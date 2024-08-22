  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

1 tanesi Türkiye! İHA ile bunu yapan sadece 2 ülke var

Fenerbahçe'den bir garip 'siyaset' açıklaması! Tüm partilere eşit mesafedeyiz vurgusu...

Elektrik ustasının son işi bozulan kliması oldu

TARİHTE BUGÜN | Bir garip maç hikayesi: Steagul Rosu Brasov

Elias Jelert, Gabriel Sara'yı yerden yere vurdu: Kanadı otobana çevirdiler, yazık Galatasaray'ın paralarına

Ne umutlarla gelmişti oysa ki! Mourinho'nun gözüne giremedi ve...

‘Her şey şimdi başlıyor’ diyerek duyurdu! Altında yeni rekor tahmini

Perde arkasında neler var? Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılmak istemesinin sebebi Mourinho mu?

UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş maçı canlı anlatım

Okan Buruk'u çılgına çevirdi! 80'de oyuna giren isim hiç bir şey yapmadı... Maç boyunca tüm istatistikleri '0'
Aktüel
3
Elektrik ustasının son işi bozulan kliması oldu

2024-08-22 15:27:11
Elektrik ustasının son işi bozulan kliması oldu

Antalya'da arızalanan klimasını tamir etmek isteyen elektrik ustası hayatını kaybetti. Ölüm nedeni araştırılan ustanın cenazesi tabuta konularak cenaze aracına götürüldüğü sırada ağabey gözyaşı döktü. Olay, saat 13.00 sıralarında Antalya'nın Kepez ilçesi Ahatlı Mahallesi 3156 sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir binanın ikinci katında meydana geldi. Bir süredir Cihan Kavak'a (40) ulaşamayan abisi şahsın tek başına yaşadığı ikametine geldi. İçeriye giren ve kardeşini yerde hareketsiz bir şekilde yatarken bulan ağabey 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

#1
Foto - Elektrik ustasının son işi bozulan kliması oldu

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri Cihan Kavak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine verilen adrese Olay Yeri İnceleme, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri ve karakol ekibi sevk edildi. Elektrikçi olduğu öğrenilen Cihan Kavak'ın en son dün saat 16.00 sıralarında görüldüğü öğrenildi. Ağabeyi gözyaşlarını tutamadı Yapılan incelemede oda içerisinde bulunan klimanın çalışır vaziyette ve bazı parçalarının sökülmüş olduğu öğrenilirken, elektrik ustası olan Cihan Kavak'ın arızalanan klimasını onarmaya çalışırken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği değerlendiriliyor.

#2
Foto - Elektrik ustasının son işi bozulan kliması oldu

Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Kavak'ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bu sırada kardeşini kendi elleri ile tabuta taşıyan ağabeyin üzgün olduğu görülürken, Kavak'ın cansız bedeni cenaze aracına taşınırken gözyaşlarını tutamadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
AK Parti'den Türkiye'yi sarsan olaya ilişkin açıklama: Lanetliyoruz!
Gündem

AK Parti'den Türkiye'yi sarsan olaya ilişkin açıklama: Lanetliyoruz!

AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Manisa’nın Akhisar ilçesinde sokak ortasında eşi tarafından darbedilen hamile kadın ..
Cihat Yaycı sert tepki gösterdi: Ayini yaptırmayacağız! Nerede gardrop Atatürkçüleri
Gündem

Cihat Yaycı sert tepki gösterdi: Ayini yaptırmayacağız! Nerede gardrop Atatürkçüleri

Emekli Tümamiral Cihat Yaycı Trabzon'da bulunan Sümela Manastırı’nda yapılması planlanan 11’inci Ortadoks ayininin iptal edilmesi için çalış..
Avrupa ülkesi asker konuşlandırıyor! Ukrayna'nın işgali bahane asgari üs şahane
Dünya

Avrupa ülkesi asker konuşlandırıyor! Ukrayna'nın işgali bahane asgari üs şahane

Litvanya Başkenti Vilnius’un birkaç kilometre güneyindeki Rūdninkai Alman tugayı için yeni bir kamp inşa ediliyor.
CHP'de gelen gideni aratıyor! CHP’nin eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek’ten bomba Özgür Özel iddiası
Gündem

CHP'de gelen gideni aratıyor! CHP’nin eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek’ten bomba Özgür Özel iddiası

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yılan hikayesine dönen ayak kırığı ile ilgili olduğu iddia edilen şok bir açıklama geldi.
Geceleri öyle gündüzleri böyle! Ekrem'den Nasreddin Hoca fıkrası gibi yol çalışması
Gündem

Geceleri öyle gündüzleri böyle! Ekrem'den Nasreddin Hoca fıkrası gibi yol çalışması

CHP'li Ekrem İmamoğlu idaresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerinin günlerdir bitiremediği metrobüs hattındaki beyaz yol çal..
Yaşı 15 ama! Bakın şu çocuğun yaptığına
Teknoloji

Yaşı 15 ama! Bakın şu çocuğun yaptığına

Güneş enerjisi paneliyle çalışan 65 km menzilli araç yaptı. 10. sınıf öğrencisi Samet Girgin, yaz tatilinde eczanede çıraklık yaparak kazan..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23