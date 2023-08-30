Elon Musk, Tesla için 300 milyon dolara ekran kartı çiftliği kurdu!

Otonom sürüş dünyasının lider şirketlerinden olan Tesla, gerçek zamanlı otonom eğitimleri için yeni bir sistem kurmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz aylarda 30 bin dolar değerindeki 10 bin adet Nvidia H100 satın alan şirket, FSD 12 ile birlikte bu ekran kartlarını otonomiye entegre etmek istiyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Tesla mühendisi Tim Zaman, “dünyadaki en büyük veri setine sahip olacaklarını” ifade etti. Paylaştığı tweet’te, “Gerçek zamanlı video eğitimi sayesinde, dünyadaki en büyük eğitim veri kümelerine, 200PB’ın üzerinde önbellek kapasitesine sahip olabiliriz. LLM’den çok daha büyük seviyelerde” dedi. Tesla mühendisinin belirttiği LLM; , Large Language Model kelimesinin kısaltmasını gösteriyor. Genellikle büyük metin verileri kullanılarak eğitilen yapay zeka modellerini ifade eder. Bu modeller, doğal dil işleme ve makine öğreniminde kullanılır.