Elon Musk'ın Türkiye'ye yapacağı hamle ortaya çıktı! Sürpriz adım

Hürriyet'in haberine göre, Tesla 2022 içinde yapılanmasını hızla tamamlayarak, ürettiği 4 modeli de Türkiye'ye getirecek. Kısa zamanda yapılacak lansman ile araçlar tanıtılacak ve fiyatları kamuoyu ile paylaşılacak. Ayrıca servis, bakım, yol yardımı gibi hizmet ağı ve ekipler oluşturularak müşterilere hizmet verilecek. Tesla'nın internet sitesinde artık Tesla Süperşarj istasyonları için il isimleri de bulunuyor. İllerin yanında istasyonların adresleri değil "coming soon" (yakında) ifadesi yer alıyor. Sitede şimdilik süper şarj istasyonları için İstanbul başta olmak üzere, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Edirne, Hendek (Sakarya), İzmir ve Konya'nın isimleri verilmiş. Şarj istasyonları ana yollar ya da alışveriş merkezleri gibi herkesin kolayca ulaşabileceği noktalara kurulacak.