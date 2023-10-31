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Medya
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Elon Musk’tan çok kral hareket! Helal olsun koçum! Müslüman ülke liderleri utanmışlar mıdır acaba?

2023-10-31 15:57:30
Elon Musk’tan çok kral hareket! Helal olsun koçum! Müslüman ülke liderleri utanmışlar mıdır acaba?

Mevlüt Tezel, Batı medyasında milyonlarca kez tekrarlanarak, insanlara ezberletilen "İran, İsrail'i tehdit ediyor. ABD'nin baş düşmanı. İran durdurulmalı" algısını bir tweet'le yerle bir eden dünyanın en zengin insanı Elon Musk’a övgüler yağdırdı. Musk’ın, aynı zamanda, Starlink uydularını Gazze'de tanınmış uluslararası kuruluşlar için aktif hale getirdiğine de dikkat çeken Tezel, “İsrail'e ses çıkarmayan bazı Müslüman ülke liderleri, Musk'ın bu hamlelerini görünce utanmışlar mıdır acaba?” diye sordu. Tezel, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

#1
Foto - Elon Musk’tan çok kral hareket! Helal olsun koçum! Müslüman ülke liderleri utanmışlar mıdır acaba?

“Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, Twitter'dan Ortadoğu'da İran'ı çevreleyen Amerikan üslerinin fotoğrafını şaka ile karışık "İran savaş istiyor! Bakın ülkelerini bizim (ABD) askeri üslerinin ne kadar yakınına koymuşlar!" yazan bir görsel paylaştı.  Ve paylaştığı metninde 'ironi'ye atfen 'irany' dedi. Kral hareket! 

#2
Foto - Elon Musk’tan çok kral hareket! Helal olsun koçum! Müslüman ülke liderleri utanmışlar mıdır acaba?

Batı Medyası'nda milyonlarca kez tekrarlanarak, insanlara ezberletilen "İran, İsrail'i tehdit ediyor. ABD'nin baş düşmanı. İran durdurulmalı" algısını bir tweet'le yerle bir etti.  Bu tweet o kadar değerli ki, İran'ın işgal etme planlarına da karşı da duyarlılık oluşturuyor.  İşte zekâ, işte cesaret budur!  Bitmedi! 

#3
Foto - Elon Musk’tan çok kral hareket! Helal olsun koçum! Müslüman ülke liderleri utanmışlar mıdır acaba?

İsrail'in birkaç gün önceki en yoğun hava saldırısı sonucu Gazze'de sabit hat, cep telefonu ve internet kesildi. 2 milyon kişiden haber alınmadı.  Yapılan çağrılar sonucunda Elon Musk devreye girdi ve Starlink uydularını Gazze'de tanınmış uluslararası kuruluşlar için aktif hale getirdi.  Böylece Musk, başta İsrail ve ABD olmak üzere Gazze'deki insanlık dramına göz yuman birçok ülkeye ders vermiş oldu.  Tabii bu kral hareketleriyle İsrail lobisini karşısına almış oldu. 

#4
Foto - Elon Musk’tan çok kral hareket! Helal olsun koçum! Müslüman ülke liderleri utanmışlar mıdır acaba?

İsrail İletişim Başkanı Shlomo Karhi, "İsrail bu kararla mücadele etmek için elindeki tüm imkanları kullanacaktır… Ofisim, Starlink'le tüm bağlarını kesecek" dedi.  Kesse ne olacak? Musk devlet gibi adam! Geliştirdiği teknolojilerle zaten dünyanın geleceğini çiziyor!  İsrail'e ses çıkarmayan bazı Müslüman ülke liderleri, Musk'ın bu hamlelerini görünce utanmışlar mıdır acaba?”

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