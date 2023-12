Elektrikli araçta lider! Yeni model ilk çeyrekte Türkiye’de! O araç Yılın Otomobili finalisti!

Dünyanın lider elektrikli araç ve batarya üreticisi BYD Otomotiv sektörünün en prestijli ödülleri arasında yer alan Yılın Otomobili (The Car of The Year/COTY) Ödülleri’nde 2024 yılının 7 finalistinden biri olan BYD SEAL modelini, 2024’ün ilk çeyreğinde Türkiye’de satışa sunacak.