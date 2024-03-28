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Elektrikli araç içindeyken bunu sakın yapmayın: Öyle böyle değil. DSÖ bile kabul etti... Risk sanılandan çok büyük

2024-03-28 17:29:41
Elektrikli araç içindeyken bunu sakın yapmayın: Öyle böyle değil. DSÖ bile kabul etti... Risk sanılandan çok büyük

ELEKTRİKLİ ARAÇLARDAN GÖRÜNMEZ TEHLİKE: İster inanın ister inanmayın, elektrikli arabaların evrimi 1832 yılına kadar uzanıyor! 100 yıldan fazla bir süre önce, 1900 yılında, elektrikli arabalar ABD’deki tüm araçların yaklaşık üçte birini oluşturuyordu. “Her güzel şeyin bir sonu vardır” sözünden hareketle 1935 yılına gelindiğinde elektrikli araçlar tamamen ortadan kayboldular. Şimdilerde yeniden popüler olan ve gittikçe yayılan bu araçların görünmez bir tehlikesi de beraberinde ortaya çıktı. Yani radyasyon... Elektronik cihazların yaydığı bu radyasyonu göremezsiniz. EMF’nin yoğun veya uzun dozlardaki yansımaları hücre hasarına, DNA parçalanmasına, doğurganlık sorunlarına, sağlık bozukluklarına, davranış sorunlarına ve nörolojik etkiler yol açıyor.

#1
Foto - Elektrikli araç içindeyken bunu sakın yapmayın: Öyle böyle değil. DSÖ bile kabul etti... Risk sanılandan çok büyük

ONLARI ARTIK HER YERDE GÖRÜYORUZ: Günümüzde tüketiciler elektrikli bir araç satın alırken hibritlerden plug-in hibritlere ve tamamen elektrikli arabalara kadar çok çeşitli seçeneklere sahip. Artık onları her yerde, yollarda, otoparkta veya garajda şarj cihazına takılıyken görebilirsiniz.

#2
Foto - Elektrikli araç içindeyken bunu sakın yapmayın: Öyle böyle değil. DSÖ bile kabul etti... Risk sanılandan çok büyük

PİLLE ÇALIŞAN ELEKTRONİK ARAÇLAR YAYILIYOR: 2010 yılında dünya yollarında yalnızca 17.000 kadar elektrikli otomobil vardı. 2019 yılında bu sayı 7,2 milyona ulaştı. Bloomberg New Energy Finances, 2040 yılına kadar dünya çapındaki tüm yeni arabaların yarısından fazlasının pillerle çalışacağını tahmin ediyor.

#3
Foto - Elektrikli araç içindeyken bunu sakın yapmayın: Öyle böyle değil. DSÖ bile kabul etti... Risk sanılandan çok büyük

ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA YÜKSEK RADYASYON: Yüksek teknolojili elektrikli arabalar, karbon monoksit veya diğer kötü kokulu kirletici maddelerden yoksun olsa da, bunun yerine gazsız bir kirletici madde yayıyor: Elektromanyetik Alan radyasyonu veya EMF radyasyonu.

#4
Foto - Elektrikli araç içindeyken bunu sakın yapmayın: Öyle böyle değil. DSÖ bile kabul etti... Risk sanılandan çok büyük

SAĞLIĞA ZARARI KANITLANDI: EMF radyasyonu, çalışması için elektrik akımı kullanan bir fiş veya pil içeren herhangi bir teknoloji parçası tarafından salınan düşük bir enerji türüdür. Modern bilim, bu emisyonlara uzun süre maruz kalmanın sağlık açısından olumsuz etkilere neden olduğunu kanıtladı.

#5
Foto - Elektrikli araç içindeyken bunu sakın yapmayın: Öyle böyle değil. DSÖ bile kabul etti... Risk sanılandan çok büyük

EMF RADYASYONU DNA’MIZI PARÇALIYOR: Elektronik cihazların yaydığı EMF radyasyonunu göremezsiniz, ancak yoğun veya uzun dozlardaki yansımaları arasında hücre hasarı, DNA parçalanması, doğurganlık sorunları ve sağlık bozukluklarına ve davranış sorunlarına yol açabilecek nörolojik etkiler yer alır.

