  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya
11
Elon Musk'ın Türkiye'ye yapacağı hamle ortaya çıktı! Sürpriz adım

2022-01-24 08:19:43
Elon Musk'ın Türkiye'ye yapacağı hamle ortaya çıktı! Sürpriz adım

SpaceX ve Tesla CEO'su Elon Musk'ın Türkiye ile atacağı ortak adımın ne olduğu merakla takip ediliyor.

#1
Foto - Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk 2017 yılında Türkiye'ye gelmiş, Anıtkabir'i ziyaret etmiş ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmüştü.

Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk 2017 yılında Türkiye'ye gelmiş, Anıtkabir'i ziyaret etmiş ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmüştü.

#2
Foto - lon Musk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bu ziyaretten sonra da hem telefon hem de video mesaj yoluyla görüşmeye devam etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan,

lon Musk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bu ziyaretten sonra da hem telefon hem de video mesaj yoluyla görüşmeye devam etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sevgili dostum" dediği Elon Musk'la yaptığı bir görüşmenin ardından, "Görüşmede, Türkiye'deki kamu ve özel sektör kurumları ile şirket arasında uzay teknolojileri başta olmak üzere farklı alanlarda işbirliğine ilişkin hususları ele aldık. Teknoloji alanında ülkemizdeki ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmeyi ve milletimize fayda sağlama amacıyla bu alanda atılan her adımı desteklemeyi sürdüreceğiz" açıklaması yaptı.

#3
Foto - Bu görüşmelerin ardından, 19 Aralık 2021'de Türkiye'nin 8. uydusu Türksat 5B, SpaceX firmasının ABD'nin Florida eyaletindeki üssünden Falcon 9 roketiyle fırlatıldı. Ancak, Elon Musk'un Türkiye'ye ilgisinin sadece SpaceX'le ilgili olmadığı ortaya çıktı.

Bu görüşmelerin ardından, 19 Aralık 2021'de Türkiye'nin 8. uydusu Türksat 5B, SpaceX firmasının ABD'nin Florida eyaletindeki üssünden Falcon 9 roketiyle fırlatıldı. Ancak, Elon Musk'un Türkiye'ye ilgisinin sadece SpaceX'le ilgili olmadığı ortaya çıktı.

#4
Foto - Elon Musk, Türkiye'de ana sermayesi 710 bin TL olan Tesla Motorları Satış ve Hizmetleri Limited Şirketi için geçen ay 50 milyon TL sermaye artırımına gitti. Bu ticari girişimin gerisinde ise Elon Musk'un Tesla otomobillerini Türkiye'de de satmak istemesi yatıyordu.

Elon Musk, Türkiye'de ana sermayesi 710 bin TL olan Tesla Motorları Satış ve Hizmetleri Limited Şirketi için geçen ay 50 milyon TL sermaye artırımına gitti. Bu ticari girişimin gerisinde ise Elon Musk'un Tesla otomobillerini Türkiye'de de satmak istemesi yatıyordu.

#5
Foto - Tesla'nın Türkiye CEO'su için iş görüşmelerini büyük bir gizlilik içinde bizzat Elon Musk online olarak yaptı.

Tesla'nın Türkiye CEO'su için iş görüşmelerini büyük bir gizlilik içinde bizzat Elon Musk online olarak yaptı.

#6
Foto - Hürriyet'in haberine göre, Tesla 2022 içinde yapılanmasını hızla tamamlayarak, ürettiği 4 modeli de Türkiye'ye getirecek. Kısa zamanda yapılacak lansman ile araçlar tanıtılacak ve fiyatları kamuoyu ile paylaşılacak. Ayrıca servis, bakım, yol yardımı gibi hizmet ağı ve ekipler oluşturularak müşterilere hizmet verilecek. Tesla'nın internet sitesinde artık Tesla Süperşarj istasyonları için il isimleri de bulunuyor. İllerin yanında istasyonların adresleri değil

Hürriyet'in haberine göre, Tesla 2022 içinde yapılanmasını hızla tamamlayarak, ürettiği 4 modeli de Türkiye'ye getirecek. Kısa zamanda yapılacak lansman ile araçlar tanıtılacak ve fiyatları kamuoyu ile paylaşılacak. Ayrıca servis, bakım, yol yardımı gibi hizmet ağı ve ekipler oluşturularak müşterilere hizmet verilecek. Tesla'nın internet sitesinde artık Tesla Süperşarj istasyonları için il isimleri de bulunuyor. İllerin yanında istasyonların adresleri değil "coming soon" (yakında) ifadesi yer alıyor. Sitede şimdilik süper şarj istasyonları için İstanbul başta olmak üzere, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Edirne, Hendek (Sakarya), İzmir ve Konya'nın isimleri verilmiş. Şarj istasyonları ana yollar ya da alışveriş merkezleri gibi herkesin kolayca ulaşabileceği noktalara kurulacak.

#7
Foto - Tesla başta İstanbul'da ve sonrasında bölgelerde ve diğer illerde kendi bünyesine bağlı satış ofisleri ve mağaza zincirleri oluşturacak. Şirket yönetim, servis, mağaza, servis- bakım gibi alanlarda kuracağı hizmet ağı ile binlerce kişiye iş imkanı sağlayacak. İş ilanları birkaç gün içinde Tesla'nın internet sitesinden yayınlanmaya başlayacak.

