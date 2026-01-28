Emekli albaydan gündem olan sözler! 'Yeni BM kurulacak' dedi, Türkiye'nin alacağı pozisyonu açıkladı

Emekli albay, bu durumun temel nedeninin üretim kapasitesinin Çin ve Uzakdoğu’ya kaptırılması olduğunu belirtti. Küresel sermayedeki zayıflamanın ABD’nin hegemonik boşluklar bırakmasına yol açtığını ifade eden Güçlüer, "ABD artık tutunamıyor. Ukrayna’yı Rusya ile baş başa bırakıp desteğini çekiyor, Suriye’de PKK’dan desteğini çekiyor. Bu durum hem Avrupa’da hem de Ortadoğu’da büyük bir panik ve güvensizlik dalgası yaratıyor" dedi.