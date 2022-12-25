Elbistan’da, doğada bin yıl yaşayan sedir ağacı tohumları toprakla buluştu

Sedir ağaçlarının doğada bin yıl yaşayabildiğine vurgu yapan Elbistan Kaymakamı Hasan Hüseyin Vural, “Şehrimizdeki ağaçlandırma çalışmalarıyla ilgili yeni bir planlama yaptık. İlçemizin birçok bölgesinde peyderpey yapılan ağaçlandırma faaliyetleri var. Bunu, karpelli sedir tohumu ekimi metoduyla desteklemek istedik. Bu doğrultuda da yağışla birlikte Şardağı’nın sarp ve kayalık olduğu için fidan dikimine elverişli olmayan yerlerine 500 kilogram sedir tohumu ekimini başlattık. Kar yağmadan önce başlanılan sedir ekimimiz dağın her iki yüzünde de devam ediyor. Karla birlikte ekilen tohumların filizlendikten sonra fidana ve gelecekte de yeşil bir kuşak halinde sedir ormanına dönüşmesini arzu ediyoruz. İnşallah, el birliği ile bin yıl yaşayan eşsiz güzellikteki sedir ağaçlarını geleceğimize de miras bırakmış olacağız” dedi. Elbistan Ağaçlandırma Şefliği’ne teşekkür eden Kaymakam Vural, “Kar kış demeden, şehrimize bu katkıyı sunan Elbistan Ağaçlandırma Şefliğinin tüm personellerine ve çalışanlarına teşekkür ediyorum. Emeklerine sağlık. İnşallah, Şardağı’nın yamaçlarını taş, kaya, yağmur çamur demeden yeşil görünümüne kavuşturacağız. Ağaçlandırılan bölgeler ise geleceğe nefes olacak” ifadelerini kullandı.