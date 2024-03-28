2024-03-28 17:29:41 Elektrikli araç içindeyken bunu sakın yapmayın: Öyle böyle değil. DSÖ bile kabul etti... Risk sanılandan çok büyük
ELEKTRİKLİ ARAÇLARDAN GÖRÜNMEZ TEHLİKE: İster inanın ister inanmayın, elektrikli arabaların evrimi 1832 yılına kadar uzanıyor! 100 yıldan fazla bir süre önce, 1900 yılında, elektrikli arabalar ABD’deki tüm araçların yaklaşık üçte birini oluşturuyordu. “Her güzel şeyin bir sonu vardır” sözünden hareketle 1935 yılına gelindiğinde elektrikli araçlar tamamen ortadan kayboldular. Şimdilerde yeniden popüler olan ve gittikçe yayılan bu araçların görünmez bir tehlikesi de beraberinde ortaya çıktı. Yani radyasyon... Elektronik cihazların yaydığı bu radyasyonu göremezsiniz. EMF’nin yoğun veya uzun dozlardaki yansımaları hücre hasarına, DNA parçalanmasına, doğurganlık sorunlarına, sağlık bozukluklarına, davranış sorunlarına ve nörolojik etkiler yol açıyor.