Elektrikli araçlar için 5 temel bakım tüyosu!

Batarya Şarjı: Elektrikli araçların bataryaları, aracın kalbidir ve uzun ömürlü olmaları için doğru şarj yöntemleri önemlidir. Bataryayı sürekli olarak tam kapasiteye kadar şarj etmek yerine, ile ? arasında tutmaya özen göstermek uzun vadede faydalıdır. Aşırı şarjdan kaçınarak bataryanın ömrünü korumak mümkündür. Bu nedenle aracı uzun süre prizde bırakmaktan kaçınmak önemlidir. Düzenli olarak aracınızı şarj etmek ve şarj seviyesinin çok düşmemesine özen göstermek de batarya sağlığı için gereklidir. Bu basit yöntemlerle bataryanın performansını ve dayanıklılığını artırabilir ve elektrikli aracınızdan uzun süre sorunsuz bir şekilde faydalanabilirsiniz.