  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Karbonat kullanın ve 10 yaş gençleşin: Saç, cilt, akne temizliğinin bir numaralı olanı! Yapmayan bin pişman olacak

Bayraktar TB3 SİHA'dan müthiş başarı

Bu yarışmada en güzel atmacalar seçildi

Tesla, Togg ile rekabet için Türkiye'de indirime gitti! Dikkat çeken rakam

Dilan Polat'ın Kardeşi Sıla Doğu'nun kelepçesi gündem oldu

Elon Musk'tan yerli girişim: xAI, yapay zekasını çıkarıyor! Milyarderin müjdesi sevindirdi

Emekliye ayrılan Kepler'den tarihi keşif

Petrolde kayıp artarken Akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? Brent petrolün fiyatı 85 dolar...

Otopark krizinin çözümü isteniyor! Maltepe Belediyesi isyan ettirdi

Vücuttaki iltihabı söküp atan formül ortaya çıktı: Altında yatan öyle bir şifası var ki! Vatandaştan talep yağıyor!
Teknoloji-Bilişim
6
Elon Musk'tan yerli girişim: xAI, yapay zekasını çıkarıyor! Milyarderin müjdesi sevindirdi

2023-11-04 19:40:35
Elon Musk'tan yerli girişim: xAI, yapay zekasını çıkarıyor! Milyarderin müjdesi sevindirdi

Elon Musk'tan bu girimin yapılmasını istedi: XAI şirketi, yapay zeka sektörüne yeni bir soluk getirmeye bir devrim yapmaya hazırlanıyor. X'in yeni sahibi Elon Musk, yapay zekayla ilişkili yeni girişim ile ilgili çok kritik bir müjde verdi.

#1
Foto - Elon Musk'tan yerli girişim: xAI, yapay zekasını çıkarıyor! Milyarderin müjdesi sevindirdi

Elon Musk'ın kurucusu olduğu xAI şirketi, yapay zeka sektörüne yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor. Musk, son yaptığı duyuruda xAI'nin geliştirdiği ilk yapay zeka ürününün, hafta sonu tüketicilerle buluşacağının müjdesini verdi.

#2
Foto - Elon Musk'tan yerli girişim: xAI, yapay zekasını çıkarıyor! Milyarderin müjdesi sevindirdi

Elon Musk, geçenlerde yeni girişimi olan xAI markasını duyurmuştı. Şimdi şirket, ChatGPT ve diğer benzer yapay zeka platformları ile rekabet etme hedefiyle yola çıkıyor. Cumartesi günü yapay zekasını piyasaya sürecek olan xAI, şimdiden sektörde heyecan yarattı.

#3
Foto - Elon Musk'tan yerli girişim: xAI, yapay zekasını çıkarıyor! Milyarderin müjdesi sevindirdi

Elon Musk, xAI'ın piyasaya süreceği ilk yapay zeka ürünüyle, sektördeki diğer büyük oyunculara meydan okuyor. Bu ürün, kullanıcılara sunulmadan önce seçkin bir gruba tanıtılacak ve Musk'a göre, mevcut yapay zekalar arasında ‘bazı önemli açılardan en iyisi’ olacak. xAI, yapay zekanın evrenin gerçek doğasını anlamak gibi derin konular üzerine yoğunlaşarak alanındaki araştırmaları bir adım öteye taşımaya hazırlanıyor.

#4
Foto - Elon Musk'tan yerli girişim: xAI, yapay zekasını çıkarıyor! Milyarderin müjdesi sevindirdi

Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla xAI'ın tanıtımını ve amacını duyururken, yapay zekanın gelecekteki yönünü şekillendirecek bir girişim olarak konumlandırıyor. xAI, özellikle derin öğrenme ve büyük sinir ağları üzerinde yoğunlaşarak, yapay zekayı ‘bir sonraki seviyeye’ taşıma vaadinde bulunuyor.

