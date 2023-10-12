Elektronik harpte elimiz milli teknolojilerle güçleniyor

Türk Silahlı Kuvvetlerinin farklı angajman koşullarında elektronik harp faaliyetlerini başarılı şekilde icra edebilmesi amacıyla, radyo frekansı tehdit ile radyo frekansı elektronik harp sistemlerinin kapalı döngü içerisinde yer alacağı Elektronik Harp Test ve Değerlendirme Laboratuvarı kurulum çalışmaları devam ediyor. Proje kapsamında, programlanabilir radar simülatörü ve teknik üreteci laboratuvarda kullanılacak. Milli Müşterek Elektronik Harp Bilgi Bankası kapsamında, her türlü dost/düşman radyo frekansı, elektro optik ve muhabere sistemlerine ilişkin detaylı teknik/parametrik bilgilerin bütünleşik ve milli bir formatta saklanması, işlenmesi ve paylaşılması sağlanıyor. Ayrıca envanterde bulunan platform ve silah sistemleri için müstakil kütüphaneler geliştiriliyor ve anılan radyo frekansı, elektro optik ve muhabere sistemlerinin platform ve silah sistemleri ile ilişkileri tanımlanabiliyor. Bilgi bankalarında bulunan ve konum bilgisine haiz tüm varlıklar, coğrafi bilgi sistemleri marifetiyle haritalar üzerinde görüntülenebiliyor. TSK ve diğer ihtiyaç makamlarının radar güdümlü tehditlerden korunmasına yönelik olarak, çaf ihtiyacının tamamen milli olarak karşılanması amacıyla geniş frekans bantlı etkili bir milli çaf mühimmatı geliştiriliyor.