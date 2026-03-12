  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem
Emekli albay olay gelişmeyi ilk kez açıkladı: Türkiye S-400'leri değiştirdi
Giriş Tarihi:

Emekli albay olay gelişmeyi ilk kez açıkladı: Türkiye S-400'leri değiştirdi

Akademisyen Dr. Eray Güçlüer, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemlerini değiştirdiğini açıklayarak önemli bir bilgiyi kamuoyu ile paylaştı.

Foto - Emekli albay olay gelişmeyi ilk kez açıkladı: Türkiye S-400'leri değiştirdi

Eski albay Eray Güçlüer, kamuoyunda son günlerde gündeme getirilen 'İran füzelerini Türkiye değil de neden NATO vurdu?' sorusuna cevap verdi. Güçlüer, 'NATO varken biz niye vuralım, onlar vuruyorsa vursun' yorumunu yaptı. Ülke TV'de konuşan Eray Güçlüer, Türkiye'nin ayrıca S-400'lere muadillerinde olmayan bir özelliği entegre edip değiştirdiğini aktardı. İşte Güçlüer'in o açıklamaları:

Foto - Emekli albay olay gelişmeyi ilk kez açıkladı: Türkiye S-400'leri değiştirdi

Bir İran füzelerini görebiliyoruz. Suudi Arabistan üzerinden Katar'a giden F-35 savaş uçaklarını biz gördük. Havada şu an bizim uçaklarımız var, hava hava füzelerimiz bulunuyor. F-16'lar dikey irtifada 25 kilometreye çıkabiliyor.

Foto - Emekli albay olay gelişmeyi ilk kez açıkladı: Türkiye S-400'leri değiştirdi

Bizim radarlarımız bunları görüp F-16'lara zaten veriyor. Vurup vurmamak devlet tercihidir. Yani Türkiye'ye gelen İran füzesini NATO'nun vurması sorun değil. Yani biz vursak vururuz hatta fena vururuz yani. Dediğim gibi çok yönlü durumlar bunlar, politik hassasiyetler var.

Foto - Emekli albay olay gelişmeyi ilk kez açıkladı: Türkiye S-400'leri değiştirdi

Bunu yanlış noktaya çekmeyelim. İstesek fena vururuz bu füzeleri. Bizim bu gücümüz var. Çelik Kubbe mesela bu paralelde çok önemli. 'Çelik Kubbe'ye sahip olmayan ülkeler ileride işgal tehlikesiyle karşı karşıya kalacak' demiştik. Öyle oluyor.

Foto - Emekli albay olay gelişmeyi ilk kez açıkladı: Türkiye S-400'leri değiştirdi

Bizim Rusya'dan satın aldığımız S-400 hava savunma sistemlerinde farklı bir özellik var. Biz S-400'lerin radar sistemlerini milli sistemler yaptık. Biz bunları güncelledik. İran'dakilerden farklı bunlar.