#5
Foto - Elon Musk'tan yerli girişim: xAI, yapay zekasını çıkarıyor! Milyarderin müjdesi sevindirdi

Yapay zekanın giderek artan önemi ve etkisi göz önünde bulundurulduğunda Musk'ın xAI ile sektöre girişi, önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Geçtiğimiz aylarda Musk'ın, Nvidia'dan yüksek güçlü GPU işlemcileri temin ettiği ve bu işlemcileri, yapay zeka araçları için kullanacağı haberleriyle teknoloji dünyasında ses getirmişti. Bu hareket, xAI'nin ciddi bir alt yapı ve donanıma sahip olduğunun göstergesi. Yeni yapay zeka girişimi, ‘TruthGPT’ adıyla da anılmıştı; ancak resmi isimlendirme, henüz netlik kazanmadı. xAI'nin kurucu ortağı Greg Yang'a göre şirketin odak noktası, yapay zekanın daha ileri bir noktaya taşınması için gerekli olan teorik ve matematiksel temelleri güçlendirmek olacak. Yapay Zeka Alanında Yeni Bir Dönem: xAI Bu yeni dönemde xAI, yapay zeka teknolojisinin sadece mevcut işlevselliğini değil, aynı zamanda etik ve felsefi yönlerini de ele almayı hedefliyor. Musk ve ekibi, yapay zekanın insan hayatındaki rolünü yeniden tanımlamak ve bu teknolojinin sınırlarını zorlamak için çalışıyor. xAI'ın yaklaşan lansmanı, sadece teknoloji meraklıları için değil, geleceğin şekillenmesinde söz sahibi olacak herkes için merakla beklenen bir olay. Elon Musk'ın vizyonu ve geçmişteki başarıları göz önünde bulundurulduğunda xAI'nin yapay zeka alanında yeni bir sayfa açması bekleniyor.

Resmen ülkeye geri çağrıldı! Türkiye'den flaş İsrail kararı
Gündem

Resmen ülkeye geri çağrıldı! Türkiye'den flaş İsrail kararı

Dışişleri Bakanlığı "İsrail tarafının ateşkes çağrılarını kabul etmeyerek sivil halka yönelik saldırıları sürdürmesinden, kesintisiz ve süre..
Sosyal medyada rekor kıran video! Siyonist yandaşlarını tek başına susturdu
Sosyal Medya

Sosyal medyada rekor kıran video! Siyonist yandaşlarını tek başına susturdu

Kanadalı yazar Yves Engler, terörist İsrail'in katliamlarını sahiplenen siyonist yanlılarını tek başına susturdu.
Rukiye Bala Hodo vefat etti
Gündem

Rukiye Bala Hodo vefat etti

Otuz beşinci Osmanlı padişahı Sultan Mehmed Reşad Han’ın 4. kuşak torunu Rukiye Bâlâ Hodo (68) vefat etti. Ortaköy Emin Vafi Korusu’ndaki ev..
Meral'in askeri tehdit etti! Duyunca şok olacaksınız! Yok böyle bir açıklama...

Meral'in askeri tehdit etti! Duyunca şok olacaksınız! Yok böyle bir açıklama...
CHP'de İlhan Cihaner adaylıktan çekildi
Siyaset

CHP'de İlhan Cihaner adaylıktan çekildi

İlhan Cihaner, CHP 38. olağan kurultayına dakikalar kala adaylıktan çekildi.
Kurtlar Vadisi'nde Nesrin karakteriyle canlandırılmıştı: Uğur Kılıç’ı öldüren şahıs işkence edilmiş halde ölü olarak bulundu
Gündem

Kurtlar Vadisi'nde Nesrin karakteriyle canlandırılmıştı: Uğur Kılıç’ı öldüren şahıs işkence edilmiş halde ölü olarak bulundu

20 Ocak 1995’te mafya babası Dündar Kılıç’ın kızı Uğur Kılıç’ı öldürerek 90’lı yıllara damgasını vuran Abdurrahman Keskin, Sakarya bölgesind..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23