Elektrikli araçta lider! Yeni model ilk çeyrekte Türkiye’de! O araç Yılın Otomobili finalisti!

Elektrikli araçlarda dünya lideri olan BYD, farklı segmentlerde farklı kullanıcıların ihtiyaçlarına göre tasarlanan geniş ürün yelpazesini de Türk kullanıcısıyla buluşturacak. BYD HAN ve BYD SEAL modelleri 2024’ün ilk çeyreğinde sunulacak. Bununla birlikte BYD SEAL U, BYD TANG ve BYD DOLPHIN gibi markanın diğer modellerinin de gelecek yıl sunulması planlanıyor. Önümüzdeki yıldan itibaren BYD’nin SUV modelleri BYD SEAL U ve BYD TANG; markanın sedan modelleri BYD HAN ve BYD SEAL ile birlikte markanın hatchback modeli BYD DOLPHIN’in de Türkiye pazarında sunulması planlanıyor. BYD HAN, E segmentinde konumlanıyor. BYD HAN, sportif ve aerodinamik tasarımı ultra lüks kabiniyle birleştiriyor. Geniş yaşam alanı, akıllı süspansiyonları ve dört çeker sürüşüyle yüksek performans ve yüksek konfor sunan BYD HAN, 380 kW güç ve 700 Nm tork üreten elektrik motorlarına sahip. 0-100 km/s hızlanmasını sadece 3.9 saniyede tamamlayan BYD HAN, WLTP ölçümlerine göre karma kullanımda 521 kilometre, şehir içi kullanımda ise 662km menzil sunuyor.