Tesla başta İstanbul'da ve sonrasında bölgelerde ve diğer illerde kendi bünyesine bağlı satış ofisleri ve mağaza zincirleri oluşturacak. Şirket yönetim, servis, mağaza, servis- bakım gibi alanlarda kuracağı hizmet ağı ile binlerce kişiye iş imkanı sağlayacak. İş ilanları birkaç gün içinde Tesla'nın internet sitesinden yayınlanmaya başlayacak.

#8
Foto - TESLA'nın Model X, Model Y, Model 3 ve 2022 yılında piyasaya sürdüğü Model S isimli dört farklı otomobil modeli bulunuyor. Bu modellerin en hızlısı ise Model S olarak dikkat çekiyor. Model S, en üst donanımında 1020 HP ile 0'dan 100 km/s'ye 1.99 saniyede çıkabiliyor. 580 km menzil sunan otomobil, 321 km/s'ye kadar son hıza ulaşabiliyor. Bu modelin en üst versiyonu ABD'de 123 bin 740 dolara satılıyor. Tesla'nın en uygun fiyatlı modeli ise Model 3. Bu model de ABD'de 44 bin 500 dolardan satışa sunuluyor.

TESLA'nın Model X, Model Y, Model 3 ve 2022 yılında piyasaya sürdüğü Model S isimli dört farklı otomobil modeli bulunuyor. Bu modellerin en hızlısı ise Model S olarak dikkat çekiyor. Model S, en üst donanımında 1020 HP ile 0'dan 100 km/s'ye 1.99 saniyede çıkabiliyor. 580 km menzil sunan otomobil, 321 km/s'ye kadar son hıza ulaşabiliyor. Bu modelin en üst versiyonu ABD'de 123 bin 740 dolara satılıyor. Tesla'nın en uygun fiyatlı modeli ise Model 3. Bu model de ABD'de 44 bin 500 dolardan satışa sunuluyor.

#9
Foto - Araştırmacı yazar Haluk Özdil, Elon Musk'ın Türkiye'de bor madenine ilişkin yatırım yapacağını öne sürmüştü.

Araştırmacı yazar Haluk Özdil, Elon Musk'ın Türkiye'de bor madenine ilişkin yatırım yapacağını öne sürmüştü.

#10
Foto - 'Dünyada ilk kez açıklıyorum' diyen Haluk Özdil

'Dünyada ilk kez açıklıyorum' diyen Haluk Özdil "Elon Musk, 'Türkiye'de ilk olacak anlaşma yapacağız' diyor ve bunu laf olsun diye söylemiyor. Belli ki Musk, Türkiye’nin bor madenine ilgi duyuyor. Bor madenine sevgi duysun. Türkiye bu işte kar ediyorsa kabul. Zaten Musk’ın araçları lityum pillerine muhtaç. Dünyada ilk kez bor madeninden lityum elde edildi. Bu da Kayseri’de yapıldı. Devletin bunun reklamını yapması lazım. Bu büyük bir olaydır. Lityum pilleri büyük ihtimalle Türkiye’de üretilecek ve büyük gelir elde etmemize imkan sağlayacak. Elon Musk’ın burada bir üretim tesisi üreteceğini düşünüyorum. Türkiye’de yürüdüğümüz her yerin altında bor madeni var. Dünyanın yüzde 90’ı burada. Bu zenginliğin içinde bu kadar zorluk çekmemiz gerçekten saçmalık. Elon Musk, birçok ABD’li ismi karşısına alıp Türk uydusunu uzaya gönderdi. Bunu karşılıklı ilişkiler için yaptı. Elon Musk, Haziran'a doğru Türkiye hamlesini yapabilir" ifadelerini kullanmıştı.

'Laiklik elden gidiyor' sözüyle ünlenen fenomen amca zamlarla ilgili konuştu yeniden viral oldu
Medya

'Laiklik elden gidiyor' sözüyle ünlenen fenomen amca zamlarla ilgili konuştu yeniden viral oldu

Sokak röportajındaki açıklamalarıyla fenomen haline gelen Süleyman Çakır, zamlara ilişkin yaptığı açıklamada yeniden sosyal medyanın gündemi..
Küçük enişte ortaklarına posta koydu
Gündem

Küçük enişte ortaklarına posta koydu

CHP, İyi Parti, Saadet Partisi ve HDP ile yapılan son seçimlerde Millet İttifakı çatısı altında yer alan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültek..
Faruk Bildirici kendi medyasına 'niye kırpmadınız?' diye sorarak gazetecilik ahlakını gösterdi!
Medya

Faruk Bildirici kendi medyasına 'niye kırpmadınız?' diye sorarak gazetecilik ahlakını gösterdi!

CHP'li eski RTÜK üyesi Faruk Bildirici, kendi medyasına, Halil Konakçı Hoca'nın Hilafet'in önemini anlattığı videosundaki sözlerine ilişkin,..
Fatih Erbakan’dan 'Sedef Kabaş' çıkışı!
Siyaset

Fatih Erbakan’dan 'Sedef Kabaş' çıkışı!

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ili..
Bakan Pakdemirli'den dikkat çeken açıklama: Ağzımızdaki maske çıkarsa fiyatlar...
Ekonomi

Bakan Pakdemirli'den dikkat çeken açıklama: Ağzımızdaki maske çıkarsa fiyatlar...

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli gıda fiyatlarında yaşanan artış konusunda açıklamalar yaptı. Fiyat artışının sebeplerini anlatan Baka..
NASA duyurdu: Varmak üzere
Teknoloji

NASA duyurdu: Varmak üzere

NASA'nın Uzay'daki yaşamı tespit etmek için fırlattığı 10 milyar dolarlık James Webb teleskopunun Güneş kalkanları tamamen açıldı. NASA'dan ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay