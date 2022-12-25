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Elbistan’da, doğada bin yıl yaşayan sedir ağacı tohumları toprakla buluştu

2022-12-25 20:31:20
Elbistan’da, doğada bin yıl yaşayan sedir ağacı tohumları toprakla buluştu

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde bir ilke imza atılarak şehri çevreleyen Şardağı’nın yamaçlarına doğada bin yıl yaşayabilen sedir ağacı tohumları ekildi.

#1
Foto - Elbistan’da, doğada bin yıl yaşayan sedir ağacı tohumları toprakla buluştu

Elbistan Orman İşletme Şefliği, kentte yeşil bir kuşak oluşturmak için başlattığı ağaçlandırma faaliyetlerinde bir ilki gerçekleştirildi. Daha önceden fidan dikimine uygun olan bölgelerde ağaçlandırma yapılan Şardağı’na yüzlerce kilo sedir tohumu ekildi. Elbistan Orman İşletme Şefi Sultan Demir’in nezaretinde görevlilerce taşınan çuvallar dolusu sedir tohumları, zorlu coğrafyada kentin geleceğine nefes olması amacıyla karış karış gezerek toprakla buluşturuldu. Sedir tohumlarının, kar yağışı ile birlikte filizlenerek Elbistan’ın simgesi olan Şardağı’nı yemyeşil bir görüntüye kavuşturması hedefleniyor.

#2
Foto - Elbistan’da, doğada bin yıl yaşayan sedir ağacı tohumları toprakla buluştu

Elbistan Kaymakamı Hasan Hüseyin Vural, kenti daha yeşil bir geleceğe taşıma adına yeni projeleri hayata geçirdiklerini söyledi.

#3
Foto - Elbistan’da, doğada bin yıl yaşayan sedir ağacı tohumları toprakla buluştu

Elbistan’da orman varlığını arttırmak amacıyla bölgede ilk defa karpelli sedir tohumu ekimi metodunu uyguladıklarının altını çizen Kaymakam Vural, Şardağı’nın doğu ve batı yüzünü ağaçlandırmak istediklerini belirtti. Kentteki ağaçlandırma çalışmalarını Elbistan’ın geleceğine bırakılacak en güzel miras olarak addettiklerini vurgulayan Kaymakam Vural, 500 kilogram sedir tohumunun toprakla buluştuğunu dile getirdi.

#4
Foto - Elbistan’da, doğada bin yıl yaşayan sedir ağacı tohumları toprakla buluştu

Sedir ağaçlarının doğada bin yıl yaşayabildiğine vurgu yapan Elbistan Kaymakamı Hasan Hüseyin Vural, “Şehrimizdeki ağaçlandırma çalışmalarıyla ilgili yeni bir planlama yaptık. İlçemizin birçok bölgesinde peyderpey yapılan ağaçlandırma faaliyetleri var. Bunu, karpelli sedir tohumu ekimi metoduyla desteklemek istedik. Bu doğrultuda da yağışla birlikte Şardağı’nın sarp ve kayalık olduğu için fidan dikimine elverişli olmayan yerlerine 500 kilogram sedir tohumu ekimini başlattık. Kar yağmadan önce başlanılan sedir ekimimiz dağın her iki yüzünde de devam ediyor. Karla birlikte ekilen tohumların filizlendikten sonra fidana ve gelecekte de yeşil bir kuşak halinde sedir ormanına dönüşmesini arzu ediyoruz. İnşallah, el birliği ile bin yıl yaşayan eşsiz güzellikteki sedir ağaçlarını geleceğimize de miras bırakmış olacağız” dedi. Elbistan Ağaçlandırma Şefliği’ne teşekkür eden Kaymakam Vural, “Kar kış demeden, şehrimize bu katkıyı sunan Elbistan Ağaçlandırma Şefliğinin tüm personellerine ve çalışanlarına teşekkür ediyorum. Emeklerine sağlık. İnşallah, Şardağı’nın yamaçlarını taş, kaya, yağmur çamur demeden yeşil görünümüne kavuşturacağız. Ağaçlandırılan bölgeler ise geleceğe nefes olacak” ifadelerini kullandı.

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