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Spor
17
Elon Musk'dan yeni Twitter hamlesi

2022-08-16 19:17:50
Elon Musk'dan yeni Twitter hamlesi

Tesla ve Spacex'in sahibi Elon Musk, Twitter'dan, gizli olarak veriler hakkında bilgi talep ediyor.

#1
Foto - Elon Musk'dan yeni Twitter hamlesi

Her yaptığıyla gündemde olmayı başaran Elon Musk, yine gündemde olmayı başardı.

#2
Foto - Elon Musk'dan yeni Twitter hamlesi

Özellikle Elon Musk ve Twitter arasındaki bot ve spam hesap konusu, yasal mücadelede merkezi bir konu haline geldi.

#3
Foto - Elon Musk'dan yeni Twitter hamlesi

İddialara göre Elon Musk, kendisine açtığı davada Twitter’dan talep ettiği ekstra bilgilerin bir kısmını alacak. Bunun yanı sıra Musk, daha fazlası için uğraşıyor.

#4
Foto - Elon Musk'dan yeni Twitter hamlesi

Elon Musk’ın avukatları gizli bir talepte bulundu Pazartesi günü yargıç Kathlee St. Jude McCormick, Twitter’a Musk’ın avukatlarını zorlamaya yönelik bir harekete uymasını emretti.

#5
Foto - Elon Musk'dan yeni Twitter hamlesi

Bunun yanı sıra şirketin spam ve bot hesaplarını analiz etme süreciyle ilgili bilgi sahibi olduklarını söyledikleri 22 Twitter çalışanından da belgeler istediler.

#6
Foto - Elon Musk'dan yeni Twitter hamlesi

Musk’ın ek bilgiler için zorlama talebi, geçtiğimiz hafta gizli bir şekilde sunuldu.

#7
Foto - Elon Musk'dan yeni Twitter hamlesi

Bu da mahkeme dosyasında yer almadığını gösteriyor.

#8
Foto - Elon Musk'dan yeni Twitter hamlesi

Ayrıca Twitter’ı kullanıcı sayıları etrafında dolanan bir ‘düzen‘ ile suçlayan karşı iddialar da yer almıyordu.

#9
Foto - Elon Musk'dan yeni Twitter hamlesi

Bu arada davayı yakından takip eden bir kişi, Musk’ın avukatlarının da bu hafta başka bir gizli talepte bulunduğunu söyledi.

#10
Foto - Elon Musk'dan yeni Twitter hamlesi

Musk şimdi Twitter’ı kullanıcı verileri, toplama ve analiz yöntemleri hakkında daha fazla bilgi vermeye zorlamak istiyor.

#11
Foto - Elon Musk'dan yeni Twitter hamlesi

Ek olarak Musk’ın aylardır Twitter’ın istediği tüm veri bilgilerini vermeyi reddettiğini de belirtiyor.

#12
Foto - Elon Musk'dan yeni Twitter hamlesi

Yargıcın ise yeni önergeye bu hafta içinde karar vermesi bekleniyor.

#13
Foto - Elon Musk'dan yeni Twitter hamlesi

Ayrıca yargıcın bir kararına göre Twitter’ın artık platformun eski tüketici genel müdürü Kayvon Beykpour‘dan belge toplaması gerekiyor. Beykpour, 2018 yılında Twitter’a katıldı.

#14
Foto - Elon Musk'dan yeni Twitter hamlesi

Musk’ın avukatları birçok Twitter çalışanından belge üretimi için baskı yaptı. Ancak yargıç McCormik yalnızca Beykpour’u kabul etti. Bu da Beykpour’un Musk’ın aradığı bot analizleri hakkında bilgi ve belgelere sahip olduğunu akıllara getiriyor.

#15
Foto - Elon Musk'dan yeni Twitter hamlesi

Davaya aşina olan kişi, Musk’ın avukatlarının yöneticilerden alt düzey çalışanlara kadar bilgi istediğini belirtti. Musk, son zamanlarda agresif duruşuyla dikkat çekiyor.

#16
Foto - Elon Musk'dan yeni Twitter hamlesi

Özellikle iki haftadır dava hakkında Tweet atmadı. Geçtiğimiz hafta ise 7 milyar dolarlık Tesla hissesi sattı. Sonunda Twitter’ı satın alması gerekirse hazırlık olmak zorunda olduğunu da belirtti.

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