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Elektrik faturanız yıldırım gibi düşecek! Bu basit yöntemi deneyin, yüzde 100 tasarruf sağlayın

2023-07-28 12:23:18
Elektrik faturanız yıldırım gibi düşecek! Bu basit yöntemi deneyin, yüzde 100 tasarruf sağlayın

Yaz mevsimlerinde yükselen elektrik faturaları tüketicinin gündeminde yer alıyor. Klimanın, vantilatörün ya da diğer soğutma cihazlarının etkisiyle birlikte kabaran elektrik faturaları bu yöntem ile düşecek. Peki elektrik faturalarını düşürmek için ne yapmak gerekir? İşte tüm detaylar... Dünya üzerinde yaşanan yüksek sıcaklıklar ülkemizde de yoğun bir şekilde hissediliyor. Afrika'dan gelen sıcak hava dalgaları bunaltıcı bir şekilde etkisini sürdürürken geçtiğimiz gün can aldı. Can alıcı sıcaklıklardan korunmak isteyen vatandaşlar ise çareyi klima, vantilatör ve diğer soğutma aletlerinde buluyor. Klima kullanımındaki artış ise ay sonunda elektrik faturalarına yansıyor. Tüketici belini büken fatura fiyatlarını ise düşürmenin yollarını arıyor.

#1
Foto - Elektrik faturanız yıldırım gibi düşecek! Bu basit yöntemi deneyin, yüzde 100 tasarruf sağlayın

Elektrikten tasarruf etmek için uzmanlardan klima temizliği, filtre temizliği ve diğer bileşenlerde biriken toz ile kirlerden arındırılması gerektiği söyleniyor. Klimanızı temizlemek verimi yükseltirken aynı zamanda elektrik tüketiminde de tasarruf sağlar. Klimanızı düzenli olarak temizleyerek ömrünü de uzatabilirsiniz. Klimalarınızı profesyonel hizmet sunan firmalara teslim ederek temizliğini sağlayabilirsiniz. Uzmanlar tarafından yapılan temizlik ile kullanıcı tarafından yapılan temizlik oldukça farklı olacaktır. Detaylara kadar inen temizlik hizmetleri klimalarınızın performansında büyük bir etki yaratacaktır. Filtrelerin değiştirilmesi ve gaz seviyelerinin kontrol edilmesi ile tasarruf sağlayabilirsiniz. Klima performansı için temizliği düzenli olarak yaptırmanız önerilir. Ayriyeten klimalar tarafından sağlanan tehlike, düzenli temizlik ile büyük bir ölçüde azaltılır. Solunum yolunuzda oluşabilecek problemleri engellerken, elektrikten de tasarruf edebilirsiniz.

#2
Foto - Elektrik faturanız yıldırım gibi düşecek! Bu basit yöntemi deneyin, yüzde 100 tasarruf sağlayın

Klimalarınızdan tam anlamıyla verim alabilmek için yapmanız gerekenler şu şekilde: • Her 6 ayda bir klimanızı temizletmeniz gerekir. Temizlik aşamasında kimyasal kullanmamaya dikkat gösterin. • Uzun süredir çalıştırılmayan klimaları yeniden çalıştırmadan önce temizlik yapmayı ihmal etmeyin. Filtrelerinde yer alan bakteriler insanlar için öldürücü bir hal alabilir. • Klimayı her yıl ya da iki yılda bir mekanik ve kimyasal yollar ile temizlemeniz önerilir. • Sürekli olarak bakım isteyen klimalarınızın soğutma kuleleri temiz tutulması gereken bölgelerden birisidir. Klimanızı gözleyerek temizliğinden emin olmanız gerekir. • Damla tutucuları da belirli aralıklarla temizleyerek tasarruf sağlayabilirsiniz.

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