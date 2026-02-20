Elektrikli araç sahiplerini havalara uçuracak gelişme! EPDK ses getirecek adımı attı

Bayram, kredi kartıyla ödeme zorunluluğuna da işaret ederek, bunun operatörler ve kullanıcılar için ek maliyet yaratabileceğini ancak devlet açısından daha izlenebilir ve güvenli çözüm sunduğunu belirtti. Operatör uygulamalarında yaşanan teknik aksaklıkların, kullanıcıların şarj işlemini başlatma ve ödeme süreçlerinde sorunlara yol açabildiğine dikkati çeken Bayram, sözlerini şöyle tamamladı: "Elektrikli otomobilin şarj ünitesine bağlandığında otomatik olarak tanımlanması ve ödemenin araç kimliği üzerinden tahsil edilmesi sağlanmalıdır. Türkiye, araç üreticileri ve şarj operatörleri arasında bu sistemin sağlıklı işlemesini sağlayacak evrensel bir işbirliği platformu oluşturabilir. Böyle bir adım atılması halinde, küresel ölçekte en yenilikçi pazar yapılarından ve en kullanıcı dostu sistemlerden birine sahip olarak önemli bir fark yaratılabilir. Yapılması gereken budur."