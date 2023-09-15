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Teknoloji-Bilişim
9
Elon Musk hedeflerine ulaşamadı

2023-09-15 03:04:34
Elon Musk hedeflerine ulaşamadı

Milyarder iş insanı Elon Musk'ın şirketi SpaceX tarafından kullanıma sokulan uydu internet hizmeti Starlink'in gelir raporu ortaya çıktı.

#1
Foto - Elon Musk hedeflerine ulaşamadı

Ünlü iş insanı Elon Musk tarafından 2002 yılında kurulan SpaceX’in uydu internet hizmeti olan Starlink, rakip firmaları geride bırakarak önemli seviyede bir gelir elde etti.

#2
Foto - Elon Musk hedeflerine ulaşamadı

Son yıllarda ülkemizde de merakla beklenen bu hizmetin Elon Musk’a ne kadar kazandırdığı belli oldu.

#3
Foto - Elon Musk hedeflerine ulaşamadı

Starlink, beklentiyi karşılayamadı Kısa süre önce paylaşılan bir rapor, Starlink’in SpaceX’e ne kadar gelir sağladığını gözler önüne serdi.

#4
Foto - Elon Musk hedeflerine ulaşamadı

Fakat dikkat çeken bu rapor, aktarılan bilgilere göre ne yazık ki şirketin CEO’su Elon Musk’ın beklentisini karşılayamadı.

#5
Foto - Elon Musk hedeflerine ulaşamadı

Raporda yer alan bilgilere göre Starlink, 2022 yılında 1.4 milyar dolar gelir elde etti. Bu rakam, 2021 yılında 222 milyon dolardı. Yani yüzde 530 oranında bir yükseliş mevcut. Fakat daha fazla gelir elde edilmesi bekleniyordu.

#6
Foto - Elon Musk hedeflerine ulaşamadı

SpaceX, 2015 yılında Starlink için çalışmalara başlamışken yatırımcılardan para toplayabilmek için 12 milyar dolar gelir elde edileceğini öngörüyordu. Fakat 2022 yılı itibariyle toplamda 7 milyar dolar kâr sağlandı. Yani beklentiler karşılanamadı.

#7
Foto - Elon Musk hedeflerine ulaşamadı

Starlink, 2027 yılına kadar 12 bin uydudan oluşan bir ağ kuracak. Şu anki uydular ile 40 ülkede hizmet veriliyor.

#8
Foto - Elon Musk hedeflerine ulaşamadı

Elon Musk’ın şirketinin daha fazla gelir sağlayabilmek için ilerleyen yıllarda önemli adımlar atması bekleniyor.

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