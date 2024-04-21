Elon Musk, TikTok'a sahip çıktı

ABD Meclisinde görüşülen tasarı, onaylandığı takdirde ByteDance’e büyük bir sorumluluk yükleyecek. Uygulamayı ABD’de tutmak için bu bölgedeki haklarını farklı bir şirkete devretmek zorunda kalacak. ByteDance bu karara uymazsa ABD için ulusal güvenlik tehdidi olarak da tanımlanacak. Bu da şirkete daha fazla yaptırımın yolda olabileceğini gösteriyor.