#6
Foto - Elektrikli araç içindeyken bunu sakın yapmayın: Öyle böyle değil. DSÖ bile kabul etti... Risk sanılandan çok büyük

RADYASYON PİLLERDEN DE YAYILIYOR: Son Derece Düşük Frekanslı (ELF) EMF radyasyonu, tüm elektronik cihazlardan, pillerinden, parçalarından ve iç devrelerinden kaynaklanır. Radyo Frekansı (RF) EMF radyasyonu, yalnızca kablosuz bağlantısı olan cihazlardan yayılır. Cep telefonu hizmetini, Bluetooth’u ve Wi-Fi’yi düşünün.

#7
Foto - Elektrikli araç içindeyken bunu sakın yapmayın: Öyle böyle değil. DSÖ bile kabul etti... Risk sanılandan çok büyük

NE KADAR YAKIN, O KADAR RİSKLİ: Elektronik bir cihazın vericisine ya da bataryasına ne kadar yakın olursanız, bu radyasyona o kadar maruz kalırsınız ve sağlık açısından olumsuz etkilere yakalanma riskiniz de o kadar artar. Elektrikli otomobillerde, elektronik devreler kabinin kenarında dolaşarak vücudunuzun yakınında büyük bir pil kullanılıyor. Bu sizi artan miktarda ELF radyasyonuna maruz bırakabilir.

#8
Foto - Elektrikli araç içindeyken bunu sakın yapmayın: Öyle böyle değil. DSÖ bile kabul etti... Risk sanılandan çok büyük

ŞARJ SIRASINDA YÜKSEK RADYASYON: Elektrikli otomobillerin de diğer şarj edilebilir pille çalışan cihazlar gibi fişe takılması ve şarj edilmesi gerekir. Şarj sırasında bağlantı noktasından yayılan EMF radyasyonu, eski ICNIRP radyasyon seviyesi standartlarından daha yüksektir.

#9
Foto - Elektrikli araç içindeyken bunu sakın yapmayın: Öyle böyle değil. DSÖ bile kabul etti... Risk sanılandan çok büyük

ARABALARDA 50’DEN FAZLA NOKTA RADYASYON KAYNAĞI: ELF yayan bir bataryanın elektrikli otomobilinizin motoruna güç vermesinin potansiyel sağlık tehlikelerinin yanı sıra, her tür otomobilde daha fazla endişe yaratabilecek başka birçok EMF radyasyon kaynağı vardır. Modern arabalarda 50’den fazla elektronik kontrol ünitesi vardır, bu da 50’den fazla EMF radyasyon kaynağı anlamına gelir. Bunlara Bluetooth bağlantıları, düğmeyle çalıştırma, araba alarmları ve gösterge paneli kontrolleri dahildir.

#10
Foto - Elektrikli araç içindeyken bunu sakın yapmayın: Öyle böyle değil. DSÖ bile kabul etti... Risk sanılandan çok büyük

5G İLE TEHLİKE ARTTI: Arabanın çerçevesi, EMF radyasyonuna maruz kalmanızı da artıran bir ortam yaratabilir. Otomobillerdeki teknoloji ilerlemeye devam ettikçe, özellikle 5G ve sürücüsüz otomobillerin ön plana çıkmasıyla birlikte radyasyon tehlikeleri de artıyor.

#11
Foto - Elektrikli araç içindeyken bunu sakın yapmayın: Öyle böyle değil. DSÖ bile kabul etti... Risk sanılandan çok büyük

ORGAN KANSERLERİNE YOLAÇIYOR: Araç sahipleri koltuklarının altından gelen yüksek düzeyde EMF radyasyonunun baş ağrılarına, kuru gözlere ve bulanık görmeye, boyun sertliğine ve sinirliliğe yol açtığını söylüyor. Uzun vadede EMF radyasyonunun çeşitli organ kanserleri riskinin artmasına da yol açtığı ifade ediliyor.

