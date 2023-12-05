2023-12-05 00:41:50 Elon Musk sorulan soru karşısında donup kaldı
ABD'li milyarder iş insanı Elon Musk, kendisine yöneltilen bir soru karşısında donup kaldı.
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ABD'li milyarder iş insanı Elon Musk, kendisine yöneltilen bir soru karşısında donup kaldı.
Teknoloji dünyasının en önemli isimleri arasında yer alan Elon Musk, Mars’ı kolonileştirme planlarıyla birlikte sık sık gündeme taşınıyor. Musk, bu hususta yaptığı açıklamalarda genellikle rahat ve özgüvenli bir tavır sergiliyor olsa da yakın zamanda sorulan bir soruya verecek cevap bulamadı. İşte detaylar
Elon Musk, hangi soruyla şaşkına döndü?
Bilindiği üzere Musk, uzun zamandır insanlığın Mars’a rahatlıkla seyahat edebilmesini ve gezegenin kolonileşmesine ortam hazırlanabilmesini hedefliyor.
SpaceX ve diğer girişimleriyle birlikte bu hedefine ilişkin çalışmalarını sürdüren dev isim, eline geçen her bir fırsatı geniş vizyonunu ve iddialı yaklaşımını sergilemek adına değerlendiriyor.
Elon Musk’ın bu iddialı yaklaşımı çoğu zaman başarıyla basına yansıtılabiliyor olsa da fark edilen bazı nüansların varlığı dikkat çekiyor.
Musk’ın ‘kusursuz’ Mars hedefleri, ne yazık ki bazı temel sorun ve tehlikeleri gözardı ediyor.
Google DeepMind’ın kurucu ortağı Demis Hassabis’in yapay zeka teknolojisinin kontrolsüz gelişmesinin bu planları nasıl etkileyebileceği ile ilgili yönelttiği soruya Musk tarafından verilebilecek bir yanıtın olmaması, olası sorunların öngörülmediğini gösteriyor.
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