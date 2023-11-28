Elon Musk’tan skandal “İsrail” kararı! Böyle dönüş görülmedi! Şok sözler “Tüh senin suratına” dedirtti

Görüşmeden konuşan Musk "Sivilleri öldürmekte ısrar edenleri öldürmekten başka bir seçenek yok" ifadelerini kullandı. Musk görüşme esnasında yaptığı konuşmada şöyle dedi: "İnsanların öldürüldüğü (İsrail) yerleri görmek, kesinlikle duygusal açıdan zor bir gündü diyebilirim. Az önce Başbakan Netanyahu ile de konuştum. Bence Gazze ile ilgili üç şey var. (Hamas'ı kast ederek) Sivilleri öldürmekte ısrar edenleri öldürmekten başka bir seçenek yok. Fikirlerini değiştirmeyecekler."