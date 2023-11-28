2023-11-28 23:24:40 Elon Musk’tan skandal “İsrail” kararı! Böyle dönüş görülmedi! Şok sözler “Tüh senin suratına” dedirtti
Yahudi karşıtı olmakla suçlanan Elon Musk, şirketlerindeki reklamlar geri çekilince Gazze politikasında U dönüşü yaptı. israil'i ziyaret eden Musk, İsrail Cumhurbaşkanı İsaac Herzog ile görüşmesinde "Sivilleri öldürmekte ısrar edenleri öldürmekten başka bir seçenek yok. Gazze'de eğitimi değiştirmek gerek ki yeni nesil katiller yetişmesin." dedi. Tesla, SpaceX ve sosyal medya platformu X'in sahibi Elon Musk, İsrail'e gerçekleştirdiği ziyaret ile gündeme geldi. İlk olarak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Gazze Şeridi sınırında yer alan Kfar Aza beldesini gezen Musk daha sonra Batı Kudüs'te İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile görüştü.