Elon Musk’tan çok kral hareket! Helal olsun koçum! Müslüman ülke liderleri utanmışlar mıdır acaba?

İsrail'in birkaç gün önceki en yoğun hava saldırısı sonucu Gazze'de sabit hat, cep telefonu ve internet kesildi. 2 milyon kişiden haber alınmadı. Yapılan çağrılar sonucunda Elon Musk devreye girdi ve Starlink uydularını Gazze'de tanınmış uluslararası kuruluşlar için aktif hale getirdi. Böylece Musk, başta İsrail ve ABD olmak üzere Gazze'deki insanlık dramına göz yuman birçok ülkeye ders vermiş oldu. Tabii bu kral hareketleriyle İsrail lobisini karşısına almış oldu.