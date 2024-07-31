Elon Musk'ın rakibi başardı! Synchron, düşünce ile Apple Vision Pro kullanmayı başardı

Synchron, Mark adlı 64 yaşındaki bir hastanın şirketin Vision Pro başlığıyla yaptığı çalışmalara öncülük ettiğini söyledi. Hastaların kaslarının kontrolünü yavaş yavaş kaybetmelerine neden olan dejeneratif ALS hastalığına sahip olan Mark, 2023 yılının ortalarında ameliyat oldu. Mark, Vision Pro'yu Nisan ayından bu yana aralıklı olarak test ettiğini ve mesaj göndermek, Solitaire oynamak ve TV izlemek için kullanabildiğini söyledi. Synchron, bir süre önce hastalar için yeni bir üretken sohbet özelliği oluşturmak amacıyla OpenAI’ın yapay zeka modellerini kullandığını açıklamıştı. Synchron, yeni AI sohbet özelliğinin metin, ses ve görüntülerden girdi alabileceğini ve hastaların mesajlaşırken kullanabileceği istemler üretebileceğini söylüyor. Mark, şirketin bu entegrasyonunu da deniyor.