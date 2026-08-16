Mısır, Mekke İttifakı’nı neden reddetti? Ankara-Kahire hattındaki gizli pazarlığın perde arkası deşifre oldu: Dikkat çeken “Hakan Fidan” detayı

Basın toplantısında ittifaka katılıp-katılmayacağına dair soruya Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati top çeviren ama taca da atmayan yanıtlar verdi. Anayasa, kanunlar, incelemeler gibi teknik detaylardan bahsetti. Hissettik ki Kahire “şu anda” ya da “bu şartlarda” ittifaka girmek istemiyor. Ama “girmeyeceğiz” de demiyor… Sayın Fidan şöyle bir not da düştü; “bölgede başka ittifaklar bizlere karşı oluyor mu? Oluyor. Biz Mekke İttifakı’nı imzalamadan önce biliyorsunuz İsrail, Kıbrıs Rum kesimi ve Yunanistan bir araya gelip, Akdeniz’de güvenlik ittifakı kurdular. Kimse altını çizip gündeme getirmedi. Ama hepimiz biliyoruz bu ittifakın hedefinin ne olduğunu. Akdeniz’in kuzeyinde Türkiye, güneyinde Mısır var. Ortasına çizgi çeken bir ittifak var. Bu ittifakın amacı belli, nereye gittiği de belli”… Sonunda da, “Mısır bizim doğal ortağımız, inşallah yakında resmi ortağımız da olur” diyerek temennisini de davetini de yineledi…