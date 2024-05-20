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Teknoloji-Bilişim
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Elon Musk’tan diğer Tesla hissedarlarına gözdağı

2024-05-20 23:53:38
Elon Musk’tan diğer Tesla hissedarlarına gözdağı

Elon Musk yapay zeka ve robotik ürünler üretmesi için Tesla'da yüzde 25 kontrol talep ediyor.

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Foto - Elon Musk’tan diğer Tesla hissedarlarına gözdağı

Elon Musk, X’te gösterdiği tepki paylaşımıyla yine gündemi salladı. “Bana şirketin yüzde 25’ini vermezseniz yapay zeka ve robotik ürünler üretmeyeceğim,” diyen Elon Musk, Tüm Tesla hissedarlarına gözdağı verdi. Peki, bu büyük tehdit nereden çıktı ve ne anlama geliyor? İşte detaylar…

#2
Foto - Elon Musk’tan diğer Tesla hissedarlarına gözdağı

Elon Musk, Tesla’nın bir otomobil şirketi olmanın ötesinde, esasen bir yapay zeka ve robotik şirketi olduğunu defalarca dile getirdi. “Tesla, otonom sürüş gibi ana yapay zeka ürünü olmadan neredeyse hiçbir şeydir,” diyen Musk, bu alandaki ürünlerin ne kadar önemli olduğunu vurguladı. Ancak, daha uygun fiyatlı Tesla araçlarını iptal edip Robotaxi modeline odaklanması, işleri biraz karıştırdı.

#3
Foto - Elon Musk’tan diğer Tesla hissedarlarına gözdağı

Musk, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada, Tesla’da yapay zeka ürünleri üretmeye devam edebilmek için şirketin yüzde 25 kontrolüne sahip olması gerektiğini belirtti.

#4
Foto - Elon Musk’tan diğer Tesla hissedarlarına gözdağı

Şu anda Tesla’da yüzde 13 hisseye sahip olan Musk, 2018’deki tazminat paketi onaylanırsa bu oran yüzde 18’e çıkacak. Ancak Musk, yüzde 25 kontrol sağlamak için daha fazla hisse veya yeni bir hisse sınıfı istiyor.

#5
Foto - Elon Musk’tan diğer Tesla hissedarlarına gözdağı

Musk, sosyal medya platformu X’te (eski adıyla Twitter) yaptığı bir paylaşımda, Tesla tarafından verilen şu mesajı onayladı: “Eğer Elon yüzde 25 oy hakkı alırsa, Tesla Teksas’ta yeniden yapılandırılır ve tazminat paketi onaylanırsa, yapay zeka ve robotik ürünler Tesla’da kalır ve şirket dünyanın en büyük şirketi olma yolunda ilerler.”

#6
Foto - Elon Musk’tan diğer Tesla hissedarlarına gözdağı

Bu oldukça ilginç bir durum. Bir kamu şirketinin CEO’sunun, şirketin başarısı için kritik öneme sahip ürünleri üretmeyi durdurma tehdidinde bulunması pek de alışılmış bir şey değil.

#7
Foto - Elon Musk’tan diğer Tesla hissedarlarına gözdağı

Elon Musk, bu tehdidiyle hissedarları köşeye sıkıştırıyor gibi görünüyor.

#8
Foto - Elon Musk’tan diğer Tesla hissedarlarına gözdağı

Şu anda şirketin yüzde 13’üne sahip olan Musk, yüzde 25 kontrol sağlamak için ya yeni bir tazminat paketi ya da yeni bir hisse sınıfı oluşturulmasını istiyor.

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