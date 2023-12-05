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Teknoloji-Bilişim
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Elon Musk sorulan soru karşısında donup kaldı

2023-12-05 00:41:50
Elon Musk sorulan soru karşısında donup kaldı

ABD'li milyarder iş insanı Elon Musk, kendisine yöneltilen bir soru karşısında donup kaldı.

#1
Foto - Elon Musk sorulan soru karşısında donup kaldı

Teknoloji dünyasının en önemli isimleri arasında yer alan Elon Musk, Mars’ı kolonileştirme planlarıyla birlikte sık sık gündeme taşınıyor. Musk, bu hususta yaptığı açıklamalarda genellikle rahat ve özgüvenli bir tavır sergiliyor olsa da yakın zamanda sorulan bir soruya verecek cevap bulamadı. İşte detaylar

#2
Foto - Elon Musk sorulan soru karşısında donup kaldı

Elon Musk, hangi soruyla şaşkına döndü?

#3
Foto - Elon Musk sorulan soru karşısında donup kaldı

Bilindiği üzere Musk, uzun zamandır insanlığın Mars’a rahatlıkla seyahat edebilmesini ve gezegenin kolonileşmesine ortam hazırlanabilmesini hedefliyor.

#4
Foto - Elon Musk sorulan soru karşısında donup kaldı

SpaceX ve diğer girişimleriyle birlikte bu hedefine ilişkin çalışmalarını sürdüren dev isim, eline geçen her bir fırsatı geniş vizyonunu ve iddialı yaklaşımını sergilemek adına değerlendiriyor.

#5
Foto - Elon Musk sorulan soru karşısında donup kaldı

Elon Musk’ın bu iddialı yaklaşımı çoğu zaman başarıyla basına yansıtılabiliyor olsa da fark edilen bazı nüansların varlığı dikkat çekiyor.

#6
Foto - Elon Musk sorulan soru karşısında donup kaldı

Musk’ın ‘kusursuz’ Mars hedefleri, ne yazık ki bazı temel sorun ve tehlikeleri gözardı ediyor.

#7
Foto - Elon Musk sorulan soru karşısında donup kaldı

Google DeepMind’ın kurucu ortağı Demis Hassabis’in yapay zeka teknolojisinin kontrolsüz gelişmesinin bu planları nasıl etkileyebileceği ile ilgili yönelttiği soruya Musk tarafından verilebilecek bir yanıtın olmaması, olası sorunların öngörülmediğini gösteriyor.

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