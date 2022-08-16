Elon Musk'dan yeni Twitter hamlesi

Musk’ın avukatları birçok Twitter çalışanından belge üretimi için baskı yaptı. Ancak yargıç McCormik yalnızca Beykpour’u kabul etti. Bu da Beykpour’un Musk’ın aradığı bot analizleri hakkında bilgi ve belgelere sahip olduğunu akıllara getiriyor.