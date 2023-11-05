Emekli aylıklarına ve memur maaşlarına büyük zam 4 aylık enflasyon farkı kesinleşti, tabloya bak, yeni maaşını öğren

“En düşük emekli aylığı 50 zam yapılması halinde en az 11 bin 250 lira olacak” Yıl sonunda belirlenecek olan açlık sınırının verilecek zamlarda önemli bir kıstas olduğunu ve tüm etkenlerin göz önünde bulundurulması halinde zam oranlarının daha da artacağını söyleyen Karakaş, “SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin, yüzde 65’lik yıl sonu enflasyon hedefinin tutturulması halinde yüzde 37,75 yerine en az yüzde 50 zam alacağını söyleyebiliriz. SSK ve Bağ-Kur emeklisinin en düşük emekli aylığı olan 7 bin 500 olan rakamın da yüzde 50 seyyanen zam yapılması halinde en az 11 bin 250 lira olması gerekiyor” diye konuştu.