında gerçekleşmesine rağmen, yüzde 30 oranında zam yapıldığını ve yüzde 14,6 oranında refah payının verildiğini vurguladı.

#12
Foto - Emekli aylıklarına ve memur maaşlarına büyük zam 4 aylık enflasyon farkı kesinleşti, tabloya bak, yeni maaşını öğren

“En düşük emekli aylığı 50 zam yapılması halinde en az 11 bin 250 lira olacak” Yıl sonunda belirlenecek olan açlık sınırının verilecek zamlarda önemli bir kıstas olduğunu ve tüm etkenlerin göz önünde bulundurulması halinde zam oranlarının daha da artacağını söyleyen Karakaş, “SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin, yüzde 65’lik yıl sonu enflasyon hedefinin tutturulması halinde yüzde 37,75 yerine en az yüzde 50 zam alacağını söyleyebiliriz. SSK ve Bağ-Kur emeklisinin en düşük emekli aylığı olan 7 bin 500 olan rakamın da yüzde 50 seyyanen zam yapılması halinde en az 11 bin 250 lira olması gerekiyor” diye konuştu.

#13
Foto - Emekli aylıklarına ve memur maaşlarına büyük zam 4 aylık enflasyon farkı kesinleşti, tabloya bak, yeni maaşını öğren

“Yüzde 65’lik zamla en düşük memur emeklisi aylığı 16 bin 295 olacak” Memur emeklisinin, şu anki en düşük aylığının 9 bin 876 lira olduğunu da kaydeden Karakaş, “Memurlara verilecek seyyanen zammın aynen memur emeklilerine de verileceği de söylenmişti.

#14
Foto - Emekli aylıklarına ve memur maaşlarına büyük zam 4 aylık enflasyon farkı kesinleşti, tabloya bak, yeni maaşını öğren

Bunu göz önünde bulundurduğumuz zaman hükümetin refah payıyla birlikte verilecek zammın yüzde 65 oranında olacağını söyleyebiliriz.

#15
Foto - Emekli aylıklarına ve memur maaşlarına büyük zam 4 aylık enflasyon farkı kesinleşti, tabloya bak, yeni maaşını öğren

Memurlardan daha yüksek bir refah payının memur emeklilerine verileceği tahmininden hareketle yüzde 65’lik bir zam söz konusu olabilir. Bu durumda en düşük memur emeklisi maaşı 16 bin 295 olması söz konusu olabilir” diye konuştu.

#16
Foto - Emekli aylıklarına ve memur maaşlarına büyük zam 4 aylık enflasyon farkı kesinleşti, tabloya bak, yeni maaşını öğren

• EN DÜŞÜK MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI HESAPLARI • Memur: 30,910 • Memur emeklisi: 13 865

#17
Foto - Emekli aylıklarına ve memur maaşlarına büyük zam 4 aylık enflasyon farkı kesinleşti, tabloya bak, yeni maaşını öğren

• Şube Müdürü (Üniversite Mezunu 1/4) • Temmuz: 32.438 • 4 Aylık (Yüzde 40.39 Zam): 45.540 • Memur (Üniversite Mezunu 9/1) • Temmuz: 22.926 • 4 Aylık (Yüzde 40.39 Zam): 32.186

#18
Foto - Emekli aylıklarına ve memur maaşlarına büyük zam 4 aylık enflasyon farkı kesinleşti, tabloya bak, yeni maaşını öğren

• Uzman Öğretmen 1/4 • Temmuz: 29.525 • 4 Aylık (Yüzde 40.39 Zam): 41.450 • Öğretmen 1/4 • Temmuz: 26.642 • 4 Aylık (Yüzde 40.39 Zam): 37.403

#19
Foto - Emekli aylıklarına ve memur maaşlarına büyük zam 4 aylık enflasyon farkı kesinleşti, tabloya bak, yeni maaşını öğren

• Başkomiser 1/3 • Temmuz: 32.613 • 4 Aylık (Yüzde 40.39 Zam): 45.785

#20
Foto - Emekli aylıklarına ve memur maaşlarına büyük zam 4 aylık enflasyon farkı kesinleşti, tabloya bak, yeni maaşını öğren

• Polis Memuru 8/1 • Temmuz: 29.512 • 4 Aylık (Yüzde 40.39 Zam): 41.432

#21
Foto - Emekli aylıklarına ve memur maaşlarına büyük zam 4 aylık enflasyon farkı kesinleşti, tabloya bak, yeni maaşını öğren

• Uzman Doktor 1/4 • Temmuz: 37.162 • 4 Aylık (Yüzde 40.39 Zam): 52.172

#22
Foto - Emekli aylıklarına ve memur maaşlarına büyük zam 4 aylık enflasyon farkı kesinleşti, tabloya bak, yeni maaşını öğren

• Hemşire (Üniversite Mezunu 5/1) • Temmuz: 26.428 • 4 Aylık (Yüzde 40.39 Zam): 37.102

#23
Foto - Emekli aylıklarına ve memur maaşlarına büyük zam 4 aylık enflasyon farkı kesinleşti, tabloya bak, yeni maaşını öğren

• Mühendis (1/4) • Temmuz: 33.109 • 4 Aylık (Yüzde 40.39 Zam): 46.482

#24
Foto - Emekli aylıklarına ve memur maaşlarına büyük zam 4 aylık enflasyon farkı kesinleşti, tabloya bak, yeni maaşını öğren

• Profesör 1/4 • Temmuz: 48.111 • 4 Aylık (Yüzde 40.39 Zam): 67.543

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