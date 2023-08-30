2023-08-30 12:13:17 Elon Musk, Tesla için 300 milyon dolara ekran kartı çiftliği kurdu!
Tesla, otonom sürüş için FSD 12 güncellemesini devreye alıyor. Bu güncellemeyle birlikte 300 milyon dolarlık sistem de başlatılacak. Tesla, otonom sürüş yeteneklerini geliştirmek için Full Self-Driving (FSD) sistemini güncellemeye hazırlanıyor. FSD’nin on ikinci sürümüyle birlikte çok daha gelişmiş bir öğrenim ağı devreye alınacak. Hatta Tesla’nın 10 bin Nvidia ekran kartıyla 300 milyon dolarlık sistemi başlatacağı belirtildi.