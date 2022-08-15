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Teknoloji-Bilişim
15
Elon Musk’ın çılgın Mars hedefi belli oldu

2022-08-15 19:54:14
Elon Musk’ın çılgın Mars hedefi belli oldu

Tesla ve Spacex'in sahibi Elon Musk, Mars ile ilgili yeni hedeflerini açıkladı.

#1
Foto - Elon Musk’ın çılgın Mars hedefi belli oldu

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, hiç kuşkusuz son yılların en popüler isimlerinin başında geliyor.

#2
Foto - Elon Musk’ın çılgın Mars hedefi belli oldu

Tesla ve SpaceX gibi şirketlerin CEO’su olan iş insanı, bugüne kadar iddialı planlarıyla da adından sık sık söz ettirdi. Musk, bu sefer gözünü Mars’a dikti.

#3
Foto - Elon Musk’ın çılgın Mars hedefi belli oldu

Musk, 20 yıl içinde Mars’ta kendi kendine yeten bir şehir kurmak istiyor Tesla ile elektrikli otomobil dünyasının öncülerinden birisi olan Tesla, SpaceX projeleriyle de uzay alanında önemli işler başarıyor.

#4
Foto - Elon Musk’ın çılgın Mars hedefi belli oldu

Gözünü hep zor olana diken iş insanının uzay alanında yapmak istedikleri, bilim-kurgu filmlerinde konu olacak türden. Musk, Mars ile ilgili planlarını açıkladı.

#5
Foto - Elon Musk’ın çılgın Mars hedefi belli oldu

Silikon Vadisi’ndeki Tesla Sahipleri Kulübü’nün resmi Twitter hesabı, Elon Musk’ın girişimlerine gönderme yapan bir paylaşım yaptı.

#6
Foto - Elon Musk’ın çılgın Mars hedefi belli oldu

20 yılda gelinen noktaya değinen paylaşıma Musk’ın cevabı gecikmedi.

#7
Foto - Elon Musk’ın çılgın Mars hedefi belli oldu

İş insanı, 20 yıl sonra da Mars’ta kendi kendine yeten bir şehir kurmak istediğini belirtti.

#8
Foto - Elon Musk’ın çılgın Mars hedefi belli oldu

Elon Musk’ın çılgın projeleri sadece bulunla sınırlı değil.

#9
Foto - Elon Musk’ın çılgın Mars hedefi belli oldu

İş insanı, Tesla ile yapay zekaya sahip bir robot yapmayı planlıyor.

#10
Foto - Elon Musk’ın çılgın Mars hedefi belli oldu

Öyle ki iş insanına göre bu robotlar insan hayatının vazgeçilmezi olacak.

#11
Foto - Elon Musk’ın çılgın Mars hedefi belli oldu

Öte yandan Musk’ın uzay madenciliği, kolonileşme gibi birçok ilginç planı bulunuyor.

#12
Foto - Elon Musk’ın çılgın Mars hedefi belli oldu

Musk, geçtiğimiz dönemde de sosyal medya alanına giriş yapmayı denemiş, ancak istediğini alamamıştı.

#13
Foto - Elon Musk’ın çılgın Mars hedefi belli oldu

Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından Twitter’ı alma girişiminde bulunan Musk, anlaşmazlıklar sonucu satıştan vazgeçmişti.

#14
Foto - Elon Musk’ın çılgın Mars hedefi belli oldu

Bu durumun ardından iş insanı, Twitter ile dava sürecine girdi.

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