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Dünya
15
Elinde tuttuğu insan kemiği! Onlarcası bulundu

2023-06-22 11:23:22
Elinde tuttuğu insan kemiği! Onlarcası bulundu

Sürekli cinayet ve toplu mezar haberleriyle gündem olan Meksika'dan yine tüyler ürperten görüntüler geldi.

#1
Foto - Elinde tuttuğu insan kemiği! Onlarcası bulundu

Meksika’nın Tula kentinde gerçekleştirilen arkeolojik kazılarda Toltek kültürüne ait 10’un üzerinde insan iskeleti ve 100’ün üzerinde arkeolojik kalıntı ortaya çıkarıldı.

#2
Foto - Elinde tuttuğu insan kemiği! Onlarcası bulundu

İşte görüntüler...

#3
Foto - Elinde tuttuğu insan kemiği! Onlarcası bulundu

İşte görüntüler...

#4
Foto - Elinde tuttuğu insan kemiği! Onlarcası bulundu

İşte görüntüler...

#5
Foto - Elinde tuttuğu insan kemiği! Onlarcası bulundu

İşte görüntüler...

#6
Foto - Elinde tuttuğu insan kemiği! Onlarcası bulundu

İşte görüntüler...

#7
Foto - Elinde tuttuğu insan kemiği! Onlarcası bulundu

İşte görüntüler...

#8
Foto - Elinde tuttuğu insan kemiği! Onlarcası bulundu

İşte görüntüler...

#9
Foto - Elinde tuttuğu insan kemiği! Onlarcası bulundu

İşte görüntüler...

#10
Foto - Elinde tuttuğu insan kemiği! Onlarcası bulundu

İşte görüntüler...

#11
Foto - Elinde tuttuğu insan kemiği! Onlarcası bulundu

İşte görüntüler...

#12
Foto - Elinde tuttuğu insan kemiği! Onlarcası bulundu

İşte görüntüler...

#13
Foto - Elinde tuttuğu insan kemiği! Onlarcası bulundu

İşte görüntüler...

#14
Foto - Elinde tuttuğu insan kemiği! Onlarcası bulundu

İşte görüntüler...

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