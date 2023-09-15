Elon Musk hedeflerine ulaşamadı

Raporda yer alan bilgilere göre Starlink, 2022 yılında 1.4 milyar dolar gelir elde etti. Bu rakam, 2021 yılında 222 milyon dolardı. Yani yüzde 530 oranında bir yükseliş mevcut. Fakat daha fazla gelir elde edilmesi bekleniyordu.