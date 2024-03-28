Elektrikli araç içindeyken bunu sakın yapmayın: Öyle böyle değil. DSÖ bile kabul etti... Risk sanılandan çok büyük

NE KADAR YAKIN, O KADAR RİSKLİ: Elektronik bir cihazın vericisine ya da bataryasına ne kadar yakın olursanız, bu radyasyona o kadar maruz kalırsınız ve sağlık açısından olumsuz etkilere yakalanma riskiniz de o kadar artar. Elektrikli otomobillerde, elektronik devreler kabinin kenarında dolaşarak vücudunuzun yakınında büyük bir pil kullanılıyor. Bu sizi artan miktarda ELF radyasyonuna maruz bırakabilir.