Emekli albaydan gündem olan sözler! 'Yeni BM kurulacak' dedi, Türkiye'nin alacağı pozisyonu açıkladı
Emekli albay Eray Güçlüer, ABD'nin saldırgan tutumunun dünyadaki düzeni değiştirdiğini belirterek BM gibi yeni bir oluşumun kurulacağını açıkladı.
ABD’nin tek kutuplu dünya düzenindeki gücünü kaybettiğini savunan Güçlüer Haber Global canlı yayınında dikkat çeken ifadeler kullandı.
Emekli albay, bu durumun temel nedeninin üretim kapasitesinin Çin ve Uzakdoğu’ya kaptırılması olduğunu belirtti. Küresel sermayedeki zayıflamanın ABD’nin hegemonik boşluklar bırakmasına yol açtığını ifade eden Güçlüer, "ABD artık tutunamıyor. Ukrayna’yı Rusya ile baş başa bırakıp desteğini çekiyor, Suriye’de PKK’dan desteğini çekiyor. Bu durum hem Avrupa’da hem de Ortadoğu’da büyük bir panik ve güvensizlik dalgası yaratıyor" dedi.
Küresel sistemin ortaya çıkardığı risk ve belirsizliklere karşı hazırlıklı olan tek ülkenin Türkiye olduğunu vurgulayan Güçlüer, bu başarının arkasında son 20 yılda savunma sanayiine yapılan yatırımların yattığını belirtti.
Türkiye’nin milli güç kapasitesinin Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaştığını söyleyen Güçlüer, komşu ülkeler saldırı endişesi taşırken Türkiye’nin caydırıcı gücü sayesinde bu tehditleri hissetmediğini ifade etti.
Küresel sistemin kaçınılmaz bir değişim sürecinde olduğunu belirten Eray Güçlüer, mevcut Birleşmiş Milletler yapısının işlevini yitirdiğine işaret etti. Yeni bir küresel örgütlenmenin kurulacağını öngören Güçlüer, "Yeni Birleşmiş Milletler kurulduğunda, daimi üyelerden biri mutlaka Türkiye olacaktır. Çünkü Türkiye, hem liderlik kapasitesi hem de milli güç unsurlarıyla bu savaş belasından bölgesini ve halkını koruyabilecek yegane güçtür" diyerek sözlerini tamamladı.
