2023-06-22 11:23:22 Elinde tuttuğu insan kemiği! Onlarcası bulundu
Sürekli cinayet ve toplu mezar haberleriyle gündem olan Meksika'dan yine tüyler ürperten görüntüler geldi.
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Sürekli cinayet ve toplu mezar haberleriyle gündem olan Meksika'dan yine tüyler ürperten görüntüler geldi.
Meksika’nın Tula kentinde gerçekleştirilen arkeolojik kazılarda Toltek kültürüne ait 10’un üzerinde insan iskeleti ve 100’ün üzerinde arkeolojik kalıntı ortaya çıkarıldı.
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İşte görüntüler...
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İşte görüntüler...
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İşte görüntüler...
İşte görüntüler...
İşte görüntüler...
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