#12
Foto - Elektrikli araç içindeyken bunu sakın yapmayın: Öyle böyle değil. DSÖ bile kabul etti... Risk sanılandan çok büyük

FARADAY KAFESİ İLE “RADYASYON KAFESİ”NDEYİZ: Cabrio veya açılır tavanlı bir araçta olmadığınız sürece, otomobillerin metal çerçevesi neredeyse tamamen arabayı çevreleyerek iletken bir kafes görevi görür. Bilimde bu tür iletken kafeslere Faraday Kafesi adı verilir. Bu, elektrostatik yüklerin dışarıda toplandığı ve elektromanyetik radyasyonun içeri giremediği anlamına gelir. Radyasyon kaynakları içeride tutulur ve dolayısıyla kafesin içinde büyütülür.

#13
Foto - Elektrikli araç içindeyken bunu sakın yapmayın: Öyle böyle değil. DSÖ bile kabul etti... Risk sanılandan çok büyük

ARABANIN İÇİNDE GÜVENDE DEĞİLİZ: Bir araba mükemmel bir Faraday Kafesi olmasa ve miktar EMF’nin pencerelerden ve deliklerden içeri sızmasına izin verse de, arabanın içindeki herhangi bir radyasyon kaynağı, arabanın dışında olduğundan daha yoğun olabilir. Telefonlar, tabletler, video oyun cihazları, erişim noktaları, Bluetooth ve araç aküsü ile diğer parçaların yaydığı radyasyon, EMF radyasyonuna maruz kalmanızı daha da artırabilir.

#14
Foto - Elektrikli araç içindeyken bunu sakın yapmayın: Öyle böyle değil. DSÖ bile kabul etti... Risk sanılandan çok büyük

VÜCUDUMUZ RADYASYONU EMİYOR: Bir çalışma, arabanın duvarlarının rezonans doğası nedeniyle, radyasyon seviyelerinin arttığını ve arabada cep telefonu kullanan insanlarda (radyasyon emilim oranının) SAR’ın arttığını buldu.

#15
Foto - Elektrikli araç içindeyken bunu sakın yapmayın: Öyle böyle değil. DSÖ bile kabul etti... Risk sanılandan çok büyük

RADYASYON KAYNAĞINA UZAK OLUN: Hibrit ve elektrikli arabaların ön ve arka (veya alt) kısmındaki büyük AC piller, EMF radyasyon durumuna yardımcı olmaz. EMF’ye duyarlı sürücülerin bu yüksek radyasyona tepki vermesi muhtemeldir. Ancak piller genellikle kaputun içinde bulunur ve kaynaktan ne kadar uzakta olursanız EMF’ye maruz kalma açısından o kadar güvende olursunuz.

#16
Foto - Elektrikli araç içindeyken bunu sakın yapmayın: Öyle böyle değil. DSÖ bile kabul etti... Risk sanılandan çok büyük

EMF’YE MARUZ KALMAK SAĞLIK SORUNLARINA YOL AÇIYOR: Otomobilinizde EMF’lerden kaçınmak zorlu bir iştir. Çünkü tüm otomobiller, özellikle elektrikli ve hibrit otomobiller doğası gereği elektroniktir. Bunların özü olan motor, arabanın önünden arkasına doğru akan bir elektrik akımına dayanır. Bununla birlikte, otomobillerden kaynaklanan potansiyel olarak yüksek düzeydeki EMF radyasyonundan kaçınmak önemlidir çünkü kısa ve uzun vadeli EMF’ye maruz kalmayla ilişkili birçok olumsuz sağlık belirtisi vardır.

