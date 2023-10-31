2023-10-31 15:57:30 Elon Musk’tan çok kral hareket! Helal olsun koçum! Müslüman ülke liderleri utanmışlar mıdır acaba?
Mevlüt Tezel, Batı medyasında milyonlarca kez tekrarlanarak, insanlara ezberletilen "İran, İsrail'i tehdit ediyor. ABD'nin baş düşmanı. İran durdurulmalı" algısını bir tweet'le yerle bir eden dünyanın en zengin insanı Elon Musk’a övgüler yağdırdı. Musk’ın, aynı zamanda, Starlink uydularını Gazze'de tanınmış uluslararası kuruluşlar için aktif hale getirdiğine de dikkat çeken Tezel, “İsrail'e ses çıkarmayan bazı Müslüman ülke liderleri, Musk'ın bu hamlelerini görünce utanmışlar mıdır acaba?” diye sordu. Tezel, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti: