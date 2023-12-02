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Otomotiv
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Elektrikli araçta lider! Yeni model ilk çeyrekte Türkiye’de! O araç Yılın Otomobili finalisti!

2023-12-02 13:43:49
Elektrikli araçta lider! Yeni model ilk çeyrekte Türkiye’de! O araç Yılın Otomobili finalisti!

Dünyanın lider elektrikli araç ve batarya üreticisi BYD Otomotiv sektörünün en prestijli ödülleri arasında yer alan Yılın Otomobili (The Car of The Year/COTY) Ödülleri’nde 2024 yılının 7 finalistinden biri olan BYD SEAL modelini, 2024’ün ilk çeyreğinde Türkiye’de satışa sunacak.

#1
Foto - Elektrikli araçta lider! Yeni model ilk çeyrekte Türkiye’de! O araç Yılın Otomobili finalisti!

Yarışmada 7 finalistten biri olarak seçilen iF Design Award ödüllü BYD SEAL, yeni test sürüşlerine tabi tutulacak ve ardından gerçekleşecek son oylamalar ile 2024 Yılın Otomobili, 26 Şubat’ta Cenevre Otomobil Fuarı’ndaki seremoniyle açıklanacak. BYD Türkiye, Kasım ayında BYD ATTO 3’ü Türkiye pazarına sunduktan sonra kısa zamanda büyük ilgi gördü ve önümüzdeki yıl birçok yeni modelini satışa sunmaya devam edecek. BYD’nin yenilikçi elektrikli modeli BYD SEAL, ilk bakışta sportif ve dinamik tasarımıyla ilgi çekmeyi başarıyor. BYD’nin yeni “Okyanus Estetiği” tasarım dilini kullanan yeni model, akıcı ve atletik tasarımı yüksek seviyede konfor ve pratiklikle bir araya getiriyor. BYD’nin elektrikli araçlar için özel olarak tasarlanmış yeni BYD e-Platform 3.0 üzerine geliştirilen model, sunduğu yüksek verimli sürüş deneyimiyle öne çıkıyor.

#2
Foto - Elektrikli araçta lider! Yeni model ilk çeyrekte Türkiye’de! O araç Yılın Otomobili finalisti!

BYD SEAL, yüksek performansıyla da iddialı bir elektrikli otomobil olarak Yılın Otomobili jüri üyelerinin dikkatini çekmeyi başardı. 82.5 kWh BYD Blade Batarya ile donatılan BYD SEAL, 230 kW (313 HP) arkadan itişli ve 390 kW (530 HP) dört çeker sistemli versiyonlarıyla tercih edilebilecek. BYD SEAL versiyona göre 570 km’ye kadar menzil sunarken yüksek performanslı 530 HP’lik Excellence-AWD versiyonundaki sadece 3.8 saniyelik 0-100 km/s performansı da dikkat çekiyor. BYD SEAL, 150 kW DC şarj ile yüzde 30’dan yüzde 80’e kadar sadece 26 dakikada şarj olabiliyor.

#3
Foto - Elektrikli araçta lider! Yeni model ilk çeyrekte Türkiye’de! O araç Yılın Otomobili finalisti!

Elektrikli araçlarda dünya lideri olan BYD, farklı segmentlerde farklı kullanıcıların ihtiyaçlarına göre tasarlanan geniş ürün yelpazesini de Türk kullanıcısıyla buluşturacak. BYD HAN ve BYD SEAL modelleri 2024’ün ilk çeyreğinde sunulacak. Bununla birlikte BYD SEAL U, BYD TANG ve BYD DOLPHIN gibi markanın diğer modellerinin de gelecek yıl sunulması planlanıyor. Önümüzdeki yıldan itibaren BYD’nin SUV modelleri BYD SEAL U ve BYD TANG; markanın sedan modelleri BYD HAN ve BYD SEAL ile birlikte markanın hatchback modeli BYD DOLPHIN’in de Türkiye pazarında sunulması planlanıyor. BYD HAN, E segmentinde konumlanıyor. BYD HAN, sportif ve aerodinamik tasarımı ultra lüks kabiniyle birleştiriyor. Geniş yaşam alanı, akıllı süspansiyonları ve dört çeker sürüşüyle yüksek performans ve yüksek konfor sunan BYD HAN, 380 kW güç ve 700 Nm tork üreten elektrik motorlarına sahip. 0-100 km/s hızlanmasını sadece 3.9 saniyede tamamlayan BYD HAN, WLTP ölçümlerine göre karma kullanımda 521 kilometre, şehir içi kullanımda ise 662km menzil sunuyor.

#4
Foto - Elektrikli araçta lider! Yeni model ilk çeyrekte Türkiye’de! O araç Yılın Otomobili finalisti!

C segmenti hatchback modeli BYD DOLPHIN ise, 70-150 kW gücünde elektrik motoru seçeneklerine ve 44.9 ile 60.4 kWh batarya seçeneklerine sahip. Yaklaşık 427 km menzil sunan BYD DOLPHIN, 0-100 km/s hızlanmasını 7 saniyede tamamlayabiliyor. 88 kW şarj ile yüzde 30’dan yüzde 80’e 29 dakikada şarj edilebiliyor.

#5
Foto - Elektrikli araçta lider! Yeni model ilk çeyrekte Türkiye’de! O araç Yılın Otomobili finalisti!

BYD’nin D segmenti temsilcileri BYD SEAL sedan ve BYD SEAL U SUV da önümüzdeki dönemde Türkiye pazarına sunulacak önemli modeller olacak. Yüksek teknolojiyi, güvenlik, konfor ve fonksiyonellikle kombine eden BYD SEAL U ve BYD SEAL, etkileyici görünümleriyle de dikkat çekiyor. Sportif tasarıma sahip BYD SEAL, 82.5 kWh BYD Blade Batarya ile sunulacak. BYD SEAL ayrıca 230 kW arkadan itişli (313 HP) ve 390 kW (530 HP) dört çeker sürüşlü versiyonlarla tercih edilebilecek.

#6
Foto - Elektrikli araçta lider! Yeni model ilk çeyrekte Türkiye’de! O araç Yılın Otomobili finalisti!

BYD SEAL versiyona göre 570 km’ye kadar menzil sunacak. BYD SEAL U, 420 km menzil sunan 71.8 kWh ve 500 km menzil sunan 87 kWh BYD Blade Batarya seçeneklerine sahip olacak. BYD SEAL U modelinde 160 kW gücünde bir elektrik motoru yer alıyor. BYD SEAL U, beş kişi için konforlu ve geniş bir iç hacim ile geniş bagaj alanı sunan SUV olarak öne çıkıyor. BYD DOLPHIN ve BYD SEAL gibi okyanus tasarım temasından ilham alan model, 2024’in ilk yarısında Avrupa’da satışa sunulacak. BYD, aynı zamanda 7 koltuklu BYD TANG modelini de önümüzdeki dönemde Türk kullanıcılarıyla buluşturmayı hedefliyor. Geniş ailelerin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde yaşam alanları sunan BYD TANG, konfor ve lüks odaklı kabiniyle dikkat çekiyor. WLTP ölçümlerine göre ortalama 400 kilometre menzil sunan BYD TANG, 380 kW gücüyle 0-100 km/s hızlanmasını 4.6 saniyede tamamlıyor. 110 kW DC şarj ile 30 dakikada yüzde 30 kapasiteden yüzde 80 kapasiteye kadar şarj edilebiliyor.

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