#17
Foto - Elektrikli araç içindeyken bunu sakın yapmayın: Öyle böyle değil. DSÖ bile kabul etti... Risk sanılandan çok büyük

RADYASYON ARAÇ İÇİNDE ÇOĞALIYOR: Arabanızı elektronikten arındırılmış bir bölge haline getirin. Hedefinize ulaşana kadar telefonunuzu Uçak Moduna alın veya kapatın. Cep telefonları yalnızca sürücünün dikkatini dağıtmakla kalmıyor, aynı zamanda arabanızın sınırları içinde çoğalabilen EMF radyasyonu da üretiyor. Navigasyona ihtiyacınız varsa Uçak Modundayken GPS’i kullanmaya devam edebilirsiniz.

#18
Foto - Elektrikli araç içindeyken bunu sakın yapmayın: Öyle böyle değil. DSÖ bile kabul etti... Risk sanılandan çok büyük

FARADAY KAFESİ ETKİSİNİ AZALTIN: Telefonunuzu kullanmak zorundaysanız, arabanızı sinyali iyi olan bir yerde durdurup dışarı çıkmak en iyi seçenektir. Araba sürmeye devam etmeniz gerekiyorsa, telefonunuzu açık veya kapalı bir pencereye yakın tutmak, hem cep telefonunuzun sinyal alımına hem de kapalı arabanızın Faraday Kafesi etkilerini azaltmaya yardımcı olacaktır.

#19
Foto - Elektrikli araç içindeyken bunu sakın yapmayın: Öyle böyle değil. DSÖ bile kabul etti... Risk sanılandan çok büyük

KULLANMADIĞINIZ SİSTEMLERİ KAPATIN: Aracınızın bilgisayar sistemlerini kullanmadığınız zamanlarda kapatmayı tercih edin. Her türlü bilgisayar sistemi, özellikle de medya sistemini kontrol eden yerleşik bilgisayar EMF radyasyonu yayacaktır. Benzinle çalışan versiyonlara göre daha az olsa da elektrikli araçların içindeyken EMF radyasyonuna maruz kalma artıyor. Elektrikli bir arabadayken, dizüstü bilgisayar kalkanları, telefon kılıfları ve battaniyeler gibi EMF radyasyon kalkanlarını kullanmayı düşünün.

#20
Foto - Elektrikli araç içindeyken bunu sakın yapmayın: Öyle böyle değil. DSÖ bile kabul etti... Risk sanılandan çok büyük

RADYASYON ARAÇ İÇİNDE HAPSOLUYOR: EMF emisyonları açısından, elektrikli arabaların ELF radyasyonu yayan büyük bir bataryası vardır, ancak tüm yeni arabalarda Wi-Fi bağlantı noktaları, Bluetooth ve aynı zamanda EMF radyasyonu yayan elektrikli kontroller gibi birçok teknolojik gelişme bulunmaktadır. Ayrıca metal çerçeveli tüm arabalar, arabanın içindeki radyasyon kaynaklarını hapsediyor ve büyütüyor olabilir.

#21
Foto - Elektrikli araç içindeyken bunu sakın yapmayın: Öyle böyle değil. DSÖ bile kabul etti... Risk sanılandan çok büyük

BATARYALAR ENDİŞE KAYNAĞI: Performansı ve sürdürülebilirliği oldukça dikkat çekici olsa da, bataryadan gelen EMF radyasyonu, özellikle de ana kabinin tüm tabanının altına yerleştirilmesi göz önüne alındığında endişe kaynağı olabilir. Aküleri bagajına veya kaportasına yerleştirilen diğer elektrikli arabalar, sizden uzaklıkları göz önüne alındığında sizi daha az ELF’ye maruz bırakabilir.

#22
Foto - Elektrikli araç içindeyken bunu sakın yapmayın: Öyle böyle değil. DSÖ bile kabul etti... Risk sanılandan çok büyük

KANSERE NEDEN OLABİLİYOR: Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Aile ve Toplum Sağlığı Merkezi Direktörü Dr. Joel Moskowitz, hibrit ve elektrikli arabaların artan seviyelerde ELF yaymaları nedeniyle kansere neden olabileceğini paylaştı.

