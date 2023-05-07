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Yaşam
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Elinde bıçakla balkona çıktı! Antalya'da korku dolu anlar

2023-05-07 16:55:09
Elinde bıçakla balkona çıktı! Antalya'da korku dolu anlar

Elinde bıçakla balkon demirlerine çıkan kadın, korku dolu anlar yaşattı.

#1
Foto - Elinde bıçakla balkona çıktı! Antalya'da korku dolu anlar

Antalya’da oturduğu 5’inci kattaki dairenin balkon demirlerine elinde bıçakla çıkan kadın, korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Elinde bıçakla ekiplere direnen kadın, 2 saat sonra yakın arkadaşları tarafından ikna edildi.

#2
Foto - Elinde bıçakla balkona çıktı! Antalya'da korku dolu anlar

Olay, Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi 485 sokak üzerinde bulunan 8 katlı binanın 5’inci katında meydana geldi.

#3
Foto - Elinde bıçakla balkona çıktı! Antalya'da korku dolu anlar

Alınan bilgiye göre, elinde bıçakla balkon demirlerinde Fatma E.(33)'yi görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kadının atlama ihtimaline karşı branda açtı.

#4
Foto - Elinde bıçakla balkona çıktı! Antalya'da korku dolu anlar

Gerek yakınları gerekse polislerin ikna çabaları karşısında direnen ve tepki vermeyen kadın 2 kez indiği balkon demirlerine 3’üncü kez çıktı. Bir sure sonra şahsın yakın arkadaşları da bölgeye geldi.

#5
Foto - Elinde bıçakla balkona çıktı! Antalya'da korku dolu anlar

Kadın, yaklaşık 2 saat sonra arkadaşları tarafından ikna edilerek apartman içerisine alındı. Meraklı vatandaşların o anları cep telefonu ile kaydetmeye çalıştığı görüldü.

#6
Foto - Elinde bıçakla balkona çıktı! Antalya'da korku dolu anlar

Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

#7
Foto - Elinde bıçakla balkona çıktı! Antalya'da korku dolu anlar

#8
Foto - Elinde bıçakla balkona çıktı! Antalya'da korku dolu anlar

#9
Foto - Elinde bıçakla balkona çıktı! Antalya'da korku dolu anlar

#10
Foto - Elinde bıçakla balkona çıktı! Antalya'da korku dolu anlar

#11
Foto - Elinde bıçakla balkona çıktı! Antalya'da korku dolu anlar

#12
Foto - Elinde bıçakla balkona çıktı! Antalya'da korku dolu anlar

#13
Foto - Elinde bıçakla balkona çıktı! Antalya'da korku dolu anlar

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