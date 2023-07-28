2023-07-28 12:23:18 Elektrik faturanız yıldırım gibi düşecek! Bu basit yöntemi deneyin, yüzde 100 tasarruf sağlayın
Yaz mevsimlerinde yükselen elektrik faturaları tüketicinin gündeminde yer alıyor. Klimanın, vantilatörün ya da diğer soğutma cihazlarının etkisiyle birlikte kabaran elektrik faturaları bu yöntem ile düşecek. Peki elektrik faturalarını düşürmek için ne yapmak gerekir? İşte tüm detaylar... Dünya üzerinde yaşanan yüksek sıcaklıklar ülkemizde de yoğun bir şekilde hissediliyor. Afrika'dan gelen sıcak hava dalgaları bunaltıcı bir şekilde etkisini sürdürürken geçtiğimiz gün can aldı. Can alıcı sıcaklıklardan korunmak isteyen vatandaşlar ise çareyi klima, vantilatör ve diğer soğutma aletlerinde buluyor. Klima kullanımındaki artış ise ay sonunda elektrik faturalarına yansıyor. Tüketici belini büken fatura fiyatlarını ise düşürmenin yollarını arıyor.