#23
Foto - Elektrikli araç içindeyken bunu sakın yapmayın: Öyle böyle değil. DSÖ bile kabul etti... Risk sanılandan çok büyük

VÜCUT SİSTEMİNİ BOZABİLİR: Son zamanlarda yapılan epidemiyolojik çalışmalar, ELF’leri belirli Kanser, Depresyon ve düşük türlerinin gelişme riskinin daha yüksek olduğu ile ilişkilendirmiştir ve birçok çalışma, bu maruziyetin doğrudan in vivo ve in vitro biyolojik etkilere sahip olabileceğini göstermektedir. ELF’ler, DNA’ya zarar verebilecek, lipit peroksidasyonunu gerektirebilecek ve diğer vücut sistemi bozukluklarına neden olabilecek oksidatif stresi artırabilir.

#24
Foto - Elektrikli araç içindeyken bunu sakın yapmayın: Öyle böyle değil. DSÖ bile kabul etti... Risk sanılandan çok büyük

DSÖ KANSER ARAŞTIRMA AJANSI KANSEROJEN OLARAK KABUL ETTİ: Dünya Sağlık Örgütü’nün Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı, manyetik alanları insanlarda kanserojen olarak kabul etmektedir. Bu güvenlik ilkesi, bu görünmez emisyonlara maruz kalma süresi arttıkça sağlık riskleri de arttığından, şirketlerin EMF radyasyonuna maruz kalmayı en aza indirecek ürünleri nasıl tasarlamaları gerektiğini belirler.

#25
Foto - Elektrikli araç içindeyken bunu sakın yapmayın: Öyle böyle değil. DSÖ bile kabul etti... Risk sanılandan çok büyük

TELEFONLARDA SİNYAL KAYBI YAŞATIYOR: Arabalar A noktasından B noktasına gitmek için kullanıldığından sürekli hareket halindedirler. Seyahat ederken cep telefonu sinyalinizin girip çıktığını ve hücresel verilerinizin geciktiğini fark etmiş olabilirsiniz. Bunun bir nedeni Faraday Kafesi etkisidir ve sinyalinizin arabadan çıkmasını engelliyor olabilir.

#26
Foto - Elektrikli araç içindeyken bunu sakın yapmayın: Öyle böyle değil. DSÖ bile kabul etti... Risk sanılandan çok büyük

KAPSAMA ALANI OLMAMASI: Telefonunuzun çekmemesinin bir başka nedeni de, servis sağlayıcınızın, yolculuk yaptığınız terk edilmiş alanda yeterli kapsama alanına sahip olmaması olabilir. Arabanız hareket halinde olmasa bile cep telefonunuzun sinyali yeterince yakın bir baz istasyonuna ulaşamayacaktır.

#27
Foto - Elektrikli araç içindeyken bunu sakın yapmayın: Öyle böyle değil. DSÖ bile kabul etti... Risk sanılandan çok büyük

TELEFON RADYASYON KAYNAĞI: Bir araba saatte 90 km hızla hareket ederken, en yakın baz istasyonu kulesi her kilometrede bir değişiyor. Telefonunuz sürekli olarak baz istasyonu kulesine olan mesafenizi yeniden ayarlamak ve o kuleye ulaşmak için güç seviyesini yükseltiyor, ulaşılamaz hale geldiğinde ise başka bir kule bulmak için sinyaller göndermek zorunda kalıyor.

#28
Foto - Elektrikli araç içindeyken bunu sakın yapmayın: Öyle böyle değil. DSÖ bile kabul etti... Risk sanılandan çok büyük

HER SEFERİNDE DAHA FAZLA RADYASYON: Hızlı hareket eden bir hedef olarak, telefonunuz, tabletiniz ve Wi-Fi erişim noktanız, cihazınızı aktif olarak kullanmasanız bile bir sinyal bulmak için aşırı çalıştığından, kendinizi artan seviyelerde EMF radyasyonuna maruz bırakıyorsunuz. Üstelik telefonunuzun bağlantısı zayıf olduğunda, bağlanmak için daha güçlü bir sinyal gönderiyor ve sizler hapsolmuş radyosyon kafesinin içinde daha fazla EMF radyasyonuna maruz kalıyorsunuz.

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