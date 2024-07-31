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Teknoloji-Bilişim
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Elon Musk'ın rakibi başardı! Synchron, düşünce ile Apple Vision Pro kullanmayı başardı

2024-07-31 02:02:15
Elon Musk'ın rakibi başardı! Synchron, düşünce ile Apple Vision Pro kullanmayı başardı

Nöroteknoloji girişimi Synchron tarafından geliştirilen beyin-bilgisayar arayüzü (BCI) implantı sayesinde hastalar düşünceleri ile Apple Vision Pro’yu kullanabiliyor.

#1
Foto - Elon Musk'ın rakibi başardı! Synchron, düşünce ile Apple Vision Pro kullanmayı başardı

Elon Musk’ın Neuralink şirketinin rakibi nöroteknoloji girişimi Synchron, adından söz ettirmeye devam ediyor.

#2
Foto - Elon Musk'ın rakibi başardı! Synchron, düşünce ile Apple Vision Pro kullanmayı başardı

Firma tarafından yapılan açıklamada şirketin geliştirdiği implant aracılığıyla Apple'ın Vision Pro başlığıyla bağlantı kurulduğu duyuruldu. Artık sınırlı fiziksel hareket kabiliyetine sahip hastaların sadece düşüncelerini kullanarak cihazı kontrol etmeleri mümkün.

#3
Foto - Elon Musk'ın rakibi başardı! Synchron, düşünce ile Apple Vision Pro kullanmayı başardı

Synchron, felçli hastaların akıllı telefonlar ve bilgisayarlar gibi teknolojileri zihinleriyle çalıştırmalarına yardımcı olmak için tasarlanmış bir beyin-bilgisayar arayüzü ya da BCI geliştiriyor.

#4
Foto - Elon Musk'ın rakibi başardı! Synchron, düşünce ile Apple Vision Pro kullanmayı başardı

Firma halihazırda toplamda 10 hastaya geliştirdiği cihazı implante etmiş durumda. Ancak ticari kullanım için halen FDA onayı alması gerekiyor.

#5
Foto - Elon Musk'ın rakibi başardı! Synchron, düşünce ile Apple Vision Pro kullanmayı başardı

Firma, yaptığı yeni açıklamada ise Apple bu yılın başlarında piyasaya sürdüğü ve kullanıcıların genellikle göz hareketleri, sesli komutlar ve el hareketleri ile kontrol ettiği Vision Pro'yu artık kendi implantını takan kişiler tarafından da sadece düşünce yoluyla kullanılabileceğini açıkladı.

#6
Foto - Elon Musk'ın rakibi başardı! Synchron, düşünce ile Apple Vision Pro kullanmayı başardı

Synchron, bu teknolojiyi konuşamayan ya da üst uzuvlarını hareket ettiremeyen hastalar için erişilebilir hale getireceklerini söylüyor. Bununla birlikte firma sadece Vision Pro ile sınırlı kalmayacak ve diğer başlıklar için de çalışmalar yapacak.

#7
Foto - Elon Musk'ın rakibi başardı! Synchron, düşünce ile Apple Vision Pro kullanmayı başardı

Synchron'un geliştirdiği BCI, Neuralink’in aksine doğrudan beyin ameliyatı yaparak değil, hastanın şah damarından yerleştiriliyor. Beynin motor korteksinin yüzeyinde bulunan kan damarına iletilen stent benzeri cihaz, göğüste deri altında bulunan bir antene bağlanıyor. Anten ham beyin verilerini topluyor ve harici cihazlara gönderiyor.

#8
Foto - Elon Musk'ın rakibi başardı! Synchron, düşünce ile Apple Vision Pro kullanmayı başardı

Synchron, Mark adlı 64 yaşındaki bir hastanın şirketin Vision Pro başlığıyla yaptığı çalışmalara öncülük ettiğini söyledi. Hastaların kaslarının kontrolünü yavaş yavaş kaybetmelerine neden olan dejeneratif ALS hastalığına sahip olan Mark, 2023 yılının ortalarında ameliyat oldu. Mark, Vision Pro'yu Nisan ayından bu yana aralıklı olarak test ettiğini ve mesaj göndermek, Solitaire oynamak ve TV izlemek için kullanabildiğini söyledi. Synchron, bir süre önce hastalar için yeni bir üretken sohbet özelliği oluşturmak amacıyla OpenAI’ın yapay zeka modellerini kullandığını açıklamıştı. Synchron, yeni AI sohbet özelliğinin metin, ses ve görüntülerden girdi alabileceğini ve hastaların mesajlaşırken kullanabileceği istemler üretebileceğini söylüyor. Mark, şirketin bu entegrasyonunu da deniyor.

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