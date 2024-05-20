Elon Musk’tan diğer Tesla hissedarlarına gözdağı

Elon Musk, Tesla’nın bir otomobil şirketi olmanın ötesinde, esasen bir yapay zeka ve robotik şirketi olduğunu defalarca dile getirdi. “Tesla, otonom sürüş gibi ana yapay zeka ürünü olmadan neredeyse hiçbir şeydir,” diyen Musk, bu alandaki ürünlerin ne kadar önemli olduğunu vurguladı. Ancak, daha uygun fiyatlı Tesla araçlarını iptal edip Robotaxi modeline odaklanması, işleri biraz karıştırdı.