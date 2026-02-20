Elektrikli araç sahiplerini havalara uçuracak gelişme! EPDK ses getirecek adımı attı

Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Derneği (TEHAD) Başkanı Berkan Bayram, elektrikli araç kullanımındaki artışa paralel olarak şarj altyapısının daha güçlü, erişilebilir ve kullanıcı dostu hale getirilmesinin kritik önem taşıdığını belirterek, yoğun ve düşük talep görülen saat dilimlerinde farklı fiyat uygulanmasını öngören esnek fiyatlama modelinin bu süreçte belirleyici rol oynayacağını söyledi. Bayram, esnek fiyatlamanın Türkiye için orta ve uzun vadede şebeke gerekliliği olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Mevcut altyapı bugünkü araç parkına cevap verebiliyor ancak yakın dönemde pik saatlerde talep artışı şebekeyi zorlayabilir. Elektrikli otomobil kullanıcısını yoğun saatlerden uzaklaştırıp gece tarifelerine yönlendirirsek aylık şarj maliyetlerinde yüzde 60'a varan düşüş görülebilir." dedi. Maliyet avantajının kullanıcı tercihine bağlı olduğunun altını çizen Bayram, "Gece saatlerinde düşük fiyatlı şarj imkanı sağlanır ve bu uygulama, Türkiye genelinde doğru lokasyonlarda ve etkin kampanyalarla desteklenirse maliyetler belirgin şekilde düşebilir." diye